Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

47' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Фойт Хуан получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Матиас Дитуро не дал случится голу! Диа Булайе должен был забивать, но Матиас Дитуро сделал отличный сейв

44' Отличные скиллы показывает Фойт Хуан , обводя своих соперников

43' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матиас Дитуро не дал случится голу! Тригерос Мануэль должен был забивать, но Матиас Дитуро сделал отличный сейв

42' ШАНС! Тригерос Мануэль вышел один на один с голкипером...

42' Фойт Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Браис Мендес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Аспас Яго из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Сельта выполняет удар от ворот.

33' О, нет. Из многообещающей позиции Тригерос Мануэль из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

33' Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Морено Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сельта

31' Диа Булайе не смог попасть в створ ударом издали

31' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Близко! Галан Хави нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

29' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Диа Булайе из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Нолито Агудо нанес удар издали, а Херонимо Рульи отбил его обратно в игру!

25' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Пенья Рубен нанес удар головой, но Матиас Дитуро спокойно отбил мяч.

24' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Вильярреал

24' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Сельта

20' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Мина Сантьяго получил желтую карточку от судьи

16' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Браис Мендес получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Морено Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сельта выполняет удар от ворот.

10' Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Сельта

9' Парехо Даниэль из команды Вильярреал не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Иборра Висенте из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Вильярреал выполняет удар от ворот.

6' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вильярреал выполняет удар от ворот.

2' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля