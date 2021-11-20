  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
0:0
Перерыв

Стадион:
Эспаньол
0'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
28
Гонсалес
Нико
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
37
Ахомач
Илиас
9
Депай
Мемфис
30
Гави
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
15
Давид
Лопес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
23
Эмбарба
Адриан
25
Эррера
Янгель
10
Дардер
Серхи
9
Пуадо
Хавьер
11
Рауль
де
Томас
Барселона
4-3-3
Эспаньол
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

История личных встреч

Барселона
Эспаньол

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

37 матчей

67.6%
21.6%
10.8%
25 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.9%
45.9%
8.2%
17 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

48.6%
35.1%
16.3%
18 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 6 (2) 0.46
Фати Ансу 3 0.23
Брайтвайт Мартин 2 0.15
Роберто Серхи 2 0.15
Пике Херард 1 0.08
Бускетс Серхио 1 0.08
Де Йонг Люк 1 0.08
Агуэро Серхио 1 0.08
Коутиньо Филиппе 1 0.08
Араухо Рональд 1 0.08
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Гонсалес Нико 0 0
Гави 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 7 (2) 0.5
Видаль Алеш 2 0.14
Педроса Адриа 1 0.07
Кабрера Леандро 1 0.07
Серхи Гомес 1 0.07
Ману Морланес 1 0.07
Рибаудо Нико 1 0.07
Дардер Серхи 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 4 0
Де Йонг Френки 2 1
Гарсия Эрик 2 1
Пике Херард 3 0
Гави 3 0
Альба Жорди 2 0
Араухо Рональд 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 2 1
Баре Кейди 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Кабрера Леандро 2 0
Ману Морланес 2 0
Педроса Адриа 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Видаль Алеш 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эррера Янгель 1 0
Пуадо Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
26%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2
Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
2. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
8. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
9. Барселона 0:0 Заявка 13 4 6 3 19 - 15 18
10. Эспаньол 0:0 Заявка 14 4 6 4 14 - 13 18
11. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
20. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
4. Барселона 0:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
6. Эспаньол 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
17. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
19. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эспаньол 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
17. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
18. Барселона 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
20. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока без голов у нас. 
  • Офсайд
    45'
    Помимо того, что "Барселона" много бьёт, она ещё и в офсайды часто попадает - уже пять раз, один из них случился сейчас, Нико в нём оказался. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Угловой удар в исполнении "Эспаньола" опасным не получился, а потом он ещё и правила нарушил - Давид Лопес переусердствовал в борьбе за мяч. 
  • Опасный момент
    44'
    Рауль де Томас ушёл от Оскара Мингесы на левом фланге, вошёл в штрафную площадь и пробил - мяч рикошетом от ног Херарда Пике прошёл чуть выше перекладины. 
  • 43'
    Мемфис Депай смещается на левый фланг. Получает мяч от Гави и выполняет подачу, которая получается крайне неточной - в руки Диего Лопесу. 
  • 42'
    Уже одиннадцать ударов по воротам нанесла "Барселона" в первом тайме, четыре из которых были точными. Что касается "Эспаньола", то у него два выстрела и оба мимо цели. 
  • 41'
    Гави получает мяч на левом фланге, смещается в центр и пробивает - гораздо выше цели пролетает круглый. 
  • 40'
    Разыграли хозяева корнер на левом фланге, а потом последовал навес от Альбы на дальнюю штангу, где никого из партнёров не оказалось. 
  • Угловой
    39'
    Гави выполняет прострел в штрафную с левого фланга - попадает в соперника и зарабатывает угловой. 
  • 38'
    Гости остановили атаку соперника на правом фланге, да ещё и добились права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. Алеш Видаль готовится ввести игровой снаряд в игру. 
  • 37'
    Оскар Мингеса допустил ошибку, выполнив прострел с правого фланга в центр, однако партнёры тут же вступили в отбор и мяч вернули. 
  • 36'
    Адриа Педроса снова пробует обострить атаку своей команды. На сей раз прорывается по левому флангу и выполняет прострел во вратарскую - Тер Штеген на месте. 
  • Судья
    34'
    Адриа Педроса врывается в штрафную площадку "Барселоны" и падает, но арбитр сразу же показывает, что фола не было и нужно подниматься. 
  • 33'
    "Эспаньол" попытался провести свою атаку, правым флангом, но она быстро захлебнулась, так как мяч был выпущен за боковую линию. 
  • 32'
    Нико прорывается по правому флангу и выполняет подачу на левый край штрафной на Альбу, который бьёт в касание и отправляет мяч на трибуны. 
  • Опасный момент
    31'
    Серхио Бускетс снова активен у чужой штрафной площади. На сей раз стреляет из-за пределов штрафной в левый угол, но снова Диего Лопес действует уверенно, отражая мяч. 
  • Офсайд
    30'
    Серхио Бускетс выполнил передачу на правый край штрафной площадки на Депая, который сблизился с Лопесом и не переиграл его, а потом услышал свисток судьи - в офсайде был замечен Мемфис. 
  • Опасный момент
    29'
    Пожар возникает в штрафной площадке "Эспаньола", в ходе которого мы видим и падения, и заблокированные удары, а также несколько прострелов и подач, но отсутствует главное - точный удар. 
  • 28'
    Оскар Мингеса выполнил подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, откуда пробил Гави, но получилось слишком слабо и Лопес с проблемами не столкнулся. 
  • Опасный момент
    27'
    В контратаку убегают хозяева, которую пасом на Депая обостряет Френки Де Йонг. Мемфис входит в штрафную площадку левым краем и наносит первый удар - в защитника попадает, потом ещё раз бьёт - Диего Лопес реагирует. 
  • 26'
    Херард Пике останавливает Адриа Педросу на правом фланге, выбивая мяч за боковую линию. 
  • 25'
    Атакой на атаку начинают отвечать команды. "Эспаньол" теперь провёл наступление, которое безадресным прострелом завершил Рауль де Томас. 
  • Угловой
    24'
    А теперь и хозяева добились права на корнер. Депай навесил с правого фланга - Пике выиграл воздух и пробил головой, попав в соперника. 
  • Угловой
    22'
    Угловой на левом фланге разыграли гости, а потом последовала подача во вратарскую, где до мяча добрался Давид Лопес, а вот нанести акцентированный удар не сумел. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Серхи Дардер накрутил двоих соперников около центрального круга, а потом был остановлен Серхио Бускетсом при помощи рук. 
  • 20'
    Мемфис Депай зацепился за мяч на левом фланге и выполнил прострел на ближнюю штангу, который прервали защитники "Эспаньола". 
  • Офсайд
    19'
    Атака "Барселоны" была прервана свистком арбитра - сразу три игрока оказались в положении "вне игры". 
  • 18'
    Илиас Ахомач несколько раз пытался завершить атаку, но безуспешно, а сейчас попробовал выступить в роли ассистента, выполнив подачу, но тоже не получилось пока. 
  • 17'
    Наступление левым флангом провели хозяева и смогли добраться до штрафной площадки, а потом заработали аут. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Адриа Педроса перешёл с мячом центральную линию, а потом выполнил передачу в центр на Рауля де Томаса и ошибся. 
  • Опасный момент
    14'
    Илиас Ахомач откликается на прострел с левого фланга и пробивает в касание с линии вратарской, но не попадает в створ - над перекладиной отправляет мяч. 
  • 13'
    Рауль де Томас завершает атаку "Эспаньола" дальним ударом, после которого мяч разминается со створом ворот Тер Штегена. 
  • 12'
    "Эспаньол" перешёл на чужую половину поля через центральную зону, а потом быстро лишился мяча, попав под прессинг. 
  • 11'
    Депай проходит по левому флангу, добирается до лицевой линии и отдаёт на линию штрафной на Гави, который принимает мяч, а потом пробивает - гораздо выше цели летит игровой снаряд. 
  • 10'
    Херард Пике подключается к атаке и получает мяч, а потом допускает ошибку, выполняя перевод на левый фланг - слишком сильно, и круглый уходит за пределы поля. 
  • 9'
    Эмбарба получает мяч на правом фланге, смещается в центр штрафной площадки и пробивает с левой - получается и слабо, и неточно. 
  • 8'
    Илиас Ахомач принимает мяч на правом углу штрафной площадки, смещается ближе к центру и пробивает - в соперника попадает. 
  • 7'
    "Барселона" продолжает играть первым номером, практически не давая сопернику зацепиться за мяч. Но пока без опасных моментов обходятся хозяева. 
  • 6'
    Френки Де Йонг цепляется за мяч на линии штрафной площадки и делает скидку на Мемфиса Депая, который наносит удар и в створ попадает, но Диего Лопес справляется. 
  • 5'
    Жорди Альба взялся за исполнение штрафного, выполнив подачу, с которой справились гости, выбив мяч в район центрального круга. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Ещё один фол совершает "Эспаньол", на сей раз уже на правом фланге. Мемфису Депаю досталось по ногам. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Адриа Педроса грубо встречает Гави на левом фланге, роняя оппонента на газон. С первых минут команды дают нам понять, что настроены на матч максимально серьёзно. 
  • Опасный момент
    2'
    Дебютный матч для Хави в роли тренера "Барселоны", да ещё и каталонское дерби - множество интриг, поэтому бросаем всё внимание на поле и следим за футболом, который обещает быть горячим и увлекательным! 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Карлос Дель Серро даёт свисток и мы начинаем.
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона 0:0 Эспаньол онлайн


Прогнозы на матч Барселона 0:0 Эспаньол

Исход игры
Барселона
93.5% (145)
Ничья
4.5% (7)
Эспаньол
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
50.75% (68)
Нет
49.25% (66)
Популярный счёт
2:1 Барселона
29.7% (46)
2:0 Барселона
29.7% (46)
3:1 Барселона
9.7% (15)
3:0 Барселона
5.8% (9)
1:0 Барселона
5.8% (9)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 