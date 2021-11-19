Франция: Лига 1 2021-2022
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
8
Шека
11
Язиджи
Юсуф
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монако
Лилль
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.46
|Фолланд Кевин
|3
|0.23
|Диоп Софьян
|3
|0.23
|Головин Александр
|2
|0.15
|Желсон Мартиньш
|2
|0.15
|Чуамени Орельен
|1
|0.08
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|0.62
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.23
|Язиджи Юсуф
|1
|0.08
|Андре Бенжамин
|1
|0.08
|Иконе Жонатан
|1
|0.08
|Джало Тьягу
|1
|0.08
|Ботман Свен
|1
|0.08
|Фонте Жозе
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Саншеш Ренату
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Софьян
|4
|0
|Фолланд Кевин
|3
|0
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Челик Зеки
|3
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Онана Амаду
|0
|1
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
6
38%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
6
32%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1
ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1
Лилль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1
Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 10
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 12
|22
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Нант
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 18
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 20
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|17.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 28
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|18.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|19.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Монако - Лилль
Исход игры
Монако
66.9% (101)
Ничья
27.2% (41)
Лилль
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
58.96% (79)
Меньше
41.04% (55)
Обе команды забьют
Да
82.09% (110)
Нет
17.91% (24)
Популярный счёт
2:1 Монако
43.7% (66)
1:1 Ничья
20.5% (31)
1:0 Монако
8.6% (13)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Монако
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Лилль
2% (3)
3:1 Монако
2% (3)
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