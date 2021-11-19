Разыграли киевляне первый угловой удар в матче и сразу заработали второй.

Цыганков с Шепелевым разыграли и второй угловой удар. Навес Владимира справа в штрафную площадь нацеленным не получился.

Кузык на фланге ударил по ногам Витиньо.

Караваев справа навесил в штрафную площадь. Мяч отскочил к Андриевскому, который с двадцати четырёх метров пробил правее ворот.

Бугай за симуляцию перед чужой штрафной площадью получил жёлтую карточку.

6' "Черноморцу" пока не удаётся даже подержать мяч на чужой половине поля. Одесситы только изредка совершают индивидуальные рейды вперёд с потерей мяча.

4' Цыганков за симуляцию получил жёлтую карточку.

3' Караваев справа прострелил вдоль ворот, а Витиньо чуть задержался с рывком и к мячу не успел.

2' "Черноморец" играет в тёмно-синих футболках и синих трусах, "Динамо" - в бело-голубой форме.