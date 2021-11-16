Бразилия: Серия A 2021
0:1
Конец матча
38' Желтая карточкаКоста Диего
42' Желтая карточкаCarlos Eduardo III
42' Желтая карточкаJair II
0:1
45' ГолСарачо Федерико
27
Ivaldo
37
Lucas
Fasson
13
Khellven
32
Роша
Педро
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
19
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
27 IvaldoЗащитник
-
37 Lucas FassonЗащитник
- Защитник
-
13 KhellvenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Erick2
-
19 Jaderson
-
17 Bissoli
-
16 Abner2
-
23 Romulo Cruz
-
Главный тренер: Alberto Valentim
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
48 Echapora
-
41 Antonio Neto
-
-
27 Calebe
-
45 Micael
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
38'
42'
45'
0:1
79'
80'
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
24 матча
41.7%
8.3%
50%
10 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|6
|0.18
|Renato Kayzer
|6
|0.18
|Nikao
|3 (1)
|0.09
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.09
|Роша Педро
|3
|0.09
|Bissoli
|3 (1)
|0.09
|Марсиньо Силва
|2
|0.06
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Jadson I
|2
|0.06
|Christian Cardoso
|2
|0.06
|Khellven
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|Фернандо Матос
|1
|0.03
|Carlos Eduardo III
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.03
|Abner2
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Erick2
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (3)
|0.38
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.16
|Сарачо Федерико
|5
|0.16
|Саварино Джефферсон
|4
|0.13
|Коста Диего
|4
|0.13
|Nathan VI
|3
|0.09
|Варгас Эдуардо
|3 (3)
|0.09
|Саша Эдуардо
|2
|0.06
|Keno
|2
|0.06
|Jair II
|2
|0.06
|Dylan Borrero
|2
|0.06
|Натан Аллан
|2
|0.06
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Antonio Neto
|1
|0.03
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.03
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|6
|1
|Ivaldo
|7
|0
|Nikao
|6
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|Christian Cardoso
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|David Terans
|4
|0
|Renato Kayzer
|4
|0
|Erick2
|4
|0
|Лео Ситтадини
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Abner2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Марсиньо Силва
|1
|1
|Carlos Eduardo III
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Bissoli
|2
|0
|Фернандо Матос
|1
|0
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Lucas Fasson
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|5
|1
|Арана Гильерме
|6
|0
|Jair II
|5
|0
|Феррейра Мариано
|4
|0
|Че Че
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
9%
2
11%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
9
39%
1
6%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
8
35%
4
22%
61-75
2
9%
6
33%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
4
20%
3
25%
76-90
Забито
18
35
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 15
23 Не забивали 16
0
0%
4
11%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
5
28%
9
26%
31-45
5
28%
5
14%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
5
28%
8
23%
76-90
Пропущено
21
8
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
1
5%
4
50%
76-90
Забито
41
53
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 24
11 Не забивали 3
2
5%
6
11%
1-15
2
5%
6
11%
16-30
14
34%
10
19%
31-45
6
15%
7
13%
46-60
10
24%
10
19%
61-75
7
17%
14
26%
76-90
Пропущено
41
20
19 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
21 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 15
7
17%
1
5%
1-15
6
15%
3
15%
16-30
6
15%
3
15%
31-45
9
22%
4
20%
46-60
8
20%
2
10%
61-75
5
12%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0
Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|32
|22
|5
|5
|51 - 22
|71
|2.
|Фламенго
|31
|18
|6
|7
|61 - 28
|60
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|32
|18
|4
|10
|52 - 37
|58
|4.
|Брагантино
|0:3
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Коринтианс
|32
|13
|11
|8
|35 - 31
|50
|6.
|Форталеза
|32
|14
|7
|11
|40 - 37
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|32
|12
|11
|9
|41 - 34
|47
|8.
|Флуминенсе
|32
|12
|9
|11
|31 - 33
|45
|9.
|Америка Минейро
|32
|11
|11
|10
|35 - 34
|44
|10.
|Сеара
|32
|9
|15
|8
|31 - 33
|42
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|12.
|Куяба
|32
|8
|15
|9
|30 - 32
|39
|13.
|Сантос
|32
|9
|12
|11
|28 - 36
|39
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|11
|11
|24 - 32
|38
|15.
|Сан-Паулу
|32
|8
|14
|10
|24 - 33
|38
|16.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|17.
|Жувентуде
|31
|8
|12
|11
|31 - 37
|36
|18.
|Гремио
|3:0
|32
|9
|5
|18
|30 - 41
|32
|19.
|Спорт Ресифи
|33
|7
|9
|17
|20 - 33
|30
|20.
|Шапекоэнсе
|32
|1
|12
|19
|26 - 54
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|16
|11
|1
|4
|28 - 13
|34
|3.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Флуминенсе
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|7.
|Форталеза
|15
|8
|4
|3
|22 - 14
|28
|8.
|Коринтианс
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|9.
|Брагантино
|0:3
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|10.
|Америка Минейро
|16
|7
|5
|4
|17 - 11
|26
|11.
|Сантос
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|13.
|Жувентуде
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|14.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|15.
|Гремио
|3:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|16.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|17.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|0
|6
|10
|12 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|2.
|Брагантино
|0:3
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|15
|7
|5
|3
|33 - 15
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|2
|6
|22 - 15
|26
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|16
|3
|6
|7
|11 - 19
|15
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|17.
|Жувентуде
|15
|2
|6
|7
|15 - 22
|12
|18.
|Гремио
|3:0
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|19.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9