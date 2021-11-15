0:0
Первый тайм: 13'
20
Волков
Давит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Волков ДавитНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
-
12 Юсупов УткирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Катанец Сречко
История личных встреч
Грузия
Узбекистан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1
Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0
Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Узбекистан - Сирия 0:1 ОАЭ - Узбекистан 1:2 Узбекистан - Иран 1:2 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Палестина 2:0 Узбекистан - Саудовская Аравия 2:3 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Сингапур - Узбекистан 1:3
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Узбекистан
Исход игры
Грузия
70.2% (99)
Ничья
21.3% (30)
Узбекистан
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (64)
Меньше
49.61% (63)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Грузия
37.6% (53)
1:0 Грузия
20.6% (29)
1:1 Ничья
16.3% (23)
2:0 Грузия
7.1% (10)
1:2 Узбекистан
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!