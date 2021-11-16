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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
38' Желтая карточка
Коста Диего
42' Желтая карточка
Carlos Eduardo III
42' Желтая карточка
Jair II
0:1
45' Гол
Сарачо Федерико
90'+7
99
Bento
Krepski
27
Ivaldo
37
Lucas
Fasson
8
Nicolas
Vichiatto
13
Khellven
88
Christian
Cardoso
42
Silvestre
Fernando
6
Азеведо
Марсио
15
Jader
Barbosa
96
Carlos
Eduardo
III
32
Роша
Педро
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
4
Ревер
Умберто
6
Додо
Родолфо
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
11
Keno
19
Коста
Диего
Атлетико Паранаэнсе
3-4-1-2
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

41.7%
8.3%
50%
10 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
1:0
БСА
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 6 0.18
Renato Kayzer 6 0.18
Nikao 3 (1) 0.09
Nascimento Leite Matheus3 3 0.09
Роша Педро 3 0.09
Bissoli 3 (1) 0.09
Марсиньо Силва 2 0.06
Витиньо Витор V 2 0.06
Jadson I 2 0.06
Christian Cardoso 2 0.06
Khellven 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Thiago Heleno 1 0.03
Фернандо Матос 1 0.03
Carlos Eduardo III 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.03
Abner2 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Erick2 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (3) 0.38
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.16
Сарачо Федерико 5 0.16
Саварино Джефферсон 4 0.13
Коста Диего 4 0.13
Nathan VI 3 0.09
Варгас Эдуардо 3 (3) 0.09
Саша Эдуардо 2 0.06
Keno 2 0.06
Jair II 2 0.06
Dylan Borrero 2 0.06
Натан Аллан 2 0.06
Арана Гильерме 1 0.03
Че Че 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Antonio Neto 1 0.03
Gabriel Paulista XVI 1 0.03
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 6 1
Ivaldo 7 0
Nikao 6 0
Richard Almeida de Oliveira2 4 1
Christian Cardoso 5 0
Nascimento Leite Matheus3 5 0
David Terans 4 0
Renato Kayzer 4 0
Erick2 4 0
Лео Ситтадини 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Abner2 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Марсиньо Силва 1 1
Carlos Eduardo III 2 0
Nicolas Vichiatto 2 0
Bissoli 2 0
Фернандо Матос 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Lucas Fasson 1 0
Bento Krepski 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 5 1
Арана Гильерме 6 0
Jair II 5 0
Феррейра Мариано 4 0
Че Че 4 0
Nathan VI 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Додо Родолфо 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Igor Rabello 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Коста Диего 1 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Keno 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
9%
2
11%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
9
39%
1
6%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
8
35%
4
22%
61-75
2
9%
6
33%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
4
20%
3
25%
76-90

Забито

18
35
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 15
23 Не забивали 16
0
0%
4
11%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
5
28%
9
26%
31-45
5
28%
5
14%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
5
28%
8
23%
76-90

Пропущено

21
8
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
1
5%
4
50%
76-90

Забито

41
53
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 24
11 Не забивали 3
2
5%
6
11%
1-15
2
5%
6
11%
16-30
14
34%
10
19%
31-45
6
15%
7
13%
46-60
10
24%
10
19%
61-75
7
17%
14
26%
76-90

Пропущено

41
20
19 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
21 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 15
7
17%
1
5%
1-15
6
15%
3
15%
16-30
6
15%
3
15%
31-45
9
22%
4
20%
46-60
8
20%
2
10%
61-75
5
12%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0
Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 32 22 5 5 51 - 22 71
2. Фламенго 31 18 6 7 61 - 28 60
3. Палмейрас Сан-Паулу 32 18 4 10 52 - 37 58
4. Брагантино 0:3 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Коринтианс 32 13 11 8 35 - 31 50
6. Форталеза 32 14 7 11 40 - 37 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 32 12 11 9 41 - 34 47
8. Флуминенсе 32 12 9 11 31 - 33 45
9. Америка Минейро 32 11 11 10 35 - 34 44
10. Сеара 32 9 15 8 31 - 33 42
11. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
12. Куяба 32 8 15 9 30 - 32 39
13. Сантос 32 9 12 11 28 - 36 39
14. Атлетико Гойяненсе 31 9 11 11 24 - 32 38
15. Сан-Паулу 32 8 14 10 24 - 33 38
16. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
17. Жувентуде 31 8 12 11 31 - 37 36
18. Гремио 3:0 32 9 5 18 30 - 41 32
19. Спорт Ресифи 33 7 9 17 20 - 33 30
20. Шапекоэнсе 32 1 12 19 26 - 54 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 16 11 1 4 28 - 13 34
3. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 30 - 22 32
5. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Флуминенсе 16 8 5 3 18 - 14 29
7. Форталеза 15 8 4 3 22 - 14 28
8. Коринтианс 16 8 4 4 22 - 17 28
9. Брагантино 0:3 17 6 8 3 26 - 19 26
10. Америка Минейро 16 7 5 4 17 - 11 26
11. Сантос 16 7 5 4 16 - 13 26
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
13. Жувентуде 16 6 6 4 16 - 15 24
14. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
15. Гремио 3:0 16 6 5 5 20 - 16 23
16. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
17. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
18. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 16 0 6 10 12 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
2. Брагантино 0:3 17 7 5 5 24 - 21 26
3. Фламенго 15 7 5 3 33 - 15 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 2 6 22 - 15 26
5. Коринтианс 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 16 4 6 6 15 - 17 18
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Атлетико Гойяненсе 16 5 3 8 13 - 21 18
11. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
12. Флуминенсе 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 16 3 6 7 11 - 19 15
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
16. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
17. Жувентуде 15 2 6 7 15 - 22 12
18. Гремио 3:0 16 3 0 13 10 - 25 9
19. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сарачо Федерико бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Жаир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Карлос Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Коста Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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