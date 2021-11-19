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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Динамо Киев
0'
3' Желтая карточка
Цыганков Виктор
12' Желтая карточка
Бугай Владислав
13'
1
Варакута
Даниил
22
Скорко
Данил
2
Биловар
Кристиан
37
Дубко
Валерий
27
Кузык
Денис
8
Вачиберадзе
Бека
45
Брагару
Максим
19
Исаенко
Евгений
4
Тлумак
Юрий
10
Авагимян
Артур
18
Бугай
Владислав
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
94
Кедзёра
Томаш
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
8
Шепелев
Владимир
18
Андриевский
Александр
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
22
Витиньо
Витор
V
73
Шкурин
Илья
Черноморец Од
Динамо Киев

История личных встреч

Черноморец Од
Динамо Киев

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

24 матча

8.3%
12.5%
79.2%
2 победы 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
2 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 4 0.29
Ванат Владислав 3 0.21
Михайленко Николай 2 0.14
Смирный Евгений 2 0.14
Бугай Владислав 2 0.14
Путря Илья 1 (1) 0.07
Цитаишвили Георгий 1 0.07
Тлумак Юрий 1 0.07
Исаенко Евгений 0 0
Вантух Роман 0 0
Кузык Денис 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 9 (4) 0.64
Гармаш Денис 6 0.43
Буяльский Виталий 6 0.43
Шапаренко Николай 2 0.14
Де Пена Карлос 2 0.14
Сидорчук Сергей 2 0.14
Тымчик Александр 1 0.07
Рамирес Эрик 1 0.07
Кедзёра Томаш 1 0.07
Попов Денис II 1 0.07
Витиньо Витор V 1 0.07
Сирота Александр 1 0.07
Миколенко Виталий 0 0
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Андриевский Александр 0 0
Вербич Беньямин 0 0
Шепелев Владимир 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белошевский Богдан 1 2
Путря Илья 4 0
Смирный Евгений 4 0
Ванат Владислав 4 0
Брагару Максим 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Авагимян Артур 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Дубко Валерий 2 0
Михайленко Николай 2 0
Вантух Роман 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Кучерук Владислав 1 0
Скорко Данил 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 7 0
Сидорчук Сергей 4 0
Буяльский Виталий 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Забарный Илья 3 0
Гармаш Денис 2 0
Андриевский Александр 2 0
Шабанов Артём 1 0
Бущан Георгий 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Тымчик Александр 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
5
38%
3
50%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
20%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
1
11%
7
35%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

14
3
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Забито

18
33
7 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
5
15%
1-15
4
22%
5
15%
16-30
3
17%
10
30%
31-45
5
28%
5
15%
46-60
4
22%
3
9%
61-75
2
11%
5
15%
76-90

Пропущено

27
9
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
3
11%
1
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
2
22%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
8
30%
30%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1
Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 15 11 3 1 35 - 7 36
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 11 2 1 38 - 8 35
3. Заря Заявка 14 9 2 3 33 - 16 29
4. Днепр-1 Заявка 14 9 1 4 21 - 14 28
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Десна Заявка 14 6 3 5 17 - 21 21
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Черноморец Од 0:0 Заявка 15 2 6 7 16 - 29 12
12. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
13. Львов Заявка 14 2 4 8 9 - 22 10
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Черноморец Од 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 14 7
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Динамо Киев 0:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 5 17
3. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12. Черноморец Од 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Бугай за симуляцию перед чужой штрафной площадью получил жёлтую карточку.
  • 10'
    Караваев справа навесил в штрафную площадь. Мяч отскочил к Андриевскому, который с двадцати четырёх метров пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кузык на фланге ударил по ногам Витиньо.
  • Угловой
    8'
    Цыганков с Шепелевым разыграли и второй угловой удар. Навес Владимира справа в штрафную площадь нацеленным не получился.
  • Угловой
    7'
    Разыграли киевляне первый угловой удар в матче и сразу заработали второй.
  • 6'
    "Черноморцу" пока не удаётся даже подержать мяч на чужой половине поля. Одесситы только изредка совершают индивидуальные рейды вперёд с потерей мяча.
  • Желтая карточка
    4'
    Цыганков за симуляцию получил жёлтую карточку.
  • 3'
    Караваев справа прострелил вдоль ворот, а Витиньо чуть задержался с рывком и к мячу не успел.
  • 2'
    "Черноморец" играет в тёмно-синих футболках и синих трусах, "Динамо" - в бело-голубой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Динамо" имени Валерия Лобановского!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 148
    Черноморец Од 2% (3)
    X 1.4% (2)
    Динамо Киев 96.6% (143)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Од
    Ничья
    Динамо Киев
    29.00
    9.60
    1.14
    Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Черноморец Од
2% (3)
Ничья
1.4% (2)
Динамо Киев
96.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
41.61% (57)
Нет
58.39% (80)
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1.4% (2)
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