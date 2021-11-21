Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
53' ГолЗахович Лука
1:1
54' ГолМаковски Рафал
56' Желтая карточкаМаковски Рафал
68' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
2:1
75' ГолКухарчик Михал
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Левкот ШимонЗащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Ход матча
53'
1:0
54'
1:1
56'
68'
75'
2:1
История личных встреч
Погонь Щецин
Шлёнск
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
21 матч
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|4
|0.27
|Козловски Кацпер
|3
|0.2
|Кухарчик Михал
|3
|0.2
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.2
|Ковальчик Себастьян
|2
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.13
|Гросицки Камил
|1
|0.07
|Кужава Рафал
|1
|0.07
|Журавски Мачей
|1
|0.07
|Пажишек Пётр
|1
|0.07
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.07
|Мата Луиш
|0
|0
|Бартковски Якуб
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.6
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.33
|Прашелик Матеуш
|3
|0.2
|Лыщаш Адриан
|3
|0.2
|Штиглец Дино
|1
|0.07
|Маковски Рафал
|1
|0.07
|Вердаска Диогу
|1
|0.07
|Цилла Марсель
|1
|0.07
|Гарсия Виктор III
|1
|0.07
|Пясецки Фабиан
|1
|0.07
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Кужава Рафал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Левкот Шимон
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Штиглец Дино
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Голла Войцех
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Поправа Конрад
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
4
24%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
6
35%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
5
38%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
3
38%
76-90
Забито
23
27
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
13%
4
15%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
6
26%
2
7%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
4
17%
9
33%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
6
29%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
33%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0
Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0
Шлёнск
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|5
|2
|24 - 11
|29
|4.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Сталь Мелец
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|8.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|9.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Пяст
|15
|5
|3
|7
|21 - 21
|18
|11.
|Висла Краков
|15
|5
|2
|8
|16 - 26
|17
|12.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Брук-Бет Термалица
|14
|2
|6
|6
|18 - 23
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|12
|3
|0
|9
|12 - 22
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|1
|6
|8
|12 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2