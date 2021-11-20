Двигаются обе команды на первых минутах достаточно хорошо, но острых моментов у каких-либо ворот мы пока что не видим.

Гости заработали штрафной удар в глубине поля. Со стандарта последовала подача на левый край штрафной площади, но к мячу никто не успел, и он просто ушёл за лицевую линию поля.

Луис Суарес пока что сидит на скамейке запасных. Хорошее настроение у уругвайского нападающего. Пока что его совсем ничего не тревожит.

Судья сейчас допустил ошибку, не назначив угловой на левом фланге атаки "Атлетико". Карраско шокирован решением рефери назначить удар от ворот.

Памплонцы принялись катать мяч поперёк поля в центральной зоне, а хозяева поля неохотно идут в прессинг.

10' Корреа принял мяч на левом краю штрафной площади гостей, после чего решил пробить по воротам с разворота, но далековато от цели мяч полетел - по направлению к дальнему угловому флажку.

9' Брашанац нашёл свободную зону на левом фланге атаки, но обработал мяч после заброса в свой адрес очень плохо, по сути, подарив игровой снаряд сопернику.

8' Но на скорости действовать эффективно памплонцам удаётся далеко не всегда, поэтому их контратаки переходят в обычные позиционные наступления.

7' "Осасуна" в дебюте матча старается действовать достаточно смело и раскрепощённо, при малейшей возможности отправляясь контратаки достаточно большими силами.

6' Карраско всё же выполнял навес, но защитники гостей отбили мяч вперёд. С подбора пробивал Лемар, но получилось несильно и неточно.

5' Мадридцы в ответной атаке заработали штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника, немного правее центральной оси. Теоретически, отсюда можно и пробивать по воротам.

4' Памплонцы в первой контратаке заработали штрафной удар на правом фланге. Подача следовала на дальнюю штангу, но высоковато мяч был послан - никто до него не добрался.

3' Стартовые минуты матча проходят без особого сумбура. "Матрасники" забрали мяч под свой контроль, но пока что не торопятся обострять игру.

2' Не аншлаг сегодня на "Ванда Метрополитано", но всё же зрителей достаточно много, и они создают приятную футбольную атмосферу.