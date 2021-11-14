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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
24' Желтая карточка
Мендес Бруно
27' Желтая карточка
Марсиньо Силва
0:1
37' Гол
David Terans
1:1
40' Гол
Эденилсон дос Сантос
41' Желтая карточка
Rodrigo I
2:1
65' Гол
Эденилсон дос Сантос
70' Желтая карточка
Thiago Heleno
79' Желтая карточка
Moises VII
79' Желтая карточка
Куэста Виктор
84' Желтая карточка
David Terans
85' Желтая карточка
José Maurisio3
90' Желтая карточка
Дурадо Родриго
90'+6
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
16
Паласиос
Карлос
88
Patrick
I
18
Матеус
Лейте
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
2
Nicolas
Hernandez2
5
Марсиньо
Силва
88
Christian
Cardoso
18
Лео
Ситтадини
31
Педринью
Роша
11
Nikao
79
Renato
Kayzer
80
David
Terans
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.8%
66.7%
18.5%
4 победы 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:1
БСА
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 11 (6) 0.34
Yuri Alberto 11 0.34
Patrick I 3 0.09
Тайсон Фреда 3 0.09
Дурадо Родриго 2 0.06
Матеус Лейте 2 0.06
Rodrigo I 2 0.06
José Maurisio3 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паулиньо Виктор 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 6 0.19
Renato Kayzer 6 0.19
Nikao 3 (1) 0.09
Nascimento Leite Matheus3 3 0.09
Роша Педро 3 0.09
Bissoli 3 (1) 0.09
Марсиньо Силва 2 0.06
Витиньо Витор V 2 0.06
Jadson I 2 0.06
Christian Cardoso 2 0.06
Khellven 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Thiago Heleno 1 0.03
Фернандо Матос 1 0.03
Carlos Eduardo III 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.03
Abner2 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Erick2 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 9 0
Moises VII 7 1
Дурадо Родриго 8 0
Эденилсон дос Сантос 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Саравия Ренсо 3 1
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Меркадо Габриэль 4 0
Rodrigo I 4 0
Мендес Бруно II 4 0
Danilo XVI 2 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Паулиньо Виктор 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
José Maurisio3 3 0
Энрике Педро 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 6 1
Ivaldo 7 0
Nikao 6 0
Richard Almeida de Oliveira2 4 1
Christian Cardoso 5 0
Nascimento Leite Matheus3 5 0
David Terans 4 0
Renato Kayzer 4 0
Erick2 4 0
Лео Ситтадини 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Abner2 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Марсиньо Силва 1 1
Nicolas Vichiatto 2 0
Bissoli 2 0
Фернандо Матос 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Педринью Роша 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Lucas Fasson 1 0
Bento Krepski 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
18
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
27%
5
28%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
5
28%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
18%
5
24%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
7
33%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
24%
9
39%
31-45
2
12%
1
4%
46-60
3
18%
8
35%
61-75
4
24%
2
9%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Забито

43
41
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
9
21%
2
5%
1-15
2
5%
2
5%
16-30
11
26%
14
34%
31-45
5
12%
6
15%
46-60
7
16%
10
24%
61-75
9
21%
7
17%
76-90

Пропущено

32
40
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
4
13%
7
18%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
8
25%
5
13%
31-45
4
13%
9
23%
46-60
5
16%
8
20%
61-75
8
25%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 31 21 5 5 50 - 22 68
2. Палмейрас Сан-Паулу 31 18 4 9 51 - 35 58
3. Фламенго 30 17 6 7 57 - 28 57
4. Брагантино 33 13 13 7 50 - 37 52
5. Коринтианс 1:0 32 13 11 8 33 - 29 50
6. Форталеза 32 14 7 11 40 - 37 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 32 12 11 9 41 - 34 47
8. Америка Минейро 32 11 11 10 35 - 34 44
9. Флуминенсе 31 11 9 11 29 - 32 42
10. Атлетико Паранаэнсе 32 12 5 15 39 - 42 41
11. Сантос 32 9 12 11 28 - 36 39
12. Сеара 31 8 15 8 29 - 32 39
13. Куяба 0:1 32 8 15 9 28 - 30 39
14. Атлетико Гойяненсе 31 9 11 11 24 - 32 38
15. Сан-Паулу 31 8 14 9 24 - 29 38
16. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
17. Жувентуде 30 7 12 11 29 - 37 33
18. Спорт Ресифи 32 7 9 16 19 - 31 30
19. Гремио 31 8 5 18 27 - 41 29
20. Шапекоэнсе 31 1 12 18 26 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 16 11 1 4 28 - 13 34
3. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 30 - 22 32
4. Сеара 16 8 6 2 20 - 12 30
5. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Форталеза 15 8 4 3 22 - 14 28
7. Коринтианс 1:0 16 8 4 4 20 - 15 28
8. Америка Минейро 16 7 5 4 17 - 11 26
9. Сантос 16 7 5 4 16 - 13 26
10. Флуминенсе 15 7 5 3 16 - 13 26
11. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 22 - 20 25
13. Жувентуде 16 6 6 4 16 - 15 24
14. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
15. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
16. Куяба 0:1 16 5 6 5 15 - 17 21
17. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
18. Гремио 15 5 5 5 17 - 16 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 15 0 6 9 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 16 7 5 4 24 - 18 26
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 8 2 5 21 - 13 26
3. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
4. Фламенго 14 6 5 3 29 - 15 23
5. Коринтианс 1:0 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 16 4 6 6 15 - 17 18
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 0:1 16 3 9 4 13 - 13 18
10. Атлетико Гойяненсе 16 5 3 8 13 - 21 18
11. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
12. Флуминенсе 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 16 3 6 7 11 - 19 15
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Спорт Ресифи 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 16 3 0 13 10 - 25 9
19. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
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