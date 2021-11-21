Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Брук-Бет
4' Красная карточкаNemanja Tekijaski
22' Желтая карточкаPrzemyslaw Banaszak
34' Вторая желтая карточкаPrzemyslaw Banaszak
1:0
37' ПенальтиPiotr Wlazlo
64' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
1:1
77' ГолJason Eyenga-Lokilo2
81' Желтая карточкаBartlomiej Kukulowicz
99
Лоска
Томаш
18
Piotr
Wlazlo
6
Гол
Януш
27
Мак
Михал
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Marcel Vasil
-
87 Jakub Pek
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
37'
1:0
64'
77'
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Гурник Ленчна
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|6 (4)
|0.43
|Мешанович Мурис
|3
|0.21
|Adam Radwanski
|2
|0.14
|Kacper Spiewak
|2
|0.14
|Стефаник Самуэль
|1
|0.07
|Mateusz Grzybek
|1
|0.07
|Patryk Czarnowski
|1
|0.07
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.07
|Ernest Terpilowski
|1
|0.07
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|6 (1)
|0.4
|Гаска Дамиан
|1
|0.07
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.07
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.07
|Гол Януш
|1
|0.07
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.07
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Васьелевски Марцин
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|Земан Мартин
|1
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Bartosz Spiaczka
|5
|0
|Рыманяк Бартош
|4
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Przemyslaw Banaszak
|1
|1
|Szymon Drewniak
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Tomasz Tymosiak
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Гарсия Алекс
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
40%
3
21%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
2
14%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
7
17
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
2
29%
2
12%
76-90
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
16%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
6
46%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
4
21%
4
31%
76-90
Пропущено
22
31
5 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
14%
4
13%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
8
36%
7
23%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
7
32%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2
Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1
Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|15
|7
|6
|2
|22 - 10
|27
|4.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|5.
|Шлёнск
|0:0
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|6.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|7.
|Сталь Мелец
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|8.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|9.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Пяст
|15
|5
|3
|7
|21 - 21
|18
|11.
|Висла Краков
|15
|5
|2
|8
|16 - 26
|17
|12.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Брук-Бет Термалица
|14
|2
|6
|6
|18 - 23
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|12
|3
|0
|9
|12 - 22
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|1
|6
|8
|12 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Шлёнск
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|0:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|5.
|Погонь Щецин
|0:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2