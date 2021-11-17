Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Нант
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 6 ничьих 1 победа
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|0.54
|Неймар
|3 (1)
|0.23
|Эррера Андер
|3
|0.23
|Хакими Ашраф
|3
|0.23
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.23
|Икарди Мауро
|3
|0.23
|Ди Мария Анхель
|2
|0.15
|Дракслер Юлиан
|2
|0.15
|Сарабия Пабло
|1
|0.08
|Маркиньос Маркос
|1
|0.08
|Данилу Перейра
|1
|0.08
|Вейналдум Джорджиньо
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|6 (2)
|0.46
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.23
|Жиротто Андрей
|3
|0.23
|Чиривелья Педро
|2
|0.15
|Саймон Мозес
|1
|0.08
|Кулибали Калифа
|1
|0.08
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.08
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
29%
61-75
5
31%
1
14%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
5
38%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
29
17
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
10%
3
18%
1-15
8
28%
3
18%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
1
3%
4
24%
46-60
7
24%
4
24%
61-75
7
24%
1
6%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
2
12%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
1
8%
7
41%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0
Нант
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1
Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 10
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 12
|22
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Нант
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 18
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 20
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|17.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 28
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|18.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|19.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч ПСЖ - Нант
Исход игры
ПСЖ
100% (46)
Ничья
0% (0)
Нант
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
37.21% (16)
Нет
62.79% (27)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
39.1% (18)
3:0 ПСЖ
17.4% (8)
3:1 ПСЖ
15.2% (7)
2:1 ПСЖ
13% (6)
4:2 ПСЖ
4.3% (2)
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