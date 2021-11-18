Бразилия: Серия A 2021
0:0
Первый тайм: 20'
23
Луис
Давид
36
Рамон
35
Joao
Gomes
10
Диего
Рибас
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
77
Jo
Alves
II
123
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Jo Alves IIНападающий
-
123 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Силвиньо
История личных встреч
Фламенго
Коринтианс
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
32 матча
46.9%
18.8%
34.3%
15 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|13
|0.41
|Габриэл Барбоза
|10 (3)
|0.31
|Энрике Бруно
|10
|0.31
|Педро Гильерме
|7
|0.22
|Перейра Андреас
|4
|0.13
|Витиньо Виктор
|3
|0.09
|Муниз Родриго
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jo Alves II
|6 (1)
|0.18
|Roger I
|6 (1)
|0.18
|Жулиано де Паула
|3
|0.09
|Adson
|3
|0.09
|Рони
|3
|0.09
|Аугусто Ренато
|3
|0.09
|Gustavo Mosquito
|2
|0.06
|Fabio Santos IV
|2 (2)
|0.06
|Перейра Габриэл
|2
|0.06
|Кантильо Виктор
|2
|0.06
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Жил Карлос
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Котулио Матеус
|5
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|1
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|5
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Gabriel Paulista VIII
|4
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Кассио Рамос
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Angelo Araos
|3
|0
|João Victor6
|3
|0
|Аугусто Ренато
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Кантильо Виктор
|2
|0
|Xavier
|0
|1
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Луан
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Mateus Vital
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
13
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
1
4%
4
31%
46-60
6
23%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Забито
33
21
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
12%
1
5%
1-15
5
15%
5
24%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
5
15%
4
19%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
6
29%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
9
50%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Забито
59
34
29 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
8
14%
1
3%
1-15
10
17%
7
21%
16-30
11
19%
4
12%
31-45
6
10%
8
24%
46-60
12
20%
5
15%
61-75
12
20%
9
26%
76-90
Пропущено
30
32
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
2
7%
6
19%
1-15
3
10%
1
3%
16-30
5
17%
9
28%
31-45
8
27%
3
9%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
7
23%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Куяба 3:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|32
|22
|5
|5
|51 - 22
|71
|2.
|Фламенго
|0:0
|32
|18
|7
|7
|61 - 28
|61
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|33
|18
|4
|11
|52 - 39
|58
|4.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Коринтианс
|0:0
|33
|13
|12
|8
|35 - 31
|51
|6.
|Форталеза
|0:3
|33
|14
|7
|12
|40 - 40
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|33
|12
|11
|10
|41 - 35
|47
|8.
|Америка Минейро
|33
|11
|12
|10
|35 - 34
|45
|9.
|Сеара
|3:0
|33
|10
|15
|8
|34 - 33
|45
|10.
|Флуминенсе
|0:1
|33
|12
|9
|12
|31 - 34
|45
|11.
|Куяба
|33
|9
|15
|9
|31 - 32
|42
|12.
|Сантос
|33
|10
|12
|11
|30 - 36
|42
|13.
|Сан-Паулу
|2:0
|33
|9
|14
|10
|26 - 33
|41
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|9
|12
|11
|24 - 32
|39
|16.
|Жувентуде
|1:0
|32
|9
|12
|11
|32 - 37
|39
|17.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|18.
|Гремио
|32
|9
|5
|18
|30 - 41
|32
|19.
|Спорт Ресифи
|33
|7
|9
|17
|20 - 33
|30
|20.
|Шапекоэнсе
|33
|1
|12
|20
|26 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|0:0
|17
|11
|2
|4
|28 - 13
|35
|3.
|Сеара
|3:0
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|17
|10
|2
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|7.
|Флуминенсе
|0:1
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|8.
|Коринтианс
|0:0
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|9.
|Форталеза
|0:3
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|1:0
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|15.
|Сан-Паулу
|2:0
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|16.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|17.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|0
|6
|10
|12 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|2.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|0:0
|15
|7
|5
|3
|33 - 15
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|16
|8
|2
|6
|22 - 15
|26
|5.
|Коринтианс
|0:0
|17
|5
|8
|4
|13 - 14
|23
|6.
|Форталеза
|0:3
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Сан-Паулу
|2:0
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|0:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|17.
|Сеара
|3:0
|16
|1
|9
|6
|12 - 20
|12
|18.
|Жувентуде
|1:0
|15
|2
|6
|7
|15 - 22
|12
|19.
|Гремио
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9