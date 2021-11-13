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Грузия
FIFA #93
 
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Узбекистан
FIFA #84

История личных встреч

Грузия
Узбекистан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:2

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1
Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0
Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Узбекистан - Сирия 0:1 ОАЭ - Узбекистан 1:2 Узбекистан - Иран 1:2 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Палестина 2:0 Узбекистан - Саудовская Аравия 2:3 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Сингапур - Узбекистан 1:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Грузия 81.6% (40)
    X 18.4% (9)
    Узбекистан 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Грузия - Узбекистан онлайн


    Прогнозы на матч Грузия - Узбекистан

    Исход игры
    Грузия
    80.9% (38)
    Ничья
    19.1% (9)
    Узбекистан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.11% (32)
    Нет
    28.89% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    51.1% (24)
    1:0 Грузия
    17% (8)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    2:0 Грузия
    10.6% (5)
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