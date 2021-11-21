Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Панетоликос
22' Желтая карточкаМалис Александрос
35' Желтая карточкаФатион Антони
35' Желтая карточкаДуарте Фредерику
58' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
64' Желтая карточкаKonstantinos Apostolakis
1:0
66' ГолФлорес Дейби
80' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
82' Желтая карточкаЛьюй Брайан
90' Желтая карточкаМелиссас Никос
90' Красная карточкаБаксеванидис Димос
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кастро ФабриЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали УадждиНападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
Ход матча
35'
35'
58'
66'
1:0
80'
82'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 22
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Панетоликос
Аполлон Смирнис
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.4
|Дуарте Фредерику
|1
|0.1
|Карелис Никос
|1
|0.1
|Жестед Рюди
|1
|0.1
|Вароне Иван
|1
|0.1
|Флорес Дейби
|1
|0.1
|Диас Хорхе
|1
|0.1
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.3
|Памлидис Георгиос
|2
|0.2
|Дауда Абиола
|1
|0.1
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Льюй Брайан
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|5
|1
|Баксеванидис Димос
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Кастро Фабри
|3
|0
|Алвеш Бруну
|2
|0
|Лисгарас Христос
|2
|0
|Дентакис Антонис
|2
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
6
55%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
19
19
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
16%
4
21%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
7
37%
1
5%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
16%
6
32%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1
Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|ПАОК
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|3.
|АЕК
|1:2
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|4.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|ПАС Янина
|10
|4
|4
|2
|14 - 6
|16
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|8.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Ионикос
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|11.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|6
|14.
|Атромитос
|0:0
|10
|0
|4
|6
|5 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:2
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Олимпиакос
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|0:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|Атромитос
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|5
|5
|0
|0
|10 - 4
|15
|2.
|ПАОК
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|6.
|АЕК
|1:2
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|7.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1