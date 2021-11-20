Рауль де Томас ушёл от Оскара Мингесы на левом фланге, вошёл в штрафную площадь и пробил - мяч рикошетом от ног Херарда Пике прошёл чуть выше перекладины.

Угловой удар в исполнении "Эспаньола" опасным не получился, а потом он ещё и правила нарушил - Давид Лопес переусердствовал в борьбе за мяч.

Помимо того, что "Барселона" много бьёт, она ещё и в офсайды часто попадает - уже пять раз, один из них случился сейчас, Нико в нём оказался.

Завершается первый тайм, пока без голов у нас.

43' Мемфис Депай смещается на левый фланг. Получает мяч от Гави и выполняет подачу, которая получается крайне неточной - в руки Диего Лопесу.

42' Уже одиннадцать ударов по воротам нанесла "Барселона" в первом тайме, четыре из которых были точными. Что касается "Эспаньола", то у него два выстрела и оба мимо цели.

41' Гави получает мяч на левом фланге, смещается в центр и пробивает - гораздо выше цели пролетает круглый.

40' Разыграли хозяева корнер на левом фланге, а потом последовал навес от Альбы на дальнюю штангу, где никого из партнёров не оказалось.

39' Гави выполняет прострел в штрафную с левого фланга - попадает в соперника и зарабатывает угловой.

38' Гости остановили атаку соперника на правом фланге, да ещё и добились права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. Алеш Видаль готовится ввести игровой снаряд в игру.

37' Оскар Мингеса допустил ошибку, выполнив прострел с правого фланга в центр, однако партнёры тут же вступили в отбор и мяч вернули.

36' Адриа Педроса снова пробует обострить атаку своей команды. На сей раз прорывается по левому флангу и выполняет прострел во вратарскую - Тер Штеген на месте.

34' Адриа Педроса врывается в штрафную площадку "Барселоны" и падает, но арбитр сразу же показывает, что фола не было и нужно подниматься.

33' "Эспаньол" попытался провести свою атаку, правым флангом, но она быстро захлебнулась, так как мяч был выпущен за боковую линию.

32' Нико прорывается по правому флангу и выполняет подачу на левый край штрафной на Альбу, который бьёт в касание и отправляет мяч на трибуны.

31' Серхио Бускетс снова активен у чужой штрафной площади. На сей раз стреляет из-за пределов штрафной в левый угол, но снова Диего Лопес действует уверенно, отражая мяч.

30' Серхио Бускетс выполнил передачу на правый край штрафной площадки на Депая, который сблизился с Лопесом и не переиграл его, а потом услышал свисток судьи - в офсайде был замечен Мемфис.

29' Пожар возникает в штрафной площадке "Эспаньола", в ходе которого мы видим и падения, и заблокированные удары, а также несколько прострелов и подач, но отсутствует главное - точный удар.

28' Оскар Мингеса выполнил подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, откуда пробил Гави, но получилось слишком слабо и Лопес с проблемами не столкнулся.

27' В контратаку убегают хозяева, которую пасом на Депая обостряет Френки Де Йонг. Мемфис входит в штрафную площадку левым краем и наносит первый удар - в защитника попадает, потом ещё раз бьёт - Диего Лопес реагирует.

26' Херард Пике останавливает Адриа Педросу на правом фланге, выбивая мяч за боковую линию.

25' Атакой на атаку начинают отвечать команды. "Эспаньол" теперь провёл наступление, которое безадресным прострелом завершил Рауль де Томас.

24' А теперь и хозяева добились права на корнер. Депай навесил с правого фланга - Пике выиграл воздух и пробил головой, попав в соперника.

22' Угловой на левом фланге разыграли гости, а потом последовала подача во вратарскую, где до мяча добрался Давид Лопес, а вот нанести акцентированный удар не сумел.

21' Серхи Дардер накрутил двоих соперников около центрального круга, а потом был остановлен Серхио Бускетсом при помощи рук.

20' Мемфис Депай зацепился за мяч на левом фланге и выполнил прострел на ближнюю штангу, который прервали защитники "Эспаньола".

19' Атака "Барселоны" была прервана свистком арбитра - сразу три игрока оказались в положении "вне игры".

18' Илиас Ахомач несколько раз пытался завершить атаку, но безуспешно, а сейчас попробовал выступить в роли ассистента, выполнив подачу, но тоже не получилось пока.

17' Наступление левым флангом провели хозяева и смогли добраться до штрафной площадки, а потом заработали аут.

16' Адриа Педроса перешёл с мячом центральную линию, а потом выполнил передачу в центр на Рауля де Томаса и ошибся.

14' Илиас Ахомач откликается на прострел с левого фланга и пробивает в касание с линии вратарской, но не попадает в створ - над перекладиной отправляет мяч.

13' Рауль де Томас завершает атаку "Эспаньола" дальним ударом, после которого мяч разминается со створом ворот Тер Штегена.

12' "Эспаньол" перешёл на чужую половину поля через центральную зону, а потом быстро лишился мяча, попав под прессинг.

11' Депай проходит по левому флангу, добирается до лицевой линии и отдаёт на линию штрафной на Гави, который принимает мяч, а потом пробивает - гораздо выше цели летит игровой снаряд.

10' Херард Пике подключается к атаке и получает мяч, а потом допускает ошибку, выполняя перевод на левый фланг - слишком сильно, и круглый уходит за пределы поля.

9' Эмбарба получает мяч на правом фланге, смещается в центр штрафной площадки и пробивает с левой - получается и слабо, и неточно.

8' Илиас Ахомач принимает мяч на правом углу штрафной площадки, смещается ближе к центру и пробивает - в соперника попадает.

7' "Барселона" продолжает играть первым номером, практически не давая сопернику зацепиться за мяч. Но пока без опасных моментов обходятся хозяева.

6' Френки Де Йонг цепляется за мяч на линии штрафной площадки и делает скидку на Мемфиса Депая, который наносит удар и в створ попадает, но Диего Лопес справляется.

5' Жорди Альба взялся за исполнение штрафного, выполнив подачу, с которой справились гости, выбив мяч в район центрального круга.

4' Ещё один фол совершает "Эспаньол", на сей раз уже на правом фланге. Мемфису Депаю досталось по ногам.

3' Адриа Педроса грубо встречает Гави на левом фланге, роняя оппонента на газон. С первых минут команды дают нам понять, что настроены на матч максимально серьёзно.

2' Дебютный матч для Хави в роли тренера "Барселоны", да ещё и каталонское дерби - множество интриг, поэтому бросаем всё внимание на поле и следим за футболом, который обещает быть горячим и увлекательным!