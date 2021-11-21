Греция: Суперлига 2021-2022
1:2
Первый тайм: 38'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
0:1
1' ГолКамара Агибу
1:1
15' ГолАраужо Серхио
1:2
34' ГолЭль-Араби Юссеф
17
Цубер
Стивен
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
1'
15'
1:1
34'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
АЕК
Олимпиакос
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
39 матчей
28.2%
17.9%
53.9%
11 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
20.5%
38.5%
41%
8 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.1%
35.9%
41%
9 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.5
|Араужо Серхио
|5
|0.5
|Гарсия Леви
|2
|0.2
|Враньеш Огнен
|2
|0.2
|Ансарифард Карим
|2
|0.2
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.1
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.1
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.1
|Митоглу Герасимос
|1
|0.1
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Агибу
|4
|0.4
|Соарес Франсиско
|4
|0.4
|Масурас Гиоргос
|3
|0.3
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.2
|Бухалакис Андреас
|1
|0.1
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.1
|Врусаи Мариус
|1
|0.1
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лопеш Рони
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Враньеш Огнен
|3
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Симоэш Андре
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
3
38%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
2
100%
76-90
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
20%
4
27%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
5
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0
Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|ПАОК
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|3.
|АЕК
|1:2
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|4.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|ПАС Янина
|10
|4
|4
|2
|14 - 6
|16
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|8.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Ионикос
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|11.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|6
|14.
|Атромитос
|0:0
|10
|0
|4
|6
|5 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:2
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Олимпиакос
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|0:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|Атромитос
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|5
|5
|0
|0
|10 - 4
|15
|2.
|ПАОК
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|6.
|АЕК
|1:2
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|7.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1