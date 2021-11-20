Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
12
Мир
Рафа
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
17 Эдгар МендесНападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Алавес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|4
|0.33
|Мир Рафа
|4
|0.33
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.25
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.17
|Фернандо Режес
|1
|0.08
|Окампос Лукас
|1
|0.08
|Акунья Маркос
|1
|0.08
|Торрес Оливер
|1
|0.08
|Гомес Алехандро
|1
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.08
|Монтьель Гонсало
|1
|0.08
|Навас Хесус
|0
|0
|Ракитич Иван
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|5 (3)
|0.42
|Лагуардия Виктор
|1
|0.08
|Риоха Луис
|1
|0.08
|Н'Диайе Лум
|1
|0.08
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Ракитич Иван
|3
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|4
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лагуардия Виктор
|2
|0
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Н'Диайе Лум
|2
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
3
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
4
27%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Забито
20
8
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
4
20%
2
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1
Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4
Алавес
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2
Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Сельта
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|20.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Сельта
|1:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|Сельта
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Алавес
Исход игры
Севилья
95.6% (130)
Ничья
2.9% (4)
Алавес
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.06% (42)
Меньше
67.94% (89)
Обе команды забьют
Да
31.3% (41)
Нет
68.7% (90)
Популярный счёт
2:0 Севилья
44.9% (61)
2:1 Севилья
20.6% (28)
1:0 Севилья
17.6% (24)
3:1 Севилья
5.9% (8)
3:0 Севилья
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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