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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Осасуна
0' 16'
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
24
Врсалько
Шиме
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
8
Гризманн
Антуан
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
18
Кике
Гарсия
9
Авила
Эсекьель
Атлетико М
3-5-2
Осасуна
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Атлетико М
Осасуна

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:5
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:3
П
3:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
П
0:1
П
0:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
П
3:0
П
2:4
П
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.58
Корреа Анхель 3 0.25
Лемар Тома 2 0.17
Карраско Янник 2 0.17
Гризманн Антуан 2 0.17
Врсалько Шиме 1 0.08
Фелиш Жоау 1 0.08
Кунья Матеус 1 0.08
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.15
Гарсия Давид III 2 0.15
Авила Эсекьель 2 0.15
Кике Гарсия 2 (1) 0.15
Санчес Мануэль 1 0.08
Анхель Хосе 1 0.08
Монкайола Хон 1 0.08
Перес Иньиго 1 0.08
Торро Лукас 1 0.08
Мартинес Хавьер II 1 0.08
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Кунья Матеус 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
5
33%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0
Осасуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1
Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
2. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
4. Атлетико М 0:0 Заявка 13 6 6 1 21 - 13 24
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Осасуна 0:0 Заявка 14 5 5 4 14 - 17 20
7. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
20. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М 0:0 Заявка 7 3 4 0 10 - 4 13
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
17. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
19. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 15'
    Памплонцы принялись катать мяч поперёк поля в центральной зоне, а хозяева поля неохотно идут в прессинг.
  • Судья
    14'
    Судья сейчас допустил ошибку, не назначив угловой на левом фланге атаки "Атлетико". Карраско шокирован решением рефери назначить удар от ворот.
  • 13'
    Луис Суарес пока что сидит на скамейке запасных. Хорошее настроение у уругвайского нападающего. Пока что его совсем ничего не тревожит.
  • Фол, нарушение
    12'
    Гости заработали штрафной удар в глубине поля. Со стандарта последовала подача на левый край штрафной площади, но к мячу никто не успел, и он просто ушёл за лицевую линию поля.
  • 11'
    Двигаются обе команды на первых минутах достаточно хорошо, но острых моментов у каких-либо ворот мы пока что не видим.
  • 10'
    Корреа принял мяч на левом краю штрафной площади гостей, после чего решил пробить по воротам с разворота, но далековато от цели мяч полетел - по направлению к дальнему угловому флажку.
  • 9'
    Брашанац нашёл свободную зону на левом фланге атаки, но обработал мяч после заброса в свой адрес очень плохо, по сути, подарив игровой снаряд сопернику.
  • 8'
    Но на скорости действовать эффективно памплонцам удаётся далеко не всегда, поэтому их контратаки переходят в обычные позиционные наступления.
  • 7'
    "Осасуна" в дебюте матча старается действовать достаточно смело и раскрепощённо, при малейшей возможности отправляясь контратаки достаточно большими силами.
  • 6'
    Карраско всё же выполнял навес, но защитники гостей отбили мяч вперёд. С подбора пробивал Лемар, но получилось несильно и неточно.
  • Фол, нарушение
    5'
    Мадридцы в ответной атаке заработали штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника, немного правее центральной оси. Теоретически, отсюда можно и пробивать по воротам.
  • Фол, нарушение
    4'
    Памплонцы в первой контратаке заработали штрафной удар на правом фланге. Подача следовала на дальнюю штангу, но высоковато мяч был послан - никто до него не добрался.
  • 3'
    Стартовые минуты матча проходят без особого сумбура. "Матрасники" забрали мяч под свой контроль, но пока что не торопятся обострять игру.
  • 2'
    Не аншлаг сегодня на "Ванда Метрополитано", но всё же зрителей достаточно много, и они создают приятную футбольную атмосферу.
  • 1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Осасуна

Исход игры
Атлетико М
95.8% (136)
Ничья
2.8% (4)
Осасуна
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.84% (44)
Меньше
67.16% (90)
Обе команды забьют
Да
31.34% (42)
Нет
68.66% (92)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
47.9% (68)
2:1 Атлетико М
20.4% (29)
1:0 Атлетико М
12.7% (18)
3:1 Атлетико М
5.6% (8)
3:0 Атлетико М
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
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