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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
1:1
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
17' Желтая карточка
Мина Сантьяго
0:1
27' Гол
Морено Альберто
45' Желтая карточка
Фойт Хуан
1:1
72' Гол
Браис Мендес
90'+5
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
8
Пейнадо
Франсиско
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
10
Иборра
Висенте
20
Пенья
Рубен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
18
Морено
Альберто
16
Диа
Булайе
Сельта
4-4-2
Вильярреал
4-1-4-1

Ход матча

17'
Мина Сантьяго
 
27'
0:1
Морено Альберто
(Парехо Даниэль)
45'
 
Фойт Хуан
46'
Тьяго Гальярдо
Мина Сантьяго
 
46'
Араухо Нестор
Мурильо Джейсон
 
62'
Серви Франко
Нолито Агудо
 
69'
 
Гомес Мойсес
Пенья Рубен
69'
 
Пино Йереми
Тригерос Мануэль
72'
Браис Мендес
1:1
79'
Фонтан Хосе
Айду Джозеф
 
82'
 
Коклен Франсис
Диа Булайе
83'
 
Чуквезе Саму
Морено Альберто
83'
 
Орье Серж
Фойт Хуан
85'
Йокушлу Окай
Пейнадо Франсиско
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Сельта
Вильярреал

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 5 (1) 0.36
Мина Сантьяго 4 0.29
Браис Мендес 2 0.14
Серви Франко 1 0.07
Нолито Агудо 1 0.07
Денис Суарес 1 0.07
Тьяго Гальярдо 0 0
Галан Хави 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.38
Тригерос Мануэль 3 0.23
Морено Альберто 2 0.15
Пино Йереми 1 0.08
Диа Булайе 1 0.08
Коклен Франсис 1 0.08
Морено Херард 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Парехо Даниэль 0 0
Алькасер Пако 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 5 0
Тапия Ренато 5 0
Браис Мендес 5 0
Солари Аугусто 4 0
Мальо Уго 2 1
Фонтан Хосе 2 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Мина Сантьяго 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Нолито Агудо 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Домингес Карлос 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Капу Этьен 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Данджума Арно 1 0
Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

14
16
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
5
28%
2
17%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3
Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья 1:2 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Алавес 2:1 Заявка 13 5 1 7 10 - 16 16
13. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
14. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
20. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья 1:2 Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес 2:1 Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
17. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
19. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Севилья 1:2 Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Алавес 2:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сельта 16.9% (24)
X 47.2% (67)
Вильярреал 35.9% (51)
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Где смотреть матч Сельта 1:1 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Сельта 1:1 Вильярреал

Исход игры
Сельта
16.9% (24)
Ничья
47.2% (67)
Вильярреал
35.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
83.33% (115)
Нет
16.67% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (56)
1:2 Вильярреал
21.1% (30)
2:1 Сельта
11.3% (16)
0:1 Вильярреал
9.2% (13)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:0 Сельта
3.5% (5)
1:3 Вильярреал
2.1% (3)
2:0 Сельта
1.4% (2)
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