Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Авангард (Ужгород)
12' Желтая карточкаКоробенко Андрей
16' Желтая карточкаБартулович Младен
0:1
28' ГолКовалёв Максим
1:1
39' ГолСелезнёв Евгений
41' Желтая карточкаГопей Стефен Майкл
2:1
45' ГолГорин Олег
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Roman Bodnya
-
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Ход матча
12'
28'
0:1
39'
1:1
45'
2:1
История личных встреч
Минай
Ингулец
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.14
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.14
|Горин Олег
|2
|0.14
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.14
|Селезнёв Евгений
|1
|0.07
|Билоног Дмитрий
|1
|0.07
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
|Хахлев Алексей
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.14
|Шарай Владислав
|2
|0.14
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.14
|Коваленко Илья
|1
|0.07
|Ковалёв Максим
|1
|0.07
|Козак Александр
|1
|0.07
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.07
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|5
|1
|Ахмедзаде Рустам
|4
|1
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|Кныш Данило
|4
|0
|Матич Мислав
|4
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Месхи Михаил
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Петрусенко Aлександр
|2
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартулович Младен
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Коробенко Андрей
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
|Гопей Стефен Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
17%
2
25%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
2
11%
4
18%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
2
11%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0
Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0
Ингулец
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|4.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 21
|21
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|13.
|Минай
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 21
|11
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|15.
|Ингулец
|1:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 25
|9
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|4.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Минай
|2:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|15.
|Ингулец
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|1:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|16.
|Минай
|2:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Минай 2:1 Ингулец
Исход игры
Минай
37.2% (51)
Ничья
53.3% (73)
Ингулец
9.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
16.18% (22)
Меньше
83.82% (114)
Обе команды забьют
Да
61.03% (83)
Нет
38.97% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
1:0 Минай
24.8% (34)
2:1 Минай
10.9% (15)
0:0 Ничья
7.3% (10)
0:1 Ингулец
5.8% (8)
1:2 Ингулец
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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