Словакия: Суперлига 2021-2022
3:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Ружомберок
1:0
5' ГолРегали Мартин
20' Желтая карточкаЕм Рэбен
45' Желтая карточкаПирес Келвин
2:0
45' ПенальтиКочан Матей
66' Желтая карточкаПиринен Юха
3:0
68' ГолШефчик Самуэль
79' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
19
Фабиш
Лукаш
11
Кочан
Матей
18
Бодя
Мартин
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
28
Кмет
Матуш
16
Кадак
Якуб
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
-
-
99 Jakub Luka
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кмет МатушПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Гажи АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juraj Ancic
Ход матча
5'
1:0
20'
45'
45'
2:0
66'
68'
3:0
69'
История личных встреч
Ружомберок
Тренчин
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
34 матча
17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|5
|0.33
|Кочан Матей
|4 (3)
|0.27
|Масло Ян
|4
|0.27
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.2
|Бодя Мартин
|2
|0.13
|Такач Далибор
|1
|0.07
|Костадинов Тихомир
|1
|0.07
|Мадленяк Матей
|1
|0.07
|Шефчик Самуэль
|1
|0.07
|Допатер Михал
|1
|0.07
|Герец Штефан
|0
|0
|Рымаренко Мартин
|0
|0
|Oliver Luteran
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадак Якуб
|7 (1)
|0.47
|Ендришек Эрик
|4 (1)
|0.27
|Азанго Филип
|3
|0.2
|Лавринчик Самуэль
|1
|0.07
|Гажи Адам
|1
|0.07
|Пиринен Юха
|1
|0.07
|Маду Кингсли
|1
|0.07
|Крижан Рихард
|1
|0.07
|Ем Рэбен
|1
|0.07
|Икоба Эдуви
|1
|0.07
|Тучны Адам
|1
|0.07
|Dominik Holly
|1
|0.07
|Зубайру Абдул
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Samuel Kozlovsky
|0
|0
|Rahim Ibrahim
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|4
|0
|Кочан Матей
|3
|0
|Мадленяк Матей
|3
|0
|Oliver Luteran
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|5
|0
|Лавринчик Самуэль
|3
|1
|Кадак Якуб
|4
|0
|Ем Рэбен
|4
|0
|Пиринен Юха
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Кукучка Михал
|1
|1
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Гали Абубакар
|1
|0
|Гажи Адам
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
|Dominik Holly
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
36%
5
38%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
6
26%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
2
10%
6
26%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
15%
2
10%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
7
35%
46-60
4
31%
4
20%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0
Тренчин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1
Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0 ДАК - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 1:1 Земплин - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Злате Моравце - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 1:1 Жилина - Тренчин 5:3 Тренчин - Злате Моравце 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|13
|10
|2
|1
|33 - 10
|32
|2.
|Спартак Трнава
|13
|10
|2
|1
|24 - 5
|32
|3.
|Ружомберок
|3:0
|15
|7
|6
|2
|24 - 12
|27
|4.
|ДАК
|14
|6
|3
|5
|20 - 19
|21
|5.
|Жилина
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|6.
|Тренчин
|0:3
|15
|5
|5
|5
|24 - 22
|20
|7.
|Земплин
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|8.
|Середь
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|9.
|Сеница
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|11.
|Злате Моравце
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|12.
|Погронье
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Ружомберок
|3:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|4.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|6.
|Жилина
|7
|4
|0
|3
|14 - 9
|12
|7.
|ДАК
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Тренчин
|0:3
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Сеница
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|Слован Братислава
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Ружомберок
|3:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Тренчин
|0:3
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Сеница
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|11.
|Погронье
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1