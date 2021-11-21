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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:2
Первый тайм: 38'

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
1' Гол
Камара Агибу
1:1
15' Гол
Араужо Серхио
1:2
34' Гол
Эль-Араби Юссеф
38'
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
24
Митоглу
Герасимос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
4
Шимански
Дамиан
9
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
11
Эль-Араби
Юссеф
АЕК
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Камара Агибу
(Папастатопулос Сократис)
15'
Араужо Серхио
(Манталос Петрос)
1:1
34'
1:2
Эль-Араби Юссеф
(Лала Кенни)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

АЕК
Олимпиакос

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

39 матчей

28.2%
17.9%
53.9%
11 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

20.5%
38.5%
41%
8 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.1%
35.9%
41%
9 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
К
1:1
КГ
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 5 (1) 0.5
Араужо Серхио 5 0.5
Гарсия Леви 2 0.2
Враньеш Огнен 2 0.2
Ансарифард Карим 2 0.2
Манталос Петрос 1 (1) 0.1
Амрабат Нордин 1 (1) 0.1
Ле Таллек Дамьен 1 0.1
Хаджсафи Эсхан 1 0.1
Митоглу Герасимос 1 0.1
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Агибу 4 0.4
Соарес Франсиско 4 0.4
Масурас Гиоргос 3 0.3
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.2
Бухалакис Андреас 1 0.1
Сиссе Пап Абу 1 0.1
Врусаи Мариус 1 0.1
Вальбуэна Матьё 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лопеш Рони 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Таллек Дамьен 4 0
Враньеш Огнен 3 0
Манталос Петрос 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Симоэш Андре 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Шахов Евгений 1 0
Араужо Серхио 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Рота Лазарос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
3
38%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
2
100%
76-90

Забито

20
15
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
20%
4
27%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
5
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0
Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 10 8 2 0 17 - 6 26
2. ПАОК 0:0 10 6 2 2 20 - 11 20
3. АЕК 1:2 10 6 2 2 21 - 12 20
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ПАС Янина 10 4 4 2 14 - 6 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
8. Панатинаикос 9 3 2 4 15 - 9 11
9. Астерас 10 2 4 4 6 - 9 10
10. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
11. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 3 6 6 - 19 6
14. Атромитос 0:0 10 0 4 6 5 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:2 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Олимпиакос 2:1 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 0:0 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
9. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
13. Атромитос 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
14. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 5 5 0 0 10 - 4 15
2. ПАОК 0:0 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
6. АЕК 1:2 5 2 2 1 11 - 9 8
7. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Атромитос 0:0 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Aguibou Camara бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Олимпиакос
3.05
3.20
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:2 Олимпиакос онлайн


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