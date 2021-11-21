Украина: Премьер-лига 2021-2022
3:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
1:0
16' ГолТилль Оливье
20' Желтая карточкаБосанчич Петар
2:0
22' ГолТилль Оливье
26' Желтая карточкаКане Ибрахим
60' Красная карточкаПетерман Никита
2:1
62' ГолТопалов Дмитрий
3:1
66' ГолПешич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 РангелПолузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Maxim Zhuk
-
97 Artem Kholod
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
16'
1:0
20'
22'
2:0
26'
30'
60'
62'
66'
3:1
История личных встреч
Ворскла
Мариуполь
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|8 (2)
|0.53
|Степанюк Руслан
|5
|0.33
|Рангел
|4
|0.27
|Кане Ибрахим
|2
|0.13
|Скляр Александр
|1
|0.07
|Пуцлин Давид
|1
|0.07
|Чеснаков Владимир
|1
|0.07
|Пердута Игорь
|0
|0
|Пешич Иван
|0
|0
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.4
|Топалов Дмитрий
|2
|0.13
|Кащук Алексей
|2
|0.13
|Мишнёв Дмитрий
|2 (2)
|0.13
|Вьюнник Богдан
|1
|0.07
|Микитишин Артур
|1
|0.07
|Спировски Стефан
|1
|0.07
|Клименко Владислав
|1
|0.07
|Denys Svityukha
|1
|0.07
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Петерман Никита
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|3
|1
|Пердута Игорь
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Скляр Александр
|3
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Пуцлин Давид
|3
|0
|Кравчук Даниил
|1
|1
|Рангел
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пешич Иван
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Кушниренко Богдан
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шостак Денис
|6
|0
|Кащук Алексей
|4
|1
|Мампаси Марк
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Драмбаев Aлександр
|2
|1
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Микицей Станислав
|2
|0
|Босанчич Петар
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Чех Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Очеретько Олег
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
29%
1
13%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
38%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
4
21
0 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
7
33%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
50%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
50%
4
19%
76-90
Забито
20
17
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
5
25%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
7
35%
1
6%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
2
10%
7
41%
76-90
Пропущено
14
32
2 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
0
0%
2
6%
1-15
1
7%
9
28%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
4
29%
5
16%
61-75
4
29%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Мариуполь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Минай - Мариуполь 0:2 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0
Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|4.
|Ворскла
|3:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 21
|21
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 22
|9
|16.
|Мариуполь
|1:3 Заявка
|15
|2
|1
|12
|18 - 35
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Ворскла
|3:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|1:3 Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|3:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|1:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Ворскла 3:1 Мариуполь
Исход игры
Ворскла
94.8% (128)
Ничья
4.4% (6)
Мариуполь
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
44.78% (60)
Нет
55.22% (74)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
33.3% (45)
2:0 Ворскла
28.1% (38)
1:0 Ворскла
22.2% (30)
3:1 Ворскла
5.2% (7)
3:0 Ворскла
3.7% (5)
1:1 Ничья
3.7% (5)
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