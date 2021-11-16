1:0
Второй тайм: 82'
1:0
12' ГолЗайнутдинов Бактиёр
12
Шацкий
Игорь
13
Касым
Алибек
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
-
13 Касым АлибекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Байсуфинов Талгат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тошев Усмон
Ход матча
История личных встреч
Казахстан
Таджикистан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2 Казахстан - Кипр 1:2
Таджикистан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0
Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Мьянма - Таджикистан 4:3 Малайзия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Япония 0:3 Монголия - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Сирия 2:0 Индия - Таджикистан 2:4 Китай - Таджикистан 1:0
Прогнозы на матч Казахстан 1:0 Таджикистан
Исход игры
Казахстан
88.2% (127)
Ничья
8.3% (12)
Таджикистан
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.09% (56)
Меньше
55.91% (71)
Обе команды забьют
Да
50.39% (64)
Нет
49.61% (63)
Популярный счёт
2:1 Казахстан
32.6% (47)
1:0 Казахстан
25.7% (37)
2:0 Казахстан
16.7% (24)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:1 Казахстан
5.6% (8)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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