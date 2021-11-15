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Грузия
FIFA #93
0:0
Первый тайм: 13'
Узбекистан
FIFA #84
0' 13'
17
Купатадзе
Лазаре
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
3
Хочолава
Давид
11
Лобжанидзе
Саба
21
Гвилия
Валериане
16
Квеквескири
Ника
15
Азаров
Ираклий
9
Давиташвили
Зурико
20
Волков
Давит
8
Казаишвили
Валерий
12
Юсупов
Уткир
18
Абдуллаев
Абдулла
II
5
Хашимов
Даврон
4
Сайфиев
Фаррух
2
Кобилов
Ислом
17
Хамдамов
Достонбек
8
Алибаев
Икрам
9
Хамробеков
Одилжон
10
Машарипов
Джалолиддин
7
Шукуров
Отабек
14
Шомуродов
Элдор
Грузия
Узбекистан

История личных встреч

Грузия
Узбекистан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:2

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1
Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0
Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Узбекистан - Сирия 0:1 ОАЭ - Узбекистан 1:2 Узбекистан - Иран 1:2 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Палестина 2:0 Узбекистан - Саудовская Аравия 2:3 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Сингапур - Узбекистан 1:3
  • Первый тайм
  • 13'
    Ещё одно наступление провела Грузия, которое ударом завершил Лобжанидзе, но получилось не сильно и Юсупов справился. 
  • 12'
    Давиташвили открылся под передачу Хочолавы с левого фланга, но до мяча не добрался, Юсупов сыграл на опережение. 
  • 11'
    Узбекистан владеет инициативой, но опасных моментов маловато. Вспоминается разве что удар Шомуродова из пределов штрафной. 
  • 10'
    Через центральную зону Грузия попробовала провести атаку, но столкнулась с сопротивлением в центре поля и мяча лишилась. 
  • Опасный момент
    8'
    Элдор Шомуродов получает мяч в центре штрафной площадки и пробивает с левой - прямо в Лазаре Купатадзе отправляет игровой снаряд. 
  • 7'
    Гости выполнили вбрасывание из-за боковой линии, а потом последовал навес, с которым справился Купатадзе. 
  • 6'
    Шомуродов пробует пройти в штрафную площадку с правого фланга, но вмешивается Кашия и выбивает мяч за боковую линию. 
  • Опасный момент
    5'
    Казаишвили входит в штрафную площадку правым краем и пробивает по воротам - защитники успевают заблокировать. 
  • 4'
    Грузия попыталась провести атаку правым флангом, но далеко продвинуться не получилось - лишь до центра поля. 
  • 3'
    Хамробеков зацепился за мяч на чужой половине поля, а потом выполнил неточную передачу в штрафную площадку. 
  • 2'
    Гости начинают с центра поля и сразу же пробуют провести первую атаку, отправляя мяч в сторону чужой штрафной площадки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором сойдутся Грузия и Узбекистан. Комментирует Дудник Кирилл. 
Прогнозы 140
Грузия 70.7% (99)
X 21.4% (30)
Узбекистан 7.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Узбекистан
2.35
3.25
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грузия 0:0 Узбекистан онлайн


Прогнозы на матч Грузия 0:0 Узбекистан

Исход игры
Грузия
70.2% (99)
Ничья
21.3% (30)
Узбекистан
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (64)
Меньше
49.61% (63)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Грузия
37.6% (53)
1:0 Грузия
20.6% (29)
1:1 Ничья
16.3% (23)
2:0 Грузия
7.1% (10)
1:2 Узбекистан
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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