  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
3:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Мариуполь
0'
1:0
16' Гол
Тилль Оливье
20' Желтая карточка
Босанчич Петар
2:0
22' Гол
Тилль Оливье
26' Желтая карточка
Кане Ибрахим
60' Красная карточка
Петерман Никита
2:1
62' Гол
Топалов Дмитрий
3:1
66' Гол
Пешич Иван
68'
Ворскла
Мариуполь

История личных встреч

Ворскла
Мариуполь

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
3:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 8 (2) 0.53
Степанюк Руслан 5 0.33
Рангел 4 0.27
Кане Ибрахим 2 0.13
Скляр Александр 1 0.07
Пуцлин Давид 1 0.07
Чеснаков Владимир 1 0.07
Пердута Игорь 0 0
Пешич Иван 0 0
Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 6 0.4
Топалов Дмитрий 2 0.13
Кащук Алексей 2 0.13
Мишнёв Дмитрий 2 (2) 0.13
Вьюнник Богдан 1 0.07
Микитишин Артур 1 0.07
Спировски Стефан 1 0.07
Клименко Владислав 1 0.07
Denys Svityukha 1 0.07
Стасюк Пётр 0 0
Петерман Никита 0 0
Мампаси Марк 0 0
Хромей Михаил 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 3 1
Пердута Игорь 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Скляр Александр 3 0
Степанюк Руслан 3 0
Пуцлин Давид 3 0
Кравчук Даниил 1 1
Рангел 2 0
Яворский Сергей 2 0
Пешич Иван 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Челядин Артём 2 0
Кушниренко Богдан 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шостак Денис 6 0
Кащук Алексей 4 1
Мампаси Марк 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Драмбаев Aлександр 2 1
Кулаков Андрей 3 0
Микицей Станислав 2 0
Босанчич Петар 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Стасюк Пётр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Чех Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Очеретько Олег 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Меличенко Кирилл 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
29%
1
13%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

4
21
0 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
7
33%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
50%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
50%
4
19%
76-90

Забито

20
17
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
5
25%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
7
35%
1
6%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
2
10%
7
41%
76-90

Пропущено

14
32
2 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
0
0%
2
6%
1-15
1
7%
9
28%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
4
29%
5
16%
61-75
4
29%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Мариуполь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Минай - Мариуполь 0:2 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0
Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Ворскла 3:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Десна Заявка 14 6 3 5 17 - 21 21
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11. Львов Заявка 15 3 4 8 11 - 23 13
12. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 14 1 6 7 10 - 22 9
16. Мариуполь 1:3 Заявка 15 2 1 12 18 - 35 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Ворскла 3:1 Заявка 10 6 3 1 20 - 8 21
3. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
4. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь 1:3 Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла 3:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь 1:3 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
12. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
14. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
15. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Рангел уходит с поля. Пешич Иван выходит вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Кане Ибрахим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Тилль Оливье бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Босанчич Петар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Тилль Оливье бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Ворскла 94.8% (128)
X 4.4% (6)
Мариуполь 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Мариуполь
1.47
4.70
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла 3:1 Мариуполь онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 3:1 Мариуполь

Исход игры
Ворскла
94.8% (128)
Ничья
4.4% (6)
Мариуполь
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
44.78% (60)
Нет
55.22% (74)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
33.3% (45)
2:0 Ворскла
28.1% (38)
1:0 Ворскла
22.2% (30)
3:1 Ворскла
5.2% (7)
3:0 Ворскла
3.7% (5)
1:1 Ничья
3.7% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 