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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
17' Желтая карточка
Задоя Евгений
20' Желтая карточка
Петров Кирилл
24' Желтая карточка
Богданов Андрей
28' Желтая карточка
Золотов Николай
40'
72
Литовка
Игорь
7
Болбат
Сергей
3
Сафронов
Александр
4
Цымбалюк
Евгений
33
Селин
Евгений
17
Завийский
Тарас
80
Юрченко
Владлен
8
Домбровский
Андрей
10
Тотовицкий
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
20
Безбородько
Денис
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
21
Новак
Евгений
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
20
Чурко
Вячеслав
99
Задоя
Евгений
19
Ренан
Соарес
Десна
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Десна
Колос Ковалёвка

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 7 0.47
Калитвинцев Владислав 3 0.2
Завийский Тарас 3 0.2
Тотовицкий Андрей 2 0.13
Будковский Филипп 1 0.07
Волошин Викентий 1 0.07
Картушов Егор 0 0
Юрченко Владлен 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.14
Ильин Олег 1 0.07
Ренан Соарес 1 0.07
Чурко Вячеслав 1 0.07
Новак Евгений 1 0.07
Черноморец Александр 1 0.07
Костишин Денис 1 0.07
Сичинава Ника 0 0
Богданов Андрей 0 0

Карточки

Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Завийский Тарас 3 0
Цымбалюк Евгений 3 0
Домбровский Андрей 3 0
Будковский Филипп 2 0
Болбат Сергей 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Дегтярёв Максим 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 4 0
Кариока Силва 3 0
Богданов Андрей 3 0
Петров Кирилл 3 0
Сичинава Ника 3 0
Черноморец Александр 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Золотов Николай 2 0
Павловец Александр 2 0
Костишин Денис 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Милько Вадим 1 0
Задоя Евгений 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Новак Евгений 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
5
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
5
45%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
1
6%
3
38%
61-75
8
44%
1
13%
76-90

Пропущено

20
21
13 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
20%
3
14%
1-15
5
25%
7
33%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
1
5%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Десна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Львов - Десна 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0
Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Ворскла Заявка 15 9 4 2 28 - 12 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Десна 0:0 Заявка 15 6 4 5 17 - 21 22
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11. Львов Заявка 15 3 4 8 11 - 23 13
12. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 14 3 3 8 8 - 21 12
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 14 1 6 7 10 - 22 9
16. Мариуполь Заявка 15 2 1 12 18 - 37 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
4. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Десна 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 6 1 2 3 2 - 10 5
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы 136
Десна 81.6% (111)
X 13.2% (18)
Колос Ковалёвка 5.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Десна
Ничья
Колос Ковалёвка
2.26
3.28
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Десна 0:0 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Десна 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Десна
81.6% (111)
Ничья
13.2% (18)
Колос Ковалёвка
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.81% (47)
Меньше
65.19% (88)
Обе команды забьют
Да
46.67% (63)
Нет
53.33% (72)
Популярный счёт
1:0 Десна
40.4% (55)
2:1 Десна
29.4% (40)
1:1 Ничья
12.5% (17)
2:0 Десна
8.8% (12)
1:2 Колос Ковалёвка
2.2% (3)
0:1 Колос Ковалёвка
2.2% (3)
3:1 Десна
1.5% (2)
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