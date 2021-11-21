Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
17' Желтая карточкаЗадоя Евгений
20' Желтая карточкаПетров Кирилл
24' Желтая карточкаБогданов Андрей
28' Желтая карточкаЗолотов Николай
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yaroslav Vyshnyak
Ход матча
17'
20'
24'
28'
История личных встреч
Десна
Колос Ковалёвка
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|7
|0.47
|Калитвинцев Владислав
|3
|0.2
|Завийский Тарас
|3
|0.2
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.13
|Будковский Филипп
|1
|0.07
|Волошин Викентий
|1
|0.07
|Картушов Егор
|0
|0
|Юрченко Владлен
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.14
|Ильин Олег
|1
|0.07
|Ренан Соарес
|1
|0.07
|Чурко Вячеслав
|1
|0.07
|Новак Евгений
|1
|0.07
|Черноморец Александр
|1
|0.07
|Костишин Денис
|1
|0.07
|Сичинава Ника
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
Карточки
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Цымбалюк Евгений
|3
|0
|Домбровский Андрей
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Болбат Сергей
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Дегтярёв Максим
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ром Матия
|3
|1
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Кариока Силва
|3
|0
|Богданов Андрей
|3
|0
|Петров Кирилл
|3
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Костишин Денис
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Задоя Евгений
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Новак Евгений
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
5
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
5
45%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
1
6%
3
38%
61-75
8
44%
1
13%
76-90
Пропущено
20
21
13 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
20%
3
14%
1-15
5
25%
7
33%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
1
5%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Десна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Львов - Десна 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0
Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 12
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|7.
|Десна
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 21
|22
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|12.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 21
|12
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 22
|9
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|18 - 37
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Десна
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 10
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Десна 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Десна
81.6% (111)
Ничья
13.2% (18)
Колос Ковалёвка
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.81% (47)
Меньше
65.19% (88)
Обе команды забьют
Да
46.67% (63)
Нет
53.33% (72)
Популярный счёт
1:0 Десна
40.4% (55)
2:1 Десна
29.4% (40)
1:1 Ничья
12.5% (17)
2:0 Десна
8.8% (12)
1:2 Колос Ковалёвка
2.2% (3)
0:1 Колос Ковалёвка
2.2% (3)
3:1 Десна
1.5% (2)
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