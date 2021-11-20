Атаку правым флангом удалось провести гостям, и даже подача последовала, но адресата она не нашла.

Подобие высокого прессинга демонстрирует "Нант", но отобрать мяч у хозяев не получается. Хорошо ходит игровой снаряд у "ПСЖ".

Первый корнер в матче мы увидели. Его исполнили гости, но навязать борьбу на втором этаже не смогли, отбились парижане.

Маркос Коко завершает атаку ударом с линии штрафной площадки, но не попадает в створ - далеко от правой штанги пролетает круглый.

11' Всё в порядке с форвардом "ПСЖ". Мбаппе самостоятельно поднимается и сообщает, что готов продолжать поединок.

10' Свисток арбитра ставит наш матч на паузу - болезненный удар получает Килиан Мбаппе и оказывается на газоне.

8' Очень трудно приходится гостям на старте матча. Мало того, что быстрый гол пропустили, так ещё и за мяч зацепиться толком не могут.

7' Снова Килиан Мбаппе оказывается в центре внимания. На сей раз получает мяч перед штрафной площадкой и наносит удар, который блокирует один из защитников "Нанта".

6' "ПСЖ" за счёт высокого прессинга возвращает себе мяч и не торопится обострять наступление, предпочитая увеличить количество передач.

5' Через центральную зону "Нант" попытался провести атаку, но добрался лишь до центрального круга, а потом ошибся в передаче.

4' Первая затяжная позиционная атака хозяев приносит им результат. А "Нант" с первых же минут оказывается в роли догоняющего и уже не сможет сидеть в глухой обороне.

3' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МБАППЕ!!! Неймар уходит от двоих соперников на левом фланге и выполняет передачу в центр штрафной, где Мбаппе принимает мяч и поражает цель.

2' Гости начали с центра поля и сразу же отправили мяч на чужую половину поля, но зацепиться за него не получилось.