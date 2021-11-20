Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Балаидос
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
20
Пенья
Рубен
16
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Сельта
Вильярреал
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.38
|Мина Сантьяго
|4
|0.31
|Браис Мендес
|1
|0.08
|Серви Франко
|1
|0.08
|Нолито Агудо
|1
|0.08
|Денис Суарес
|1
|0.08
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.42
|Тригерос Мануэль
|3
|0.25
|Пино Йереми
|1
|0.08
|Диа Булайе
|1
|0.08
|Коклен Франсис
|1
|0.08
|Морено Альберто
|1
|0.08
|Морено Херард
|1
|0.08
|Торрес Пау II
|1
|0.08
|Алькасер Пако
|0
|0
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|5
|0
|Тапия Ренато
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мина Сантьяго
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|4
|0
|Фойт Хуан
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
13
15
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
5
29%
29%
2
18%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3
Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|14 - 12
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|20.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Вильярреал
Исход игры
Сельта
16.9% (24)
Ничья
47.2% (67)
Вильярреал
35.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
83.33% (115)
Нет
16.67% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (56)
1:2 Вильярреал
21.1% (30)
2:1 Сельта
11.3% (16)
0:1 Вильярреал
9.2% (13)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:0 Сельта
3.5% (5)
1:3 Вильярреал
2.1% (3)
2:0 Сельта
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!