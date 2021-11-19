Второй тайм

91' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Сильный дождь сегодня.

90' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Nico Serrano из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

89' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Леванте выполняет удар от ворот.

87' Нико Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Вильялибре Асьер получил травму и заменен. Nico Serrano выходит на поле.

86' Вильялибре Асьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Унай Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

81' Нико Уильямс нанес удар, мяч был парирован, но Дэниел Карденас не удержал его в руках.

80' Отличные скиллы показывает Нико Уильямс, обводя своих соперников

80' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

80' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Плохо сыграл Иньиго Мартинес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Должен был быть гол! Де Фрутос Хорхе имел отличный шанс, но Унаи Симон не дал голу состоятся!

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Леванте

72' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

70' Нико Уильямс пробует нанести удар издали, но Дэниел Карденас держит все под контролем

69' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

66' Игрок Рохер Марти из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Саррага Ойер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хорошую попытку сделал Моралес Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Саррага Ойер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

59' Малса Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Леванте

56' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Сансет Ойян

53' Отличный пас сделал Сон из команды Леванте . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Малса Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Сон задерживает мяч рукой

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.