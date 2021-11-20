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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
2:0
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
3' Желтая карточка
Саванье Тежи
6' Желтая карточка
Молле Флоран
1:0
8' Гол
Терье Мартен
2:0
28' Гол
Майер Ловро
41' Вторая желтая карточка
Саванье Тежи
86' Желтая карточка
Тэт Флавьен
90'+5
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
23
Джоаккини
Николас
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
Ренн
4-3-3
Монпелье
4-4-2

Ход матча

3'
 
Саванье Тежи
6'
 
Молле Флоран
8'
Терье Мартен
(Траоре Амари)
1:0
28'
Майер Ловро
(Лаборд Гаэтан)
2:0
41'
 
Саванье Тежи
46'
 
Макуана Бени
Жермен Валер
46'
 
Вахи Элю
Джоаккини Николас
74'
 
Коцца Николя
Эстев Максим
83'
Гирасси Серу
Майер Ловро
 
83'
Ассиньон Лоренс
Траоре Амари
 
86'
Тэт Флавьен
 
88'
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
 
89'
 
Тулер Матеус
Ристич Михайло
89'
 
Делайе Саша
Шотар Жорис
90'
Угочукву Лесли
Мартин Йонас
 
90'
Докю Жереми
Терье Мартен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 16 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Ренн
Монпелье

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 5 0.36
Сулемана Камалдин 4 0.29
Тэт Флавьен 2 0.14
Агер Наиф 2 0.14
Трюффер Адриен 2 0.14
Траоре Амари 1 0.07
Майер Ловро 1 0.07
Мартин Йонас 1 0.07
Гирасси Серу 1 0.07
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 8 0.57
Молле Флоран 4 0.29
Саванье Тежи 3 (1) 0.21
Мавидиди Стефи 3 0.21
Жермен Валер 3 0.21
Делор Анди 2 0.14
Коцца Николя 1 0.07
Вахи Элю 1 0.07
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 3 0
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Траоре Амари 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 5 1
Ферри Жордан 4 1
Тулер Матеус 2 1
Молле Флоран 3 0
Самбья Саломон 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Шотар Жорис 2 0
Макуана Бени 2 0
Ристич Михайло 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
12%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
43%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
3
43%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
2
50%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

24
21
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
13%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
25%
5
24%
31-45
6
25%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
6
25%
4
19%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
2
17%
7
33%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
4
33%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0
Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0
Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
4. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
7. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
10. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
11. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
9. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
10. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Монпелье: 32%.
  • 95'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 94'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 93'
    Ренн контролирует мяч.
  • 93'
    Делайе Саша из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    92'
    Делайе Саша из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Гирасси Серу.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 92'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
  • 92'
    Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 90'
    Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    90'
    Игрок команды Ренн совершает фол
  • 89'
    Тактическая замена. Шотар Жорис уходит с поля и его заменяет Делайе Саша
  • 89'
    Тактическая замена. Ристич Михайло уходит с поля и его заменяет Тулер Матеус
  • 88'
    Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
  • 87'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 87'
    Эпично было! Лаборд Гаэтан нанес удар ножницами, но попал в штангу!
  • 87'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 87'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 87'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 87'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 87'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    86'
    Тэт Флавьен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мавидиди Стефи
  • 86'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 85'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Монпелье: 32%.
  • 85'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 85'
    Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 84'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 84'
    Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 83'
    Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон
  • 83'
    Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • 82'
    Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 82'
    Ренн начинает контратаку
  • 82'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 82'
    Мартин Йонас из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 82'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 82'
    Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 81'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Плохо сыграл Омлин Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 81'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 81'
    Тэт Флавьен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 81'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Монпелье: 33%.
  • Травма, повреждение
    80'
    Траоре Амари возвращается на поле.
  • 80'
    Ренн контролирует мяч.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    80'
    Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 79'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    78'
    Бени Макуана из команды Монпелье в офсайде
  • Фол, нарушение
    78'
    Траоре Амари наказан за толчок Вахи Элю
  • 78'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 77'
    Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 77'
    Терье Мартен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    77'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 76'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    76'
    Майер Ловро из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 76'
    Самбья Саломон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 76'
    Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 76'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 75'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Монпелье: 34%.
  • 75'
    Как он промахнулся? Адриен Трюффер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 74'
    Адриен Трюффер из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 74'
    Тэт Флавьен разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 74'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Эстев Максим получил травму и заменен. Коцца Николя выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    72'
    Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 72'
    Терье Мартен пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем
  • 71'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 71'
    Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 71'
    Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 71'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе
  • 70'
    Адриен Трюффер из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Монпелье: 35%.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 68'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 68'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 68'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 67'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 67'
    Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Бени Макуана из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    67'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 67'
    Бени Макуана из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 66'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Ристич Михайло из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 65'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Монпелье: 33%.
  • 65'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 65'
    Молле Флоран из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 65'
    Эстев Максим из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • Угловой
    65'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 64'
    Гомис Альфред из команды Ренн сделал отличный сейв!
  • 64'
    Должен был быть гол! Мавидиди Стефи имел отличный шанс, но Альфред Гомис не дал голу состоятся!
  • 64'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мавидиди Стефи и Вахи Элю из команды Монпелье.
  • 64'
    Мавидиди Стефи из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
  • 64'
    Монпелье начинает контратаку
  • 63'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 63'
    ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 63'
    Плохо сыграл Омлин Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 63'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 63'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 62'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 62'
    Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 62'
    Майер Ловро нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!
  • 61'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    60'
    Траоре Амари из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Вахи Элю.
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Монпелье: 34%.
  • 60'
    Тэт Флавьен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 60'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 60'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 59'
    Мавидиди Стефи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 59'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 59'
    Как он промахнулся? Траоре Амари имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 59'
    Плохо сыграл Сахо Мамаду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 59'
    Лоик Баде из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    58'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
  • 58'
    Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 58'
    Агер Наиф из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    58'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 57'
    Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 57'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 57'
    Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Омлин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой справа.
  • 56'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!
  • 55'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Монпелье: 35%.
  • 55'
    Мавидиди Стефи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Ристич Михайло из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 53'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Терье Мартен нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!
  • 53'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Тэт Флавьен нанес удар в каркас ворот!
  • 53'
    Ренн начинает контратаку
  • 53'
    Омлин Йонас ошибается в защите.
  • 53'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 52'
    Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • 52'
    Терье Мартен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Монпелье: 36%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мавидиди Стефи
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 48'
    Адриен Трюффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 48'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 47'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 47'
    Лоик Баде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Плохо сыграл Эстев Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 47'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    47'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Лаборд Гаэтан мяч отрикошетил от ворот
  • 46'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 46'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 46'
    Тактическая замена. Джоаккини Николас уходит с поля и его заменяет Вахи Элю
  • 46'
    Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Бени Макуана
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Ренн 81.8% (112)
X 14.6% (20)
Монпелье 3.6% (5)
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Где смотреть матч Ренн 2:0 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Ренн 2:0 Монпелье

Исход игры
Ренн
81.8% (112)
Ничья
14.6% (20)
Монпелье
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
68.18% (90)
Нет
31.82% (42)
Популярный счёт
2:1 Ренн
46.7% (64)
1:0 Ренн
22.6% (31)
1:1 Ничья
9.5% (13)
2:0 Ренн
5.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:1 Ренн
2.2% (3)
1:2 Монпелье
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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