Элдор Шомуродов получает мяч в центре штрафной площадки и пробивает с левой - прямо в Лазаре Купатадзе отправляет игровой снаряд.

Через центральную зону Грузия попробовала провести атаку, но столкнулась с сопротивлением в центре поля и мяча лишилась.

Узбекистан владеет инициативой, но опасных моментов маловато. Вспоминается разве что удар Шомуродова из пределов штрафной.

Давиташвили открылся под передачу Хочолавы с левого фланга, но до мяча не добрался, Юсупов сыграл на опережение.

Ещё одно наступление провела Грузия, которое ударом завершил Лобжанидзе, но получилось не сильно и Юсупов справился.

7' Гости выполнили вбрасывание из-за боковой линии, а потом последовал навес, с которым справился Купатадзе.

6' Шомуродов пробует пройти в штрафную площадку с правого фланга, но вмешивается Кашия и выбивает мяч за боковую линию.

5' Казаишвили входит в штрафную площадку правым краем и пробивает по воротам - защитники успевают заблокировать.

4' Грузия попыталась провести атаку правым флангом, но далеко продвинуться не получилось - лишь до центра поля.

3' Хамробеков зацепился за мяч на чужой половине поля, а потом выполнил неточную передачу в штрафную площадку.

2' Гости начинают с центра поля и сразу же пробуют провести первую атаку, отправляя мяч в сторону чужой штрафной площадки.