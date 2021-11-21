Бразилия: Серия A 2021
2:0
Конец матча
44' Желтая карточкаФеррейра Мариано
45' Желтая карточкаJadson III
1:0
72' ПенальтиХалк Живанилдо
2:0
77' ГолХалк Живанилдо
79' Желтая карточкаDawhan
22
Эверсон
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
19
Коста
Диего
88
Мичел
Маседо
16
Jadson
III
78
Dawhan
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
78 DawhanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
53 ДидиЗащитник
- Защитник
-
19 RobersonНападающий
-
-
37 Rafael Bilu
-
20 Wagner V
-
10 Wescley V
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
Ход матча
44'
45'
72'
1:0
74'
74'
77'
2:0
79'
85'
История личных встреч
Атлетико Минейро
Жувентуде
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|14 (4)
|0.42
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.15
|Сарачо Федерико
|5
|0.15
|Саварино Джефферсон
|4
|0.12
|Коста Диего
|4
|0.12
|Nathan VI
|3
|0.09
|Варгас Эдуардо
|3 (3)
|0.09
|Keno
|2
|0.06
|Саша Эдуардо
|2
|0.06
|Jair II
|2
|0.06
|Dylan Borrero
|2
|0.06
|Натан Аллан
|2
|0.06
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Antonio Neto
|1
|0.03
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.03
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.21
|Ricardo Bueno
|5 (1)
|0.15
|Guilherme Castilho
|4
|0.12
|Dawhan
|3
|0.09
|Paulo1
|3 (1)
|0.09
|Wagner V
|2
|0.06
|Vitor Mendes
|2
|0.06
|Marcos Vinicios
|1
|0.03
|Виллиам Матеус
|1
|0.03
|Roberson
|1
|0.03
|Wescley V
|1
|0.03
|Мичел Маседо
|0
|0
|Энрике Пауло
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|5
|1
|Арана Гильерме
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Jair II
|5
|0
|Че Че
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Castilho
|7
|2
|Vitor Mendes
|9
|0
|Виллиам Матеус
|8
|0
|Marcos Vinicios
|6
|0
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|Dawhan
|5
|0
|Jadson III
|4
|0
|Paulo1
|4
|0
|Capixaba1
|4
|0
|Мичел Маседо
|3
|0
|Elton I
|3
|0
|Matheus Jesus
|3
|0
|Энрике Пауло
|2
|0
|Marcelo Carne
|2
|0
|Wagner V
|2
|0
|Wescley V
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|Juan Quintero II
|2
|0
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|Ricardo Bueno
|1
|0
|Roberson
|1
|0
|Guilherme Santos
|1
|0
|Douglas Friedrich
|1
|0
|Matheus Peixoto
|1
|0
|Alyson1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
14
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 7
16 Забивали первыми 5
16 Не забивали 23
4
11%
2
14%
1-15
3
8%
1
7%
16-30
9
24%
4
29%
31-45
5
14%
3
21%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
9
24%
3
21%
76-90
Пропущено
8
25
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
13%
2
8%
31-45
3
38%
6
24%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
4
50%
5
20%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
6
33%
5
28%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
8
57%
76-90
Забито
55
32
22 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 17
25 Забивали первыми 15
3 Не забивали 9
6
11%
3
9%
1-15
6
11%
4
13%
16-30
10
18%
8
25%
31-45
7
13%
5
16%
46-60
11
20%
4
13%
61-75
15
27%
8
25%
76-90
Пропущено
20
39
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 23
1
5%
3
8%
1-15
3
15%
6
15%
16-30
3
15%
2
5%
31-45
4
20%
8
21%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
7
35%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Шапекоэнсе - Жувентуде 0:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Байя 0:0
Жувентуде - Сеара 0:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Фламенго - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|33
|23
|5
|5
|53 - 22
|74
|2.
|Фламенго
|2:1
|33
|20
|6
|7
|64 - 29
|66
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|34
|18
|4
|12
|52 - 40
|58
|4.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Форталеза
|34
|15
|7
|12
|41 - 41
|52
|6.
|Коринтианс
|33
|13
|11
|9
|35 - 32
|50
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:2
|34
|12
|11
|11
|42 - 37
|47
|8.
|Сеара
|1:1
|34
|10
|16
|8
|36 - 34
|46
|9.
|Америка Минейро
|33
|11
|12
|10
|35 - 34
|45
|10.
|Флуминенсе
|33
|12
|9
|12
|31 - 34
|45
|11.
|Куяба
|33
|9
|15
|9
|31 - 32
|42
|12.
|Сантос
|33
|10
|12
|11
|30 - 36
|42
|13.
|Сан-Паулу
|33
|9
|14
|10
|26 - 33
|41
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|33
|9
|13
|11
|25 - 33
|40
|16.
|Жувентуде
|33
|9
|12
|12
|32 - 39
|39
|17.
|Байя
|32
|9
|9
|14
|33 - 43
|36
|18.
|Гремио
|33
|10
|5
|18
|33 - 42
|35
|19.
|Спорт Ресифи
|34
|8
|9
|17
|21 - 33
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|15
|1
|1
|36 - 9
|46
|2.
|Фламенго
|2:1
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Сеара
|1:1
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|2
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:2
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|7.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|8.
|Флуминенсе
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|9.
|Коринтианс
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|15.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|16.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|17.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|16
|4
|9
|3
|12 - 12
|21
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:1
|16
|8
|5
|3
|35 - 16
|29
|2.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|17
|5
|7
|5
|13 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:2
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Сеара
|1:1
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|18.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|19.
|Гремио
|17
|4
|0
|13
|13 - 26
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9