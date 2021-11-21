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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Шлёнск
0' 43'
1
Стипица
Данте
97
Мата
Луиш
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
2
Бартковски
Якуб
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
7
Кужава
Рафал
10
Захович
Лука
1
Путноцки
Матуш
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
19
Янасик
Патрик
6
Маковски
Рафал
29
Мончиньски
Кжиштоф
4
Штиглец
Дино
5
Собота
Вальдемар
17
Шварц
Петр
9
Экспозито
Эрик
Погонь Щецин
4-1-4-1
Шлёнск
3-4-2-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Шлёнск

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

21 матч

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 3 0.2
Козловски Кацпер 3 0.2
Дрыгас Камил 3 (3) 0.2
Ковальчик Себастьян 2 0.13
Салес Жеан Карлос 2 0.13
Кухарчик Михал 2 0.13
Журавски Мачей 1 0.07
Гросицки Камил 1 0.07
Пажишек Пётр 1 0.07
Кужава Рафал 1 0.07
Триантафиллопулос Константинос 1 0.07
Мата Луиш 0 0
Бартковски Якуб 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.6
Пих Роберт 5 (3) 0.33
Прашелик Матеуш 3 0.2
Лыщаш Адриан 3 0.2
Штиглец Дино 1 0.07
Вердаска Диогу 1 0.07
Цилла Марсель 1 0.07
Гарсия Виктор III 1 0.07
Пясецки Фабиан 1 0.07
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Маковски Рафал 0 0
Собота Вальдемар 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Дабровски Дамьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Кужава Рафал 2 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 4 0
Шварц Петр 2 1
Вердаска Диогу 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Штиглец Дино 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Голла Войцех 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Маковски Рафал 1 0
Поправа Конрад 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
4
25%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
20%
6
38%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
3
38%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
4
19%
9
35%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
36%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0
Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0
Шлёнск
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 0:0 15 7 6 2 22 - 10 27
4. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
5. Шлёнск 0:0 15 5 7 3 25 - 20 22
6. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
7. Сталь Мелец 15 5 6 4 21 - 22 21
8. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Пяст 15 5 3 7 21 - 21 18
11. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Брук-Бет Термалица 14 2 6 6 18 - 23 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 15 1 6 8 12 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 0:0 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Шлёнск 0:0 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
12. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
15. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
3. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Шлёнск 0:0 8 3 3 2 15 - 12 12
5. Погонь Щецин 0:0 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Шлёнск
1.80
3.74
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Шлёнск онлайн


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