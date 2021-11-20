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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Нант
0'
1:0
2' Гол
Мбаппе Килиан
16'
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
24
Керер
Тило
22
Диалло
Абду
14
Бернат
Хуан
27
Гуэйе
Идрисса
8
Паредес
Леандро
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
2
Фабио
да
Сильва
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
ПСЖ
4-3-3
Нант
4-2-3-1

Ход матча

2'
Мбаппе Килиан
(Паредес Леандро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

История личных встреч

ПСЖ
Нант

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 6 ничьих 1 победа

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 0.57
Неймар 3 (1) 0.21
Эррера Андер 3 0.21
Хакими Ашраф 3 0.21
Гуэйе Идрисса 3 0.21
Икарди Мауро 3 0.21
Ди Мария Анхель 2 0.14
Дракслер Юлиан 2 0.14
Сарабия Пабло 1 0.07
Маркиньос Маркос 1 0.07
Данилу Перейра 1 0.07
Вейналдум Джорджиньо 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 6 (2) 0.43
Коло-Муани Рандаль 3 0.21
Жиротто Андрей 3 0.21
Чиривелья Педро 2 0.14
Саймон Мозес 1 0.07
Кулибали Калифа 1 0.07
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.07
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 0
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Паллуа Николя 3 0
Саймон Мозес 2 0
Жиротто Андрей 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Блас Людовик 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коко Маркус 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
29%
61-75
5
31%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
5
38%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

29
17
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
10%
3
18%
1-15
8
28%
3
18%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
1
3%
4
24%
46-60
7
24%
4
24%
61-75
7
24%
1
6%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
2
12%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
1
8%
7
41%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0
Нант
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1
Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 14 12 1 1 30 - 13 37
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 13 6 4 3 22 - 12 22
6. Монпелье Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
9. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
10. Нант 0:1 Заявка 14 5 3 6 18 - 17 18
11. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант 0:1 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Нант 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 10 5
16. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 17'
    Маркос Коко завершает атаку ударом с линии штрафной площадки, но не попадает в створ - далеко от правой штанги пролетает круглый. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Атака "Нанта" была прервана свистком арбитра - нарушение правил имело место. 
  • Угловой
    15'
    Первый корнер в матче мы увидели. Его исполнили гости, но навязать борьбу на втором этаже не смогли, отбились парижане. 
  • 13'
    Подобие высокого прессинга демонстрирует "Нант", но отобрать мяч у хозяев не получается. Хорошо ходит игровой снаряд у "ПСЖ". 
  • 12'
    Атаку правым флангом удалось провести гостям, и даже подача последовала, но адресата она не нашла. 
  • 11'
    Всё в порядке с форвардом "ПСЖ". Мбаппе самостоятельно поднимается и сообщает, что готов продолжать поединок. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Свисток арбитра ставит наш матч на паузу - болезненный удар получает Килиан Мбаппе и оказывается на газоне. 
  • 8'
    Очень трудно приходится гостям на старте матча. Мало того, что быстрый гол пропустили, так ещё и за мяч зацепиться толком не могут. 
  • 7'
    Снова Килиан Мбаппе оказывается в центре внимания. На сей раз получает мяч перед штрафной площадкой и наносит удар, который блокирует один из защитников "Нанта". 
  • 6'
    "ПСЖ" за счёт высокого прессинга возвращает себе мяч и не торопится обострять наступление, предпочитая увеличить количество передач. 
  • 5'
    Через центральную зону "Нант" попытался провести атаку, но добрался лишь до центрального круга, а потом ошибся в передаче. 
  • 4'
    Первая затяжная позиционная атака хозяев приносит им результат. А "Нант" с первых же минут оказывается в роли догоняющего и уже не сможет сидеть в глухой обороне. 
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МБАППЕ!!! Неймар уходит от двоих соперников на левом фланге и выполняет передачу в центр штрафной, где Мбаппе принимает мяч и поражает цель. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и сразу же отправили мяч на чужую половину поля, но зацепиться за него не получилось. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние "ПСЖ" и "Нанта" начинается. 
  • Первый тайм
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Должен был быть гол! Месси Лионель имел отличный шанс, но Альбан Ляфон не дал голу состоятся!
  • 18'
    Неймар из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 18'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 17'
    Верратти Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Неймар задерживает мяч рукой
  • 16'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Коко Маркус из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 16'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 15'
    Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 15'
    Контроль мяча: ПСЖ: 80%, Нант: 20%.
  • 15'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Чиривелья Педро из команды Нант подал угловой слева.
  • 14'
    Хакими Ашраф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Блас Людовик из команды Нант делает пас партнеру.
  • 14'
    Нант начинает контратаку
  • 13'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 13'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Неймар мяча так и не получил
  • 13'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    12'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Месси Лионель
  • 12'
    Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Неймар из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Коршья Себастьен
  • 11'
    Нант пытается что-то создать.
  • 11'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 86%, Нант: 14%.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мбаппе Килиан мяча так и не получил
  • 9'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает заброс на партнера по команде.
  • 9'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 9'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 7'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 7'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    5'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ в офсайде
  • 5'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Нант пытается что-то создать.
  • 5'
    Нант контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 76%, Нант: 24%.
  • 5'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 4'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Мбаппе Килиан забивает с левой ноги!
  • 2'
    Паредес Леандро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Гуэйе Идрисса из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 2'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Неймар из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Неймар, обводя своих соперников
  • 2'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 2'
    Паредес Леандро сделал результативную передачу.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСЖ 1:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Нант

Исход игры
ПСЖ
98.7% (151)
Ничья
0.7% (1)
Нант
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (71)
Меньше
47.01% (63)
Обе команды забьют
Да
34.33% (46)
Нет
65.67% (88)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
39.2% (60)
3:1 ПСЖ
16.3% (25)
3:0 ПСЖ
15% (23)
2:1 ПСЖ
10.5% (16)
4:2 ПСЖ
2% (3)
1:0 ПСЖ
1.3% (2)
4:0 ПСЖ
1.3% (2)
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