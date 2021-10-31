Украина: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Черноморец
История личных встреч
Черноморец Од
Динамо Киев
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
24 матча
8.3%
12.5%
79.2%
2 победы 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
2 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|4
|0.29
|Ванат Владислав
|3
|0.21
|Михайленко Николай
|2
|0.14
|Смирный Евгений
|2
|0.14
|Бугай Владислав
|2
|0.14
|Путря Илья
|1 (1)
|0.07
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.07
|Тлумак Юрий
|1
|0.07
|Исаенко Евгений
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|9 (4)
|0.64
|Гармаш Денис
|6
|0.43
|Буяльский Виталий
|6
|0.43
|Шапаренко Николай
|2
|0.14
|Де Пена Карлос
|2
|0.14
|Сидорчук Сергей
|2
|0.14
|Тымчик Александр
|1
|0.07
|Рамирес Эрик
|1
|0.07
|Кедзёра Томаш
|1
|0.07
|Попов Денис II
|1
|0.07
|Витиньо Витор V
|1
|0.07
|Сирота Александр
|1
|0.07
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Шкурин Илья
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
|Вербич Беньямин
|0
|0
|Шепелев Владимир
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Путря Илья
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Дубко Валерий
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Кучерук Владислав
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|7
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
5
38%
3
50%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
20%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
1
11%
7
35%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
14
3
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
3
21%
1
33%
76-90
Забито
18
33
7 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
5
15%
1-15
4
22%
5
15%
16-30
3
17%
10
30%
31-45
5
28%
5
15%
46-60
4
22%
3
9%
61-75
2
11%
5
15%
76-90
Пропущено
27
9
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
3
11%
1
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
2
22%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
2
22%
61-75
8
30%
30%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1
Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 8
|35
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|21 - 14
|28
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 21
|21
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|13.
|Львов
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 22
|10
|14.
|Ингулец
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Черноморец Од - Динамо Киев
Исход игры
Черноморец Од
1.6% (1)
Ничья
1.6% (1)
Динамо Киев
96.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (32)
Меньше
48.39% (30)
Обе команды забьют
Да
51.61% (32)
Нет
48.39% (30)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
37.1% (23)
1:2 Динамо Киев
35.5% (22)
1:3 Динамо Киев
11.3% (7)
0:1 Динамо Киев
9.7% (6)
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