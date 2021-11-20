Испания: Ла Лига 2021-2022
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
37
Ахомач
Илиас
30
Гави
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ахомач ИлиасНападающий
- Нападающий
-
30 ГавиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Демир ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
История личных встреч
Барселона
Эспаньол
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
37 матчей
67.6%
21.6%
10.8%
25 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.9%
45.9%
8.2%
17 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
48.6%
35.1%
16.3%
18 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|6 (2)
|0.46
|Фати Ансу
|3
|0.23
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.15
|Роберто Серхи
|2
|0.15
|Пике Херард
|1
|0.08
|Бускетс Серхио
|1
|0.08
|Де Йонг Люк
|1
|0.08
|Агуэро Серхио
|1
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.08
|Араухо Рональд
|1
|0.08
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Гонсалес Нико
|0
|0
|Гави
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|7 (2)
|0.5
|Видаль Алеш
|2
|0.14
|Педроса Адриа
|1
|0.07
|Кабрера Леандро
|1
|0.07
|Серхи Гомес
|1
|0.07
|Ману Морланес
|1
|0.07
|Рибаудо Нико
|1
|0.07
|Дардер Серхи
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Де Йонг Френки
|2
|1
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Пике Херард
|3
|0
|Гави
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|2
|1
|Баре Кейди
|3
|0
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Педроса Адриа
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Пуадо Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
26%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2
Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|8.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|9.
|Барселона
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 15
|18
|10.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 13
|18
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|20.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|6.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|18.
|Барселона
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Эспаньол
Исход игры
Барселона
93.5% (145)
Ничья
4.5% (7)
Эспаньол
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
50.75% (68)
Нет
49.25% (66)
Популярный счёт
2:1 Барселона
29.7% (46)
2:0 Барселона
29.7% (46)
3:1 Барселона
9.7% (15)
3:0 Барселона
5.8% (9)
1:0 Барселона
5.8% (9)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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