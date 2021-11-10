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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Уругвай
FIFA #15
 
Позже
Аргентина
FIFA #6

История личных встреч

Уругвай
Аргентина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ОМЮА
3:0
КА
1:0
ТМС
2:2
ОМЮА
0:0
ОМЮА
1:0
КА
1:0
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
3:0
КА
1:2
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 5 (4) 0.42
Де Арраскаэта Джорджиан 3 (1) 0.25
Кавани Эдинсон 1 0.08
Перейро Гастон 1 0.08
Вальверде Федерико 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Нуньес Дарвин 1 0.08
Agustin Alvarez 1 0.08
Нандес Найтан 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Родригес Брайан II 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 6 (2) 0.55
Мартинес Лаутаро 5 0.45
Гонсалес Николас 2 0.18
Корреа Хоакин 2 0.18
Паредес Леандро 1 0.09
Де Пауль Родриго 1 0.09
Корреа Анхель 1 0.09
Ромеро Кристиан 1 0.09
Ло Чельсо Джовани 0 0
Молина Науэль 0 0

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Нандес Найтан 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Касерес Мартин 2 0
Коатес Себастьян 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Весино Матиас 1 0
Хименес Хосе 1 0
Макси Гомес 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Паредес Леандро 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Окампос Лукас 1 0
Песселья Херман 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Пропущено

12
2
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
50%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
5
36%
2
11%
76-90

Пропущено

17
6
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
33%
16-30
5
29%
29%
1
17%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0
Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2 Перу - Уругвай 1:1
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0
Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 11 10 1 0 26 - 4 31
2. Аргентина Заявка 11 7 4 0 19 - 6 25
3. Эквадор Заявка 12 5 2 5 20 - 13 17
4. Уругвай Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
5. Колумбия Заявка 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Чили Заявка 12 3 4 5 14 - 14 13
7. Боливия Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
8. Парагвай Заявка 12 2 6 4 9 - 17 12
9. Перу Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
10. Венесуэла Заявка 12 2 1 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
6. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
7. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2021, осталось 2 дня 16 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 53
    Уругвай 5.7% (3)
    X 28.3% (15)
    Аргентина 66% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Аргентина
    3.52
    3.28
    2.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уругвай - Аргентина онлайн


    Прогнозы на матч Уругвай - Аргентина

    Исход игры
    Уругвай
    5.9% (3)
    Ничья
    27.5% (14)
    Аргентина
    66.7% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    47.1% (24)
    1:1 Ничья
    21.6% (11)
    0:1 Аргентина
    13.7% (7)
    2:3 Аргентина
    3.9% (2)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
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