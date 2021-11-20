Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Ванда Метрополитано
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
24
Торро
Лукас
18
Кике
Гарсия
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
36 Dario Ramos
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Атлетико М
Осасуна
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.58
|Корреа Анхель
|3
|0.25
|Лемар Тома
|2
|0.17
|Карраско Янник
|2
|0.17
|Гризманн Антуан
|2
|0.17
|Врсалько Шиме
|1
|0.08
|Фелиш Жоау
|1
|0.08
|Кунья Матеус
|1
|0.08
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.15
|Гарсия Давид III
|2
|0.15
|Авила Эсекьель
|2
|0.15
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.15
|Санчес Мануэль
|1
|0.08
|Анхель Хосе
|1
|0.08
|Монкайола Хон
|1
|0.08
|Перес Иньиго
|1
|0.08
|Торро Лукас
|1
|0.08
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.08
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
5
33%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0
Осасуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1
Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 13
|24
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 17
|20
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|20.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Осасуна
Исход игры
Атлетико М
95.8% (136)
Ничья
2.8% (4)
Осасуна
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.84% (44)
Меньше
67.16% (90)
Обе команды забьют
Да
31.34% (42)
Нет
68.66% (92)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
47.9% (68)
2:1 Атлетико М
20.4% (29)
1:0 Атлетико М
12.7% (18)
3:1 Атлетико М
5.6% (8)
3:0 Атлетико М
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
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