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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
2:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
Легия
0'
1:0
37' Гол
Янжа Эрик
2:0
39' Гол
Подольски Лукас
45' Желтая карточка
Харатин Игорь
51' Желтая карточка
Дадок Роберт
2:1
52' Гол
Ветеска Матеуш
2:2
54' Гол
Мучи Эрнест
68' Желтая карточка
Манне Аласана
75' Желтая карточка
 75'
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
22
Dariusz
Stalmach
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
10
Подольски
Лукас
9
Хименес
Хесус
31
Мишта
Цезарий
6
Йоханссон
Маттиас
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
27
Жозуэ
Филипе
14
Харатин
Игорь
25
Младенович
Филип
20
Мучи
Эрнест
9
Пекхарт
Томаш
82
Лима
Лукас
II
Гурник Забже
3-4-1-2
Легия
3-4-3

История личных встреч

Гурник Забже
Легия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 19 побед

29 матчей

17.2%
20.7%
62.1%
5 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.8%
20.7%
65.5%
4 победы 6 ничьих 19 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
К
2:1
К
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
КП
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
OE
0:0
OE
0:3
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 (1) 0.43
Кубица Кшиштоф 3 0.21
Новак Бартош 2 0.14
Кравчик Пётр 2 0.14
Янжа Эрик 1 0.07
Подольски Лукас 1 0.07
Яницки Рафал 1 0.07
Манне Аласана 0 0
Дадок Роберт 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.31
Ветеска Матеуш 2 0.15
Эмрели Махир 2 0.15
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.15
Лопеш Рафаэл 1 0.08
Навроцкий Майк 1 0.08
Харатин Игорь 1 0.08
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 4 0
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Манне Аласана 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Баинович Филип 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 5 0
Младенович Филип 3 1
Слиш Бартош 4 0
Харатин Игорь 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Жозуэ Филипе 1 1
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Пекхарт Томаш 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Боруц Артур 1 0
Лима Лукас II 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
6%
3
13%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
3
18%
7
30%
46-60
5
29%
29%
1
4%
61-75
3
18%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0
Легия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1
Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 15 8 5 2 24 - 11 29
4. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 15 5 6 4 26 - 22 21
7. Сталь Мелец 15 5 6 4 21 - 22 21
8. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Пяст 15 5 3 7 21 - 21 18
11. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 2:2 14 4 4 6 16 - 19 16
15. Брук-Бет Термалица 14 2 6 6 18 - 23 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 2:2 13 3 1 9 14 - 24 10
18. Гурник Ленчна 15 1 6 8 12 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 7 6 1 0 18 - 5 19
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Гурник Забже 2:2 8 3 2 3 9 - 9 11
9. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
10. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
11. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
12. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
15. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 2:2 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
3. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 2:2 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 2:2 7 1 1 5 7 - 14 4
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Харатин Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Подольски Лукас бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Янжа Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Легия
3.52
9.00
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 2:2 Легия онлайн


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