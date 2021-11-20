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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 20'
Жувентуде
0' 20'
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
4
Ревер
Умберто
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
7
Халк
Живанилдо
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
19
Коста
Диего
32
Douglas
Friedrich
88
Мичел
Маседо
3
Juan
Quintero
II
12
Рафаэль
Форстер
66
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
5
Ricardinho
IV
78
Dawhan
7
Capixaba1
9
Ricardo
Bueno
77
Marcos
Vinicios
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Жувентуде

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:2
К
1:0
К
1:0
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (3) 0.36
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.15
Сарачо Федерико 5 0.15
Саварино Джефферсон 4 0.12
Коста Диего 4 0.12
Nathan VI 3 0.09
Варгас Эдуардо 3 (3) 0.09
Саша Эдуардо 2 0.06
Keno 2 0.06
Jair II 2 0.06
Dylan Borrero 2 0.06
Натан Аллан 2 0.06
Арана Гильерме 1 0.03
Че Че 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Antonio Neto 1 0.03
Gabriel Paulista XVI 1 0.03
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Peixoto 7 (2) 0.21
Ricardo Bueno 5 (1) 0.15
Guilherme Castilho 4 0.12
Dawhan 3 0.09
Paulo1 3 (1) 0.09
Wagner V 2 0.06
Vitor Mendes 2 0.06
Marcos Vinicios 1 0.03
Виллиам Матеус 1 0.03
Roberson 1 0.03
Wescley V 1 0.03
Мичел Маседо 0 0
Энрике Пауло 0 0
Capixaba1 0 0
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 5 1
Арана Гильерме 6 0
Jair II 5 0
Феррейра Мариано 4 0
Че Че 4 0
Nathan VI 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Додо Родолфо 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Igor Rabello 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Коста Диего 1 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Keno 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Castilho 7 2
Vitor Mendes 9 0
Виллиам Матеус 8 0
Marcos Vinicios 6 0
Рафаэль Форстер 4 1
Dawhan 4 0
Paulo1 4 0
Capixaba1 4 0
Мичел Маседо 3 0
Jadson III 3 0
Elton I 3 0
Matheus Jesus 3 0
Энрике Пауло 2 0
Marcelo Carne 2 0
Wagner V 2 0
Wescley V 2 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
Juan Quintero II 2 0
Fernando Pacheco2 2 0
Ricardo Bueno 1 0
Roberson 1 0
Guilherme Santos 1 0
Douglas Friedrich 1 0
Matheus Peixoto 1 0
Alyson1 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
14
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
15 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
11%
2
14%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
9
26%
4
29%
31-45
5
14%
3
21%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
8
23%
3
21%
76-90

Пропущено

8
23
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
13%
2
9%
31-45
3
38%
6
26%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
50%
4
17%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
8
57%
76-90

Забито

53
32
22 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 17
24 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
6
11%
3
9%
1-15
6
11%
4
13%
16-30
10
19%
8
25%
31-45
7
13%
5
16%
46-60
10
19%
4
13%
61-75
14
26%
8
25%
76-90

Пропущено

20
37
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 22
1
5%
3
8%
1-15
3
15%
6
16%
16-30
3
15%
2
5%
31-45
4
20%
8
22%
46-60
2
10%
6
16%
61-75
7
35%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Шапекоэнсе - Жувентуде 0:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Байя 0:0
Жувентуде - Сеара 0:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Фламенго - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 33 22 6 5 51 - 22 72
2. Фламенго 32 19 6 7 62 - 28 63
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 34 18 5 11 52 - 39 59
4. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Коринтианс 33 13 11 9 35 - 32 50
6. Форталеза 0:0 34 14 8 12 40 - 41 50
7. Интернасьонал Порту Алегре 33 12 11 10 41 - 35 47
8. Америка Минейро 33 11 12 10 35 - 34 45
9. Сеара 33 10 15 8 35 - 33 45
10. Флуминенсе 33 12 9 12 31 - 34 45
11. Куяба 33 9 15 9 31 - 32 42
12. Сантос 33 10 12 11 30 - 36 42
13. Сан-Паулу 33 9 14 10 26 - 33 41
14. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
15. Жувентуде 0:0 33 9 13 11 32 - 37 40
16. Атлетико Гойяненсе 32 9 12 11 24 - 32 39
17. Байя 32 9 9 14 33 - 43 36
18. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
19. Гремио 0:0 33 9 6 18 30 - 41 33
20. Шапекоэнсе 0:0 34 1 13 20 26 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 17 14 2 1 34 - 9 44
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 17 10 2 5 30 - 24 32
5. Форталеза 0:0 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
7. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
8. Флуминенсе 16 8 5 3 18 - 14 29
9. Коринтианс 16 8 4 4 22 - 17 28
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 0:0 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
15. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
16. Гремио 0:0 16 6 5 5 20 - 16 23
17. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
18. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
19. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 0:0 17 0 7 10 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 16 8 4 4 17 - 13 28
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 17 8 3 6 22 - 15 27
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Фламенго 15 7 5 3 33 - 15 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 0:0 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 17 4 6 7 15 - 18 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Жувентуде 0:0 16 2 7 7 15 - 22 13
16. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
18. Сеара 16 1 9 6 13 - 20 12
19. Гремио 0:0 17 3 1 13 10 - 25 10
20. Шапекоэнсе 0:0 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Жувентуде
1.37
5.17
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:0 Жувентуде онлайн


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