  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Атлетик Б
0'
6' Желтая карточка
Рохер Марти
16' Желтая карточка
Йерай Альварес
90'+3
34
Карденас
Дани
2
Сон
13
Мустафи
Шкодран
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
12
Малса
Микаэль
24
Кампанья
Хосе
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Леванте
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

6'
Рохер Марти
 
16'
 
Йерай Альварес
55'
 
Сансет Ойян
Гарсия Рауль
55'
 
Саррага Ойер
Беренгер Алекс
60'
Вукчевич Никола
Малса Микаэль
 
66'
 
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
67'
 
Уильямс Нико
Муньяин Икер
73'
Гомес Даниэль
Барди Энис
 
73'
Дуарте Оскар
Мустафи Шкодран
 
87'
 
Серрано Нико
Вильялибре Асьер
87'
Мирамон Хорхе
Сон
 
87'
Сольдадо Роберто
Рохер Марти
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Леванте
Атлетик Б

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

23 матча

21.7%
13%
65.3%
5 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
8.7%
56.5%
8 побед 2 ничьи 13 побед

История матчей

КК
1:2
ЛЛ
1:1
КК
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
П
3:2
П
3:0
П
1:3
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
0:1
П
3:1
П
3:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.29
Рохер Марти 2 (1) 0.14
Барди Энис 2 (2) 0.14
Мелеро Гонсало 1 0.07
Де Фрутос Хорхе 1 0.07
Кампанья Хосе 1 0.07
Робер Пьер 1 0.07
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.23
Муньяин Икер 2 (1) 0.15
Гарсия Рауль 2 0.15
Иньиго Мартинес 2 0.15
Вивиан Даниэль 1 0.08
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Пепелу 4 0
Робер Пьер 2 1
Рохер Марти 3 0
Малса Микаэль 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Сольдадо Роберто 2 0
Кампанья Хосе 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Везу Рубен 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 1
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Морсильо Хон 1 0
Венседор Унай 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
6
24%
2
22%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
16%
3
33%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
5
20%
1
11%
61-75
8
32%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3
Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1
Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Леванте 0:0 Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
20. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте 0:0 Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
18. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
19. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Леванте 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Леванте 9.1% (13)
X 46.2% (66)
Атлетик Б 44.8% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Атлетик Б
5.30
3.39
4.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Леванте 0:0 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Леванте 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Леванте
9.1% (13)
Ничья
46.2% (66)
Атлетик Б
44.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.9% (57)
1:2 Атлетик Б
19.6% (28)
0:1 Атлетик Б
16.8% (24)
2:1 Леванте
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
1:3 Атлетик Б
3.5% (5)
1:0 Леванте
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 