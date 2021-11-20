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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Вильярреал
0' 14'
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
8
Пейнадо
Франсиско
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
10
Иборра
Висенте
20
Пенья
Рубен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
24
Педраса
Альфонсо
16
Диа
Булайе
Сельта
4-4-2
Вильярреал
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Сельта
Вильярреал

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 5 (1) 0.38
Мина Сантьяго 4 0.31
Браис Мендес 1 0.08
Серви Франко 1 0.08
Нолито Агудо 1 0.08
Денис Суарес 1 0.08
Тьяго Гальярдо 0 0
Галан Хави 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.42
Тригерос Мануэль 3 0.25
Пино Йереми 1 0.08
Диа Булайе 1 0.08
Коклен Франсис 1 0.08
Морено Альберто 1 0.08
Морено Херард 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Алькасер Пако 0 0
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 5 0
Тапия Ренато 5 0
Браис Мендес 5 0
Солари Аугусто 4 0
Мальо Уго 2 1
Фонтан Хосе 2 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Нолито Агудо 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Мина Сантьяго 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Домингес Карлос 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 4 0
Фойт Хуан 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Данджума Арно 1 0
Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

13
15
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
5
29%
29%
2
18%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3
Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал 0:0 Заявка 13 3 7 3 14 - 12 16
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Сельта 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
16. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
20. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Сельта 0:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
17. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
19. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
9. Сельта 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Вильярреал 0:0 Заявка 7 0 5 2 3 - 6 5
14. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
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Прогнозы 142
Сельта 16.9% (24)
X 47.2% (67)
Вильярреал 35.9% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Вильярреал
3.24
3.34
3.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сельта 0:0 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Сельта 0:0 Вильярреал

Исход игры
Сельта
16.9% (24)
Ничья
47.2% (67)
Вильярреал
35.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
83.33% (115)
Нет
16.67% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (56)
1:2 Вильярреал
21.1% (30)
2:1 Сельта
11.3% (16)
0:1 Вильярреал
9.2% (13)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:0 Сельта
3.5% (5)
1:3 Вильярреал
2.1% (3)
2:0 Сельта
1.4% (2)
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