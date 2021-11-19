Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 15230 болельщиков

95' Nico Serrano из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

95' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Леванте

94' Саррага Ойер не смог попасть в створ ударом издали

94' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Венседор Унай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Везу Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Сильный дождь сегодня.

90' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Nico Serrano из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

89' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Леванте выполняет удар от ворот.

87' Нико Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Вильялибре Асьер получил травму и заменен. Nico Serrano выходит на поле.

85' Вильялибре Асьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Унай Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

81' Нико Уильямс нанес удар, мяч был парирован, но Дэниел Карденас не удержал его в руках.

80' Отличные скиллы показывает Нико Уильямс, обводя своих соперников

80' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

80' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Плохо сыграл Иньиго Мартинес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Должен был быть гол! Де Фрутос Хорхе имел отличный шанс, но Унаи Симон не дал голу состоятся!

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Леванте

72' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

70' Нико Уильямс пробует нанести удар издали, но Дэниел Карденас держит все под контролем

69' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

66' Игрок Рохер Марти из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Саррага Ойер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хорошую попытку сделал Моралес Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Саррага Ойер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

59' Малса Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Леванте

56' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Сансет Ойян

53' Отличный пас сделал Сон из команды Леванте . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Малса Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Сон задерживает мяч рукой

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.