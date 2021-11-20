Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Роазон Парк
3' Желтая карточкаСаванье Тежи
6' Желтая карточкаМолле Флоран
1:0
8' ГолТерье Мартен
2:0
28' ГолМайер Ловро
41' Вторая желтая карточкаСаванье Тежи
27
Траоре
Амари
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
14
Эстев
Максим
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Аблин МаттисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
6'
8'
1:0
28'
2:0
41'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Ренн
Монпелье
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|5
|0.36
|Сулемана Камалдин
|4
|0.29
|Тэт Флавьен
|2
|0.14
|Агер Наиф
|2
|0.14
|Трюффер Адриен
|2
|0.14
|Траоре Амари
|1
|0.07
|Майер Ловро
|1
|0.07
|Мартин Йонас
|1
|0.07
|Гирасси Серу
|1
|0.07
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|8
|0.57
|Молле Флоран
|4
|0.29
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.21
|Мавидиди Стефи
|3
|0.21
|Жермен Валер
|3
|0.21
|Делор Анди
|2
|0.14
|Коцца Николя
|1
|0.07
|Вахи Элю
|1
|0.07
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Мартин Йонас
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|4
|1
|Саванье Тежи
|5
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Молле Флоран
|3
|0
|Самбья Саломон
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
43%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
9%
3
14%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
27%
5
24%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
6
27%
4
19%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
2
17%
6
32%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
4
33%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0
Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0
Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ренн
|2:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|3.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|4.
|Ницца
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 10
|23
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 18
|18
|10.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Лорьян
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 20
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|17.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 28
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|11.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Ренн
|2:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|18.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|19.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Ренн 2:0 Монпелье
Исход игры
Ренн
81.8% (112)
Ничья
14.6% (20)
Монпелье
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
68.18% (90)
Нет
31.82% (42)
Популярный счёт
2:1 Ренн
46.7% (64)
1:0 Ренн
22.6% (31)
1:1 Ничья
9.5% (13)
2:0 Ренн
5.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:2 Монпелье
2.2% (3)
3:1 Ренн
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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