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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Нант

История личных встреч

ПСЖ
Нант

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 6 ничьих 1 победа

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 7 (1) 0.54
Неймар 3 (1) 0.23
Эррера Андер 3 0.23
Хакими Ашраф 3 0.23
Гуэйе Идрисса 3 0.23
Икарди Мауро 3 0.23
Ди Мария Анхель 2 0.15
Дракслер Юлиан 2 0.15
Сарабия Пабло 1 0.08
Маркиньос Маркос 1 0.08
Данилу Перейра 1 0.08
Вейналдум Джорджиньо 0 0
Диалло Абду 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 6 (2) 0.46
Коло-Муани Рандаль 3 0.23
Жиротто Андрей 3 0.23
Чиривелья Педро 2 0.15
Саймон Мозес 1 0.08
Кулибали Калифа 1 0.08
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.08
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 0
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Паллуа Николя 3 0
Саймон Мозес 2 0
Жиротто Андрей 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Блас Людовик 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коко Маркус 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
29%
61-75
5
31%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
5
38%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

29
17
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
10%
3
18%
1-15
8
28%
3
18%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
1
3%
4
24%
46-60
7
24%
4
24%
61-75
7
24%
1
6%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
2
12%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
1
8%
7
41%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0
Нант
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1
Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 13 6 4 3 22 - 12 22
6. Монпелье Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Нант Заявка 13 5 3 5 18 - 16 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
10. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Ренн Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
18. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 16 минут.

    Главный судья: Стина Жереми

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    ПСЖ 100% (46)
    X 0% (0)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Нант
    1.34
    6.00
    9.80
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч ПСЖ - Нант онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Нант

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    37.21% (16)
    Нет
    62.79% (27)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    39.1% (18)
    3:0 ПСЖ
    17.4% (8)
    3:1 ПСЖ
    15.2% (7)
    2:1 ПСЖ
    13% (6)
    4:2 ПСЖ
    4.3% (2)
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    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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