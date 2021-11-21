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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
2:2
Конец матча

Стадион:
Ингулец
0'
12' Желтая карточка
Коробенко Андрей
16' Желтая карточка
Бартулович Младен
0:1
28' Гол
Ковалёв Максим
1:1
39' Гол
Селезнёв Евгений
41' Желтая карточка
Гопей Стефен Майкл
2:1
45' Гол
Горин Олег
64' Желтая карточка
Петрусенко Aлександр
74' Желтая карточка
Месхи Михаил
2:2
80' Гол
Плохотнюк Михаил
90' Вторая желтая карточка
Месхи Михаил
90' Желтая карточка
Шарай Владислав
90'+4
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
19
Семенко
Андрей
89
Синегуб
Олег
52
Коваленко
Богдан
6
Петрусенко
Aлександр
23
Месхи
Михаил
9
Билоног
Дмитрий
8
Хахлев
Алексей
11
Селезнёв
Евгений
21
Гальчук
Евгений
34
Асмелаш
Хеннос
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
39
Опанасенко
Евгений
8
Полегенько
Павел
11
Бартулович
Младен
15
Коробенко
Андрей
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
99
Гопей
Стефен
Майкл
Минай
Ингулец

История личных встреч

Минай
Ингулец

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПД
1:1
К
1:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.14
Ахмедзаде Рустам 2 0.14
Горин Олег 2 0.14
Байдал Антон 2 (1) 0.14
Селезнёв Евгений 1 0.07
Билоног Дмитрий 1 0.07
Хахлев Алексей 0 0
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.14
Шарай Владислав 2 0.14
Гопей Стефен Майкл 2 0.14
Коваленко Илья 1 0.07
Ковалёв Максим 1 0.07
Козак Александр 1 0.07
Плохотнюк Михаил 1 0.07
Бартулович Младен 1 (1) 0.07
Асмелаш Хеннос 0 0
Опанасенко Евгений 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 5 1
Ахмедзаде Рустам 4 1
Месхи Михаил 3 1
Селезнёв Евгений 4 0
Кныш Данило 4 0
Матич Мислав 4 0
Петрусенко Aлександр 3 0
Гончар Игорь 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Синегуб Олег 1 0
Кучер Даниил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартулович Младен 4 0
Шишка Михаил 2 1
Опанасенко Евгений 3 0
Шарай Владислав 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Салем Мохамед 2 0
Коробенко Андрей 2 0
Ситало Артём 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Павлов Виталий 1 0
Козак Александр 1 0
Головкин Иван 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Гопей Стефен Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
17%
2
25%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
2
10%
4
17%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
3
14%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0
Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0
Ингулец
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Десна Заявка 14 6 3 5 17 - 21 21
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11. Львов Заявка 15 3 4 8 11 - 23 13
12. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 14 1 6 7 10 - 22 9
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
3. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
4. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
14. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
15. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы 137
Минай 37.2% (51)
X 53.3% (73)
Ингулец 9.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Минай 2:2 Ингулец онлайн


Прогнозы на матч Минай 2:2 Ингулец

Исход игры
Минай
37.2% (51)
Ничья
53.3% (73)
Ингулец
9.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
16.18% (22)
Меньше
83.82% (114)
Обе команды забьют
Да
61.03% (83)
Нет
38.97% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
1:0 Минай
24.8% (34)
2:1 Минай
10.9% (15)
0:0 Ничья
7.3% (10)
0:1 Ингулец
5.8% (8)
1:2 Ингулец
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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