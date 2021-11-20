Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

46' Монпелье выполняет удар от ворот.

46' Майер Ловро из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Майер Ловро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Матч возобновлен

41' Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок Мавидиди Стефи из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом

32' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Лаборд Гаэтан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

30' Плохо сыграл Ристич Михайло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Отличный командный гол!

28' Г О О О О Л - Майер Ловро правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

28' Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен , обводя своих соперников

28' Адриен Трюффер из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

28' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хороший удар издали нанес Майер Ловро , но отличный сейв сделал Йонас Омлин. Угловой.

26' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

23' Монпелье выполняет удар от ворот.

22' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Монпелье

20' Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали

18' Монпелье выполняет удар от ворот.

18' Тэт Флавьен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

16' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Монпелье

14' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Монпелье

13' Отличный пас сделал Майер Ловро из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Монпелье выполняет удар от ворот.

11' Майер Ловро из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Молле Флоран получил желтую карточку от судьи

6' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Монпелье

5' Шанс! Лоик Баде из команды Ренн пробил головой, но мимо

5' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Саванье Тежи получает желтую карточку за неспортивное поведение

3' Матч остановлен

3' Адриен Трюффер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

2' Монпелье выполняет удар от ворот.

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля