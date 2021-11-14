Бразилия: Серия A 2021
2:1
Конец матча
24' Желтая карточкаМендес Бруно
27' Желтая карточкаМарсиньо Силва
0:1
37' ГолDavid Terans
1:1
40' ГолЭденилсон дос Сантос
41' Желтая карточкаRodrigo I
2:1
65' ГолЭденилсон дос Сантос
70' Желтая карточкаThiago Heleno
79' Желтая карточкаMoises VII
79' Желтая карточкаКуэста Виктор
84' Желтая карточкаDavid Terans
85' Желтая карточкаJosé Maurisio3
90' Желтая карточкаДурадо Родриго
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
18
Матеус
Лейте
11
Nikao
80
David
Terans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Кайо РанхелЗащитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
80 David TeransНападающий
- Запасные игроки
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
32 Роша ПедроНападающий
-
-
-
37 Lucas Fasson
-
19 Jaderson
-
17 Bissoli
-
-
13 Khellven
-
-
-
Главный тренер: Alberto Valentim
Ход матча
24'
27'
37'
0:1
40'
41'
46'
65'
70'
79'
79'
82'
84'
85'
90'
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.8%
66.7%
18.5%
4 победы 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|11 (6)
|0.34
|Yuri Alberto
|11
|0.34
|Patrick I
|3
|0.09
|Тайсон Фреда
|3
|0.09
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|Матеус Лейте
|2
|0.06
|Rodrigo I
|2
|0.06
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паулиньо Виктор
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|6
|0.19
|Renato Kayzer
|6
|0.19
|Nikao
|3 (1)
|0.09
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.09
|Роша Педро
|3
|0.09
|Bissoli
|3 (1)
|0.09
|Марсиньо Силва
|2
|0.06
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Jadson I
|2
|0.06
|Christian Cardoso
|2
|0.06
|Khellven
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|Фернандо Матос
|1
|0.03
|Carlos Eduardo III
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.03
|Abner2
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Erick2
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|9
|0
|Moises VII
|7
|1
|Дурадо Родриго
|8
|0
|Эденилсон дос Сантос
|5
|1
|Yuri Alberto
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Patrick I
|1
|2
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Rodrigo I
|4
|0
|Мендес Бруно II
|4
|0
|Danilo XVI
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Паулиньо Виктор
|3
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|6
|1
|Ivaldo
|7
|0
|Nikao
|6
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|Christian Cardoso
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|David Terans
|4
|0
|Renato Kayzer
|4
|0
|Erick2
|4
|0
|Лео Ситтадини
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Abner2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Марсиньо Силва
|1
|1
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Bissoli
|2
|0
|Фернандо Матос
|1
|0
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Lucas Fasson
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
27%
5
28%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
5
28%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
18%
5
24%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
7
33%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
24%
9
39%
31-45
2
12%
1
4%
46-60
3
18%
8
35%
61-75
4
24%
2
9%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Забито
43
41
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
9
21%
2
5%
1-15
2
5%
2
5%
16-30
11
26%
14
34%
31-45
5
12%
6
15%
46-60
7
16%
10
24%
61-75
9
21%
7
17%
76-90
Пропущено
32
40
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
4
13%
7
18%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
8
25%
5
13%
31-45
4
13%
9
23%
46-60
5
16%
8
20%
61-75
8
25%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|31
|21
|5
|5
|50 - 22
|68
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|31
|18
|4
|9
|51 - 35
|58
|3.
|Фламенго
|30
|17
|6
|7
|57 - 28
|57
|4.
|Брагантино
|33
|13
|13
|7
|50 - 37
|52
|5.
|Коринтианс
|1:0
|32
|13
|11
|8
|33 - 29
|50
|6.
|Форталеза
|32
|14
|7
|11
|40 - 37
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|32
|12
|11
|9
|41 - 34
|47
|8.
|Америка Минейро
|32
|11
|11
|10
|35 - 34
|44
|9.
|Флуминенсе
|31
|11
|9
|11
|29 - 32
|42
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|5
|15
|39 - 42
|41
|11.
|Сантос
|32
|9
|12
|11
|28 - 36
|39
|12.
|Сеара
|31
|8
|15
|8
|29 - 32
|39
|13.
|Куяба
|0:1
|32
|8
|15
|9
|28 - 30
|39
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|11
|11
|24 - 32
|38
|15.
|Сан-Паулу
|31
|8
|14
|9
|24 - 29
|38
|16.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|17.
|Жувентуде
|30
|7
|12
|11
|29 - 37
|33
|18.
|Спорт Ресифи
|32
|7
|9
|16
|19 - 31
|30
|19.
|Гремио
|31
|8
|5
|18
|27 - 41
|29
|20.
|Шапекоэнсе
|31
|1
|12
|18
|26 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|16
|11
|1
|4
|28 - 13
|34
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|4.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Форталеза
|15
|8
|4
|3
|22 - 14
|28
|7.
|Коринтианс
|1:0
|16
|8
|4
|4
|20 - 15
|28
|8.
|Америка Минейро
|16
|7
|5
|4
|17 - 11
|26
|9.
|Сантос
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|10.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|11.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|13.
|Жувентуде
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|14.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|15.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|16.
|Куяба
|0:1
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|18.
|Гремио
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|6
|9
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|4.
|Фламенго
|14
|6
|5
|3
|29 - 15
|23
|5.
|Коринтианс
|1:0
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|0:1
|16
|3
|9
|4
|13 - 13
|18
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|16
|3
|6
|7
|11 - 19
|15
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|19.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9