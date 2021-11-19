Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 15230
6' Желтая карточкаРохер Марти
16' Желтая карточкаЙерай Альварес
90' Желтая карточкаВезу Рубен
2
Сон
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
16'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Леванте
Атлетик Б
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
23 матча
21.7%
13%
65.3%
5 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.8%
8.7%
56.5%
8 побед 2 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|4
|0.29
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.14
|Барди Энис
|2 (2)
|0.14
|Мелеро Гонсало
|1
|0.07
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.07
|Кампанья Хосе
|1
|0.07
|Робер Пьер
|1
|0.07
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|3
|0.23
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.15
|Гарсия Рауль
|2
|0.15
|Иньиго Мартинес
|2
|0.15
|Вивиан Даниэль
|1
|0.08
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Рохер Марти
|3
|0
|Малса Микаэль
|3
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Везу Рубен
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|3
|1
|Гарсия Дани
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Йерай Альварес
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Морсильо Хон
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
6
24%
2
22%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
16%
3
33%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
5
20%
1
11%
61-75
8
32%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3
Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1
Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|20.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|18.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|19.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Леванте
9.1% (13)
Ничья
46.2% (66)
Атлетик Б
44.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.9% (57)
1:2 Атлетик Б
19.6% (28)
0:1 Атлетик Б
16.8% (24)
2:1 Леванте
6.3% (9)
1:3 Атлетик Б
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
1:0 Леванте
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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