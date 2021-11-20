Второй тайм

95' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Делайе Саша из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Удар от ворот произведет Монпелье

92' Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ренн выполняет удар от ворот.

90' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Игрок команды Ренн совершает фол

88' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер

87' Эпично было! Лаборд Гаэтан нанес удар ножницами, но попал в штангу!

87' Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.

87' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Тэт Флавьен получил желтую карточку от судьи

86' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

85' Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

84' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

82' Мартин Йонас из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

82' Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.

82' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Плохо сыграл Омлин Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Бени Макуана из команды Монпелье в офсайде

78' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

77' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

76' Самбья Саломон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Удар от ворот произведет Монпелье

75' Как он промахнулся? Адриен Трюффер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Адриен Трюффер из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

74' Тэт Флавьен разрезает оборону соперника отличным пасом

74' Матч возобновлен

72' Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Терье Мартен пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

71' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

70' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

70' Адриен Трюффер из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.

69' Удар от ворот произведет Монпелье

68' Буриго Бенжамен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

68' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бени Макуана из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

67' Бени Макуана из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

66' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Молле Флоран из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Должен был быть гол! Мавидиди Стефи имел отличный шанс, но Альфред Гомис не дал голу состоятся!

63' Удар от ворот произведет Монпелье

63' ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар с лета, но не попал по воротам!

63' Плохо сыграл Омлин Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Удар от ворот произведет Монпелье

62' Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Майер Ловро нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!

60' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Монпелье

59' Как он промахнулся? Траоре Амари имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Плохо сыграл Сахо Мамаду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Лоик Баде из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

58' Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Омлин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Мавидиди Стефи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку

53' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Терье Мартен нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!

53' ШТАНГА! Так было близко к голу - Тэт Флавьен нанес удар в каркас ворот!

53' Монпелье выполняет удар от ворот.

52' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Адриен Трюффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Монпелье выполняет удар от ворот.

47' Лоик Баде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Плохо сыграл Эстев Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Бени Макуана