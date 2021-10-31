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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Осасуна

История личных встреч

Атлетико М
Осасуна

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:5
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:3
П
3:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
П
0:1
П
0:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
П
3:0
П
2:4
П
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.58
Корреа Анхель 3 0.25
Лемар Тома 2 0.17
Карраско Янник 2 0.17
Гризманн Антуан 2 0.17
Врсалько Шиме 1 0.08
Фелиш Жоау 1 0.08
Кунья Матеус 1 0.08
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.15
Гарсия Давид III 2 0.15
Авила Эсекьель 2 0.15
Кике Гарсия 2 (1) 0.15
Санчес Мануэль 1 0.08
Анхель Хосе 1 0.08
Монкайола Хон 1 0.08
Перес Иньиго 1 0.08
Торро Лукас 1 0.08
Мартинес Хавьер II 1 0.08
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Кунья Матеус 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
5
33%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0
Осасуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1
Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Атлетико М 100% (43)
    X 0% (0)
    Осасуна 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Осасуна
    1.46
    5.00
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Осасуна онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Осасуна

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    20% (8)
    Меньше
    80% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    15% (6)
    Нет
    85% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    69.8% (30)
    2:1 Атлетико М
    9.3% (4)
    3:1 Атлетико М
    4.7% (2)
    3:0 Атлетико М
    4.7% (2)
    1:0 Атлетико М
    4.7% (2)
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