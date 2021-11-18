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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
0:0
Первый тайм: 20'
Коринтианс
0' 20'
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
36
Рамон
35
Joao
Gomes
10
Диего
Рибас
8
Тьяго
Маия
33
Кенеди
Роберт
63
Vitor
Gabriel1
11
Витиньо
Виктор
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
11
Жулиано
де
Паула
5
Gabriel
Paulista
VIII
8
Аугусто
Ренато
38
Перейра
Габриэл
77
Jo
Alves
II
123
Roger
I
Фламенго
4-4-2
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Коринтианс

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

32 матча

46.9%
18.8%
34.3%
15 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 13 0.41
Габриэл Барбоза 10 (3) 0.31
Энрике Бруно 10 0.31
Педро Гильерме 7 0.22
Перейра Андреас 4 0.13
Витиньо Виктор 3 0.09
Муниз Родриго 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Энрике Густаво 2 0.06
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Луис Филипе 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jo Alves II 6 (1) 0.18
Roger I 6 (1) 0.18
Жулиано де Паула 3 0.09
Adson 3 0.09
Рони 3 0.09
Аугусто Ренато 3 0.09
Gustavo Mosquito 2 0.06
Fabio Santos IV 2 (2) 0.06
Перейра Габриэл 2 0.06
Кантильо Виктор 2 0.06
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Жил Карлос 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Lucas Piton 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Витиньо Виктор 7 0
Энрике Бруно 6 0
Котулио Матеус 5 0
Габриэл Барбоза 3 1
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Рибейро Эвертон 2 1
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Виана Бруно 2 0
Max Alves 2 0
Алвес Диего 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 5 0
Фагнер Лемос 4 0
Gabriel Paulista VIII 4 0
Жил Карлос 3 0
Кассио Рамос 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Angelo Araos 3 0
João Victor6 3 0
Аугусто Ренато 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Рамиро 2 0
Roger I 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Кантильо Виктор 2 0
Xavier 0 1
Рауль Гонсалес 1 0
Луан 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Mateus Vital 1 0
Marquinhos2 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
1
4%
4
31%
46-60
6
23%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Забито

33
21
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
12%
1
5%
1-15
5
15%
5
24%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
5
15%
4
19%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
6
29%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
9
50%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Забито

59
34
29 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
8
14%
1
3%
1-15
10
17%
7
21%
16-30
11
19%
4
12%
31-45
6
10%
8
24%
46-60
12
20%
5
15%
61-75
12
20%
9
26%
76-90

Пропущено

30
32
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
2
7%
6
19%
1-15
3
10%
1
3%
16-30
5
17%
9
28%
31-45
8
27%
3
9%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
7
23%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Куяба 3:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 32 22 5 5 51 - 22 71
2. Фламенго 0:0 32 18 7 7 61 - 28 61
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 33 18 4 11 52 - 39 58
4. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Коринтианс 0:0 33 13 12 8 35 - 31 51
6. Форталеза 0:3 33 14 7 12 40 - 40 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 33 12 11 10 41 - 35 47
8. Америка Минейро 33 11 12 10 35 - 34 45
9. Сеара 3:0 33 10 15 8 34 - 33 45
10. Флуминенсе 0:1 33 12 9 12 31 - 34 45
11. Куяба 33 9 15 9 31 - 32 42
12. Сантос 33 10 12 11 30 - 36 42
13. Сан-Паулу 2:0 33 9 14 10 26 - 33 41
14. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
15. Атлетико Гойяненсе 32 9 12 11 24 - 32 39
16. Жувентуде 1:0 32 9 12 11 32 - 37 39
17. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
18. Гремио 32 9 5 18 30 - 41 32
19. Спорт Ресифи 33 7 9 17 20 - 33 30
20. Шапекоэнсе 33 1 12 20 26 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 0:0 17 11 2 4 28 - 13 35
3. Сеара 3:0 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 17 10 2 5 30 - 24 32
5. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
7. Флуминенсе 0:1 16 8 5 3 18 - 14 29
8. Коринтианс 0:0 16 8 4 4 22 - 17 28
9. Форталеза 0:3 16 8 4 4 22 - 17 28
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 1:0 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
15. Сан-Паулу 2:0 16 5 8 3 13 - 14 23
16. Гремио 16 6 5 5 20 - 16 23
17. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
18. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 16 0 6 10 12 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
2. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
3. Фламенго 0:0 15 7 5 3 33 - 15 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 16 8 2 6 22 - 15 26
5. Коринтианс 0:0 17 5 8 4 13 - 14 23
6. Форталеза 0:3 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Сан-Паулу 2:0 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 17 4 6 7 15 - 18 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 0:1 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
16. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
17. Сеара 3:0 16 1 9 6 12 - 20 12
18. Жувентуде 1:0 15 2 6 7 15 - 22 12
19. Гремио 16 3 0 13 10 - 25 9
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Коринтианс
1.98
4.02
5.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Коринтианс онлайн


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