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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Эспаньол

История личных встреч

Барселона
Эспаньол

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

37 матчей

67.6%
21.6%
10.8%
25 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.9%
45.9%
8.2%
17 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

48.6%
35.1%
16.3%
18 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 6 (2) 0.5
Фати Ансу 3 0.25
Брайтвайт Мартин 2 0.17
Роберто Серхи 2 0.17
Пике Херард 1 0.08
Бускетс Серхио 1 0.08
Де Йонг Люк 1 0.08
Агуэро Серхио 1 0.08
Коутиньо Филиппе 1 0.08
Араухо Рональд 1 0.08
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Гонсалес Нико 0 0
Гави 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 7 (2) 0.54
Видаль Алеш 2 0.15
Педроса Адриа 1 0.08
Кабрера Леандро 1 0.08
Серхи Гомес 1 0.08
Ману Морланес 1 0.08
Рибаудо Нико 1 0.08
Дардер Серхи 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 4 0
Де Йонг Френки 2 1
Гарсия Эрик 2 1
Пике Херард 3 0
Гави 3 0
Альба Жорди 2 0
Араухо Рональд 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 2 1
Баре Кейди 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Кабрера Леандро 2 0
Ману Морланес 2 0
Педроса Адриа 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Видаль Алеш 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эррера Янгель 1 0
Пуадо Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
26%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2
Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 21 час 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Барселона 100% (41)
    X 0% (0)
    Эспаньол 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Эспаньол
    1.41
    5.40
    9.90
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Барселона - Эспаньол онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Эспаньол

    Исход игры
    Барселона
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Эспаньол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (15)
    Нет
    62.5% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    41.5% (17)
    2:1 Барселона
    29.3% (12)
    3:0 Барселона
    12.2% (5)
    1:0 Барселона
    7.3% (3)
    3:1 Барселона
    4.9% (2)
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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