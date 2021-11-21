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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
22' Желтая карточка
Малис Александрос
35' Желтая карточка
Фатион Антони
35' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
58' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
64' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
1:0
66' Гол
Флорес Дейби
80' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
82' Желтая карточка
Льюй Брайан
90' Желтая карточка
Мелиссас Никос
90' Красная карточка
Баксеванидис Димос
90'+5
22
Мелиссас
Никос
2
Konstantinos
Apostolakis
47
Малис
Александрос
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
4
Fabien
Antunes
14
Дуарте
Фредерику
20
Флорес
Дейби
10
Барбоза
Элдер
7
Карелис
Никос
25
Морсай
Йонатан
1
Коцарис
Костас
2
Дентакис
Антонис
21
Кастро
Фабри
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
6
Баксеванидис
Димос
64
Фатион
Антони
23
Цилулис
Сотирис
10
Мартинес
Николас
II
7
Памлидис
Георгиос
9
Иоаннидис
Николаос
Панетоликос
4-3-3
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Аполлон Смирнис

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.4
Дуарте Фредерику 1 0.1
Карелис Никос 1 0.1
Жестед Рюди 1 0.1
Вароне Иван 1 0.1
Флорес Дейби 1 0.1
Диас Хорхе 1 0.1
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.3
Памлидис Георгиос 2 0.2
Дауда Абиола 1 0.1
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 3 0
Льюй Брайан 2 0
Флорес Дейби 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Малис Александрос 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 5 1
Баксеванидис Димос 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Сливка Выкинтас 3 0
Кастро Фабри 3 0
Алвеш Бруну 2 0
Лисгарас Христос 2 0
Дентакис Антонис 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Иоаннидис Николаос 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
6
55%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

19
19
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
16%
4
21%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
7
37%
1
5%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
16%
6
32%
61-75
2
11%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1
Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 10 8 2 0 17 - 6 26
2. ПАОК 0:0 10 6 2 2 20 - 11 20
3. АЕК 1:2 10 6 2 2 21 - 12 20
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ПАС Янина 10 4 4 2 14 - 6 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
8. Панатинаикос 9 3 2 4 15 - 9 11
9. Астерас 10 2 4 4 6 - 9 10
10. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
11. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 3 6 6 - 19 6
14. Атромитос 0:0 10 0 4 6 5 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:2 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Олимпиакос 2:1 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 0:0 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
9. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
13. Атромитос 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
14. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 5 5 0 0 10 - 4 15
2. ПАОК 0:0 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
6. АЕК 1:2 5 2 2 1 11 - 9 8
7. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Атромитос 0:0 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Дуарте Фредерику получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Малис Александрос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис онлайн


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