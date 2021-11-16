Умарбаев откликается на передачу с правого фланга и принимает мяч, а потом его лишается, оказываясь в окружении троих оппонентов.

Судейская бригада фиксирует положение "вне игры", в котором оказался футболист Таджикистана после заброса с правого фланга.

Тройная замена у гостей. Уходят Манучехр Джалилов, Умарбаев и Рахимов, выходят Мабатшоев, Давлатмир и Джахонгир Эргашев.

Атака Казахстана на сей раз получилась более опасной, чем банальный навес - ударом с левого края штрафной, который оказался неточным.

На левом фланге Таджикистан заработал штрафной удар. Давлатмир выполнил подачу, которая адресата не нашла.

77' Еркин Тапалов нарушает правила на правом фланге. Гости быстро разыгрывают стандарт при помощи короткой передачи.

76' Тагыберген выполняет подачу, с которой разбирается Киргизбоев - выбивает мяч кулаками в падении.

75' Эргашев сбивает Аимбетова на левом фланге, не позволяя сопернику убежать на свидание с вратарём - жёлтая карточка показана.

74' Быструю контратаку при помощи верховой передачи попытался организовать Казахстан - безуспешно, судьи усмотрели офсайд.

73' Двойная замена у Казахстана. Выходят Тапалов и Аимбетов, Астанов и Дарабаев уходят.

72' Ещё один корнер с левого фланга исполнил Таджикистан - Панджшанбе выполнил прострел низом и партнёров не нашёл.

70' А теперь и Игорь Шацкий получил возможность размяться - покинул свои владения и перехватил мяч после подачи с правого фланга.

69' Слишком предсказуемо стали действовать в атаке футболисты Казахстана. Сейчас снова завершили наступление безадресным кроссом.

68' Гости исполнили подачу с углового с левого фланга - выиграть воздух и нанести удар по воротам не смогли, а вот правила нарушили.

67' Рахимов не сумел обыграть Астанова на левом фланге - исполнил серию финтов, прострелил и попал в Султанбека.

66' Атака Казахстана завершилась забросом в штрафную площадку, после чего вышел из ворот Киргизбоев и мяч забрал.

65' По очереди команды владеют мячом, но до опасных моментов наступления практически не доводят.

64' Рахимов получает мяч на левом фланге, смещается в центр и выполняет подачу - голову соперника находит.

63' Умарбаев завершает позиционную атаку дальним ударом, с которым без проблем справляется Шацкий.

62' Зайнутдинов врывается в штрафную площадку соперника и лишается мяча после подката Эргашева - свисток судьи молчит, потому что фола не было.

61' А вот и первые замены, по одной в составах команд. У гостей вместо Бобоева выходит Самиев, а у хозяев Куата меняет Байтана.

60' Медицинская бригада Таджикистана выходит на поле, чтобы оказать помощь Бобоеву, получившему повреждение после столкновения с Логвиненко.

59' Практически час отыграли команды, а тренеры по-прежнему обходятся без замен. Хотя запасных нам показывают часто, может намекают.

58' Манучехр Джалилов отвоевал мяч в чужой штрафной площадке, а потом сыграл неаккуратно, выпустив его за лицевую линию.

57' Подача Таджикистана с правого фланга в штрафную площадь обходится без остроты - хозяева отбиваются, а потом выносят мяч на чужую половину поля.

56' Васильев выполнил подачу и не сумел найти партнёров - гости надёжно сыграли на втором этаже.

55' Атака Казахстана правым флангом приводит к назначению штрафного удара - Васильев и Астанов у мяча.

54' Алишер Джалилов принимает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - мяч попадает в Манучехра Джалилова и уходит за лицевую линию.

53' Снова Рахимов оказывается в центре внимания - совершает фол на левом фланге, сбивая Васильева, за что и получает "горчичник".

52' Рахимов подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу, с которой справляются защитники Казахстана.

51' Астанов перехватил мяч на правом фланге и выбил его вперёд, но найти партнёров не сумел. Более активно гости начинают вступать в отбор.

50' После перерыва Казахстан играет очень хорошо. Владеет инициативой, а вместе с ней и мячом, не позволяя сопернику сыграть на перехвате.

49' Юрий Логвиненко нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Эхсони Панджшанбе.

48' Первую атаку после перерыва проводит Казахстан, через центральную зону, и попадает в положение "вне игры" - Щёткин поторопился.

47' Замен в перерыве не случилось, за всеми перестановками будем следить уже по ходу второй 45-минутки.