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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
4' Красная карточка
Nemanja Tekijaski
22' Желтая карточка
Przemyslaw Banaszak
34' Вторая желтая карточка
Przemyslaw Banaszak
1:0
37' Пенальти
Piotr Wlazlo
64' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
1:1
77' Гол
Jason Eyenga-Lokilo2
81' Желтая карточка
Bartlomiej Kukulowicz
90'+3
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
23
Васьелевски
Марцин
8
Стефаник
Самуэль
18
Piotr
Wlazlo
95
Sebastian
Bonecki
11
Мешанович
Мурис
9
Kacper
Spiewak
7
Гергел
Роман
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
2
Tomasz
Midzierski
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
8
Szymon
Drewniak
6
Гол
Януш
27
Мак
Михал
77
Гаска
Дамиан
22
Serhij
Krykun
19
Przemyslaw
Banaszak
Брук-Бет Термалица
4-3-3
Гурник Ленчна
4-2-3-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Гурник Ленчна

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
3:3
ПД
2:1
Э
3:0
Э
2:1
ЭГБ
0:2
Э
1:2
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 6 (4) 0.43
Мешанович Мурис 3 0.21
Adam Radwanski 2 0.14
Kacper Spiewak 2 0.14
Стефаник Самуэль 1 0.07
Mateusz Grzybek 1 0.07
Patryk Czarnowski 1 0.07
Nemanja Tekijaski 1 0.07
Ernest Terpilowski 1 0.07
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 6 (1) 0.4
Гаска Дамиан 1 0.07
Przemyslaw Banaszak 1 0.07
Вендрыховски Марцел 1 0.07
Гол Януш 1 0.07
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.07
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 5 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Васьелевски Марцин 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Mateusz Grzybek 2 0
Wiktor Biedrzycki 2 0
Земан Мартин 1 0
Глоушек Адам 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Bartlomiej Kukulowicz 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Bartosz Spiaczka 5 0
Рыманяк Бартош 4 0
Мак Михал 3 0
Przemyslaw Banaszak 1 1
Szymon Drewniak 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Tomasz Tymosiak 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Гарсия Алекс 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
40%
3
21%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
2
14%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

7
17
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
2
29%
2
12%
76-90

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
16%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
6
46%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
4
21%
4
31%
76-90

Пропущено

22
31
5 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
14%
4
13%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
8
36%
7
23%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
7
32%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2
Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1
Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 0:0 15 7 6 2 22 - 10 27
4. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
5. Шлёнск 0:0 15 5 7 3 25 - 20 22
6. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
7. Сталь Мелец 15 5 6 4 21 - 22 21
8. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Пяст 15 5 3 7 21 - 21 18
11. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Брук-Бет Термалица 14 2 6 6 18 - 23 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 15 1 6 8 12 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 0:0 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Шлёнск 0:0 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
12. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
15. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
3. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Шлёнск 0:0 8 3 3 2 15 - 12 12
5. Погонь Щецин 0:0 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo из команды Брук-Бет Термалица забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Przemyslaw Banaszak получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 23'
    Mateusz Grzybek уходит с поля. Bartlomiej Kukulowicz выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Przemyslaw Banaszak получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    УДАЛЕНИЕ! - Nemanja Tekijaski увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Ленчна онлайн


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