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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
2:0
Перерыв

Стадион:
Монпелье
0'
3' Желтая карточка
Саванье Тежи
6' Желтая карточка
Молле Флоран
1:0
8' Гол
Терье Мартен
2:0
28' Гол
Майер Ловро
41' Вторая желтая карточка
Саванье Тежи
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
23
Джоаккини
Николас
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
Ренн
4-3-3
Монпелье
4-4-2

Ход матча

3'
 
Саванье Тежи
6'
 
Молле Флоран
8'
Терье Мартен
(Траоре Амари)
1:0
28'
Майер Ловро
(Лаборд Гаэтан)
2:0
41'
 
Саванье Тежи

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Ренн
Монпелье

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 5 0.36
Сулемана Камалдин 4 0.29
Тэт Флавьен 2 0.14
Агер Наиф 2 0.14
Трюффер Адриен 2 0.14
Траоре Амари 1 0.07
Майер Ловро 1 0.07
Мартин Йонас 1 0.07
Гирасси Серу 1 0.07
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 8 0.57
Молле Флоран 4 0.29
Саванье Тежи 3 (1) 0.21
Мавидиди Стефи 3 0.21
Жермен Валер 3 0.21
Делор Анди 2 0.14
Коцца Николя 1 0.07
Вахи Элю 1 0.07
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 3 0
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Траоре Амари 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 4 1
Саванье Тежи 5 0
Тулер Матеус 2 1
Молле Флоран 3 0
Самбья Саломон 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Шотар Жорис 2 0
Макуана Бени 2 0
Ристич Михайло 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
43%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
9%
3
14%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
27%
5
24%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
6
27%
4
19%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
2
17%
6
32%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
4
33%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0
Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0
Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн 2:0 Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
4. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
7. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
8. Монпелье 0:2 Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
10. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
11. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн 2:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье 0:2 Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
9. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
10. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. Ренн 2:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье 0:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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Прогнозы 137
Ренн 81.8% (112)
X 14.6% (20)
Монпелье 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Монпелье
1.53
4.90
67.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ренн 2:0 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Ренн 2:0 Монпелье

Исход игры
Ренн
81.8% (112)
Ничья
14.6% (20)
Монпелье
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
68.18% (90)
Нет
31.82% (42)
Популярный счёт
2:1 Ренн
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1:0 Ренн
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1:1 Ничья
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2:0 Ренн
5.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:2 Монпелье
2.2% (3)
3:1 Ренн
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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