Польша: Экстракласса 2021-2022
2:2
Второй тайм: 75'
Стадион: Эрнест Поль
1:0
37' ГолЯнжа Эрик
2:0
39' ГолПодольски Лукас
45' Желтая карточкаХаратин Игорь
51' Желтая карточкаДадок Роберт
2:1
52' ГолВетеска Матеуш
2:2
54' ГолМучи Эрнест
68' Желтая карточкаМанне Аласана
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
Ход матча
37'
1:0
39'
2:0
45'
51'
52'
2:1
54'
2:2
68'
75'
История личных встреч
Гурник Забже
Легия
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 19 побед
29 матчей
17.2%
20.7%
62.1%
5 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.8%
20.7%
65.5%
4 победы 6 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.43
|Кубица Кшиштоф
|3
|0.21
|Новак Бартош
|2
|0.14
|Кравчик Пётр
|2
|0.14
|Янжа Эрик
|1
|0.07
|Подольски Лукас
|1
|0.07
|Яницки Рафал
|1
|0.07
|Манне Аласана
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.31
|Ветеска Матеуш
|2
|0.15
|Эмрели Махир
|2
|0.15
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.15
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.08
|Навроцкий Майк
|1
|0.08
|Харатин Игорь
|1
|0.08
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|5
|0
|Младенович Филип
|3
|1
|Слиш Бартош
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
6%
3
13%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
3
18%
7
30%
46-60
5
29%
29%
1
4%
61-75
3
18%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0
Легия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1
Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|5
|2
|24 - 11
|29
|4.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Сталь Мелец
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|8.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|9.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Пяст
|15
|5
|3
|7
|21 - 21
|18
|11.
|Висла Краков
|15
|5
|2
|8
|16 - 26
|17
|12.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|2:2
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|15.
|Брук-Бет Термалица
|14
|2
|6
|6
|18 - 23
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|2:2
|13
|3
|1
|9
|14 - 24
|10
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|1
|6
|8
|12 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Гурник Забже
|2:2
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|9.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|11.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|12.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|2:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Гурник Забже
|2:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|2:2
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2