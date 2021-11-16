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Казахстан
FIFA #125
1:0
Второй тайм: 82'
Таджикистан
FIFA #114
12
Шацкий
Игорь
13
Касым
Алибек
2
Малый
Сергей
23
Логвиненко
Юрий
20
Астанов
Султанбек
10
Дарабаев
Аслан
8
Тагыберген
Асхат
5
Куат
Исламбек
14
Васильев
Владислав
Олегович
19
Зайнутдинов
Бактиёр
9
Щёткин
Алексей
16
Киргизбоев
Шохрух
14
Бобоев
Шериддин
6
Эргашев
Давронджон
2
Джурабаев
Зоир
8
Давронов
Нуриддин
10
Джалилов
Алишер
20
Джурабаев
Амирбек
7
Умарбаев
Парвизджон
11
Рахимов
Мухаммадчон
21
Джалилов
Манучехр
17
Панджшанбе
Эхсони
Казахстан
Таджикистан

История личных встреч

Казахстан
Таджикистан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2 Казахстан - Кипр 1:2
Таджикистан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0
Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Мьянма - Таджикистан 4:3 Малайзия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Япония 0:3 Монголия - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Сирия 2:0 Индия - Таджикистан 2:4 Китай - Таджикистан 1:0
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    82'
    На левом фланге Таджикистан заработал штрафной удар. Давлатмир выполнил подачу, которая адресата не нашла. 
  • 81'
    Атака Казахстана на сей раз получилась более опасной, чем банальный навес - ударом с левого края штрафной, который оказался неточным. 
  • Замена
    80'
    Тройная замена у гостей. Уходят Манучехр Джалилов, Умарбаев и Рахимов, выходят Мабатшоев, Давлатмир и Джахонгир Эргашев. 
  • Офсайд
    79'
    Судейская бригада фиксирует положение "вне игры", в котором оказался футболист Таджикистана после заброса с правого фланга. 
  • 78'
    Умарбаев откликается на передачу с правого фланга и принимает мяч, а потом его лишается, оказываясь в окружении троих оппонентов. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Еркин Тапалов нарушает правила на правом фланге. Гости быстро разыгрывают стандарт при помощи короткой передачи. 
  • 76'
    Тагыберген выполняет подачу, с которой разбирается Киргизбоев - выбивает мяч кулаками в падении. 
  • Желтая карточка
    75'
    Эргашев сбивает Аимбетова на левом фланге, не позволяя сопернику убежать на свидание с вратарём - жёлтая карточка показана. 
  • Офсайд
    74'
    Быструю контратаку при помощи верховой передачи попытался организовать Казахстан - безуспешно, судьи усмотрели офсайд. 
  • Замена
    73'
    Двойная замена у Казахстана. Выходят Тапалов и Аимбетов, Астанов и Дарабаев уходят. 
  • Угловой
    72'
    Ещё один корнер с левого фланга исполнил Таджикистан - Панджшанбе выполнил прострел низом и партнёров не нашёл. 
  • 70'
    А теперь и Игорь Шацкий получил возможность размяться - покинул свои владения и перехватил мяч после подачи с правого фланга. 
  • 69'
    Слишком предсказуемо стали действовать в атаке футболисты Казахстана. Сейчас снова завершили наступление безадресным кроссом. 
  • Угловой
    68'
    Гости исполнили подачу с углового с левого фланга - выиграть воздух и нанести удар по воротам не смогли, а вот правила нарушили. 
  • 67'
    Рахимов не сумел обыграть Астанова на левом фланге - исполнил серию финтов, прострелил и попал в Султанбека. 
  • 66'
    Атака Казахстана завершилась забросом в штрафную площадку, после чего вышел из ворот Киргизбоев и мяч забрал. 
  • 65'
    По очереди команды владеют мячом, но до опасных моментов наступления практически не доводят. 
  • 64'
    Рахимов получает мяч на левом фланге, смещается в центр и выполняет подачу - голову соперника находит. 
  • 63'
    Умарбаев завершает позиционную атаку дальним ударом, с которым без проблем справляется Шацкий. 
  • Судья
    62'
    Зайнутдинов врывается в штрафную площадку соперника и лишается мяча после подката Эргашева - свисток судьи молчит, потому что фола не было. 
  • Замена
    61'
    А вот и первые замены, по одной в составах команд. У гостей вместо Бобоева выходит Самиев, а у хозяев Куата меняет Байтана. 
  • Травма, повреждение
    60'
    Медицинская бригада Таджикистана выходит на поле, чтобы оказать помощь Бобоеву, получившему повреждение после столкновения с Логвиненко. 
  • 59'
    Практически час отыграли команды, а тренеры по-прежнему обходятся без замен. Хотя запасных нам показывают часто, может намекают. 
  • 58'
    Манучехр Джалилов отвоевал мяч в чужой штрафной площадке, а потом сыграл неаккуратно, выпустив его за лицевую линию. 
  • 57'
    Подача Таджикистана с правого фланга в штрафную площадь обходится без остроты - хозяева отбиваются, а потом выносят мяч на чужую половину поля. 
  • 56'
    Васильев выполнил подачу и не сумел найти партнёров - гости надёжно сыграли на втором этаже. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Атака Казахстана правым флангом приводит к назначению штрафного удара - Васильев и Астанов у мяча. 
  • Опасный момент
    54'
    Алишер Джалилов принимает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - мяч попадает в Манучехра Джалилова и уходит за лицевую линию. 
  • Желтая карточка
    53'
    Снова Рахимов оказывается в центре внимания - совершает фол на левом фланге, сбивая Васильева, за что и получает "горчичник". 
  • 52'
    Рахимов подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу, с которой справляются защитники Казахстана. 
  • 51'
    Астанов перехватил мяч на правом фланге и выбил его вперёд, но найти партнёров не сумел. Более активно гости начинают вступать в отбор. 
  • 50'
    После перерыва Казахстан играет очень хорошо. Владеет инициативой, а вместе с ней и мячом, не позволяя сопернику сыграть на перехвате. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Юрий Логвиненко нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Эхсони Панджшанбе. 
  • Офсайд
    48'
    Первую атаку после перерыва проводит Казахстан, через центральную зону, и попадает в положение "вне игры" - Щёткин поторопился. 
  • 47'
    Замен в перерыве не случилось, за всеми перестановками будем следить уже по ходу второй 45-минутки. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Казахстан и Таджикистан продолжают выяснять отношения. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом первый тайм завершается. Со счётом 1-0 выигрывает Казахстан. 
  • 45'
    Возобновляется матч и хозяева сразу же проводят атаку, которая завершается безадресным кроссом с правого фланга. 
  • 45'
    Перебинтовали голову Султанбеку Астанову и он готов продолжать поединок. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Султанбек Астанов получает болезненный удар в верховой борьбе на правом фланге и сообщает, что нуждается в помощи врачей. 
  • 44'
    Алишер Джалилов смещается с левого фланга в центр и пробивает по воротам - на трибуны отправляется игровой снаряд. 
  • 43'
    В центре поля команды схлестнулись в борьбе за мяч. Успешнее оказались хозяева, отвоевавшие игровой снаряд и выполнившие пас назад. 
  • 42'
    Игорь Шацкий выходит из ворот и забирает мяч после высокой подачи Мухаммадчона Рахимова с левого фланга. 
  • 40'
    Манучехр Джалилов отобрал мяч на правом крае чужой штрафной площадки и выполнил прострел, с которым справились хозяева. 
  • Желтая карточка
    39'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Её на свой счёт записывает Султанбек Астанов, сбивая на правом фланге Мухаммадчона Рахимова. 
  • 38'
    Казахстан забирает мяч в центре поля и отходит с ним на свою половину, чтобы выманить соперника и получить пространство. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Васильев срезает под корень Панджшанбе на левом фланге - арбитр штрафной назначает, а за жёлтой карточкой пока не тянется. 
  • 36'
    Без центра поля стали играть команды. Таджикистан проводит наступление, доходит до штрафной площади и допускает ошибку в передаче. 
  • Опасный момент
    35'
    В контратаку правым флангом убежали хозяева. Щёткин подхватил мяч на правом крае штрафной площадки и пробил по воротам - не попал в створ. 
  • 33'
    Давронов добрался до средней линии по левому флангу, а потом выполнил заброс в штрафную площадку - там первый на мяче Шацкий. 
  • Судья
    32'
    Эхсони Панджшанбе получает мяч на дуге штрафной площадки и падает - арбитр показывает, что фола не было. 
  • Штанга
    31'
    Не разобрались гости в своей штрафной площадке, в результате чего Куат нанёс удар в левый угол и попал в штангу. 
  • 30'
    Рахимов получает мяч на левом фланге и выполняет подачу - Логвиненко успевает заблокировать, после чего игровой снаряд уходит в аут. 
  • 29'
    Всё в порядке с форвардом сборной Таджикистана, он продолжает поединок, а его партнёры тем временем проводят очередную атаку. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Тагыберген нарушает правила на левом фланге, наступая на ногу Панджшанбе. Не может подняться Эхсони, выход медицинской бригады требуется. 
  • 26'
    Парвизджон Умарбаев принимает мяч перед штрафной площадкой и пробивает с левой - круглый существенно разминается со створом ворот. 
  • 25'
    Исламбек Куат перехватил мяч в центральном круге и отправился к чужим воротам - добрался до штрафной площадки и выполнил неточный пас. 
  • 24'
    Алексей Щёткин прошёл по правому флангу и выполнил прострел во вратарскую, куда никто из партнёров не успел - Киргизбоев перехватил. 
  • 23'
    Одну из редких атак проводят хозяева, которую неточным ударом из центральной зоны завершает Аслан Дарабаев. 
  • Опасный момент
    22'
    Высокий прессинг позволяет Таджикистану отобрать мяч перед чужой штрафной, после чего Панджшанбе наносит удар, с которым справляется Шацкий. 
  • 21'
    Продолжает Таджикистан оказывать давление на ворота Казахстана. Проводит две атаки и завершает их ударами - один неточный, а второй заблокирован. 
  • 19'
    Стремительную контратаку провели гости, но обостряющая передача от Джалилова во вратарскую была перехвачена Шацким. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Право на штрафной удар получили хозяева. Куат выполнил подачу, которая не стала проблемой для защитников Таджикистана. 
  • 17'
    Панджшанбе пробует начать атаку при помощи передачи по правому флангу - в Васильева попадает мяч и уходит за боковую линию. 
  • 16'
    Наступление через левый фланг провели гости и довели дело до подачи, но ничего опасного не случилось - Куат выбил мяч подальше. 
  • 15'
    Талгат Байсуфинов активно работает в технической зоне. Просит своих подопечных быстрее думать. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЗАЙНУТДИНОВ!!! Киргизбоев получает передачу от защитника и бьёт в касание - ошибается, даря мяч Зайнутдинову, который поражает пустые ворота. 
  • 13'
    Алишер Джалилов добирается до левого угла штрафной площадки и пробивает по воротам - мяч пролетает гораздо выше цели. 
  • 12'
    Затяжная позиционная атака Таджикистана продолжается. Казахстан всем составом около своих ворот, но отобрать мяч не получается. 
  • 10'
    Умарбаев подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, которую перехватили защитники Казахстана. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Бактиёр Зайнутдинов нарушает правила в центре поля, врезаясь в принявшего мяч Нуриддина Давронова. 
  • 8'
    Джурабаев надёжно сыграл в обороне на правом фланге - поставил корпус и не пустил к мячу Васильева. 
  • 7'
    Алексей Щёткин получил мяч в центре поля и выполнил передачу на левый фланг, но получилось слишком сильно - в аут ушёл круглый. 
  • 6'
    При помощи подачи в штрафную площадь хозяева попробовали обострить атаку, но безуспешно - Киргизбоев вышел и мяч забрал. 
  • 5'
    Казахстан заработал аут на левом фланге, перед чужой штрафной площадью. Владислав Васильев выполнил вбрасывание и партнёров не нашёл. 
  • 4'
    Таджикистан перехватывает мяч и устраивает затяжную перепасовку на своей половине поля. В атаку идти гости не торопятся. 
  • 3'
    В традиционных жёлтых цветах играет сборная Казахстана, гости выступают в красно-белых цветах. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Сразу же хозяева проводят первую атаку, которая приводит к подаче с левого фланга, а завершается нарушением правил в верховой борьбе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Казахстан - Таджикистан, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 144
Казахстан 88.2% (127)
X 8.3% (12)
Таджикистан 3.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Таджикистан
1.75
5.00
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Казахстан 1:0 Таджикистан онлайн


Прогнозы на матч Казахстан 1:0 Таджикистан

Исход игры
Казахстан
88.2% (127)
Ничья
8.3% (12)
Таджикистан
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.09% (56)
Меньше
55.91% (71)
Обе команды забьют
Да
50.39% (64)
Нет
49.61% (63)
Популярный счёт
2:1 Казахстан
32.6% (47)
1:0 Казахстан
25.7% (37)
2:0 Казахстан
16.7% (24)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:1 Казахстан
5.6% (8)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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