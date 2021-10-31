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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Лилль

История личных встреч

Монако
Лилль

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.46
Фолланд Кевин 3 0.23
Диоп Софьян 3 0.23
Головин Александр 2 0.15
Желсон Мартиньш 2 0.15
Чуамени Орельен 1 0.08
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 8 (1) 0.62
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.23
Язиджи Юсуф 1 0.08
Андре Бенжамин 1 0.08
Иконе Жонатан 1 0.08
Джало Тьягу 1 0.08
Ботман Свен 1 0.08
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Саншеш Ренату 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Софьян 4 0
Фолланд Кевин 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Сидибе Джибриль 2 0
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Йилмаз Бурак 4 0
Андре Бенжамин 4 0
Челик Зеки 3 0
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Язиджи Юсуф 2 0
Джало Тьягу 2 0
Онана Амаду 0 1
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
6
38%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
6
32%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
4
27%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1
ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1
Лилль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1
Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 13 6 4 3 22 - 12 22
6. Монпелье Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Нант Заявка 13 5 3 5 18 - 16 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
10. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Ренн Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
18. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Монако 67.8% (40)
    X 25.4% (15)
    Лилль 6.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лилль
    2.24
    3.50
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Лилль онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Лилль

    Исход игры
    Монако
    70% (42)
    Ничья
    23.3% (14)
    Лилль
    6.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (38)
    Меньше
    35.59% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (50)
    Нет
    15.25% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    50% (30)
    1:1 Ничья
    20% (12)
    2:0 Монако
    6.7% (4)
    1:0 Монако
    6.7% (4)
    1:2 Лилль
    3.3% (2)
    3:1 Монако
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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