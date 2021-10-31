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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Алавес

История личных встреч

Севилья
Алавес

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 4 0.33
Мир Рафа 4 0.33
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.25
Карлос Диего Сантос 2 0.17
Фернандо Режес 1 0.08
Окампос Лукас 1 0.08
Акунья Маркос 1 0.08
Торрес Оливер 1 0.08
Гомес Алехандро 1 0.08
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Монтьель Гонсало 1 0.08
Навас Хесус 0 0
Ракитич Иван 0 0
Делани Томас 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 5 (3) 0.42
Лагуардия Виктор 1 0.08
Риоха Луис 1 0.08
Н'Диайе Лум 1 0.08
Дуарте Рубен 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Карлос Диего Сантос 2 1
Ракитич Иван 3 0
Фернандо Режес 3 0
Хордан Хоан 3 0
Навас Хесус 2 0
Акунья Маркос 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 4 1
Химо Наварро 4 0
Лагуардия Виктор 2 0
Лежён Флорьян 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
3
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
4
27%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

20
8
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
4
20%
2
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1
Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4
Алавес
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2
Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 16 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Севилья 100% (42)
    X 0% (0)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Алавес
    1.47
    4.55
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Алавес онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Алавес

    Исход игры
    Севилья
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    39.02% (16)
    Нет
    60.98% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    42.9% (18)
    2:1 Севилья
    31% (13)
    1:0 Севилья
    14.3% (6)
    3:1 Севилья
    4.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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