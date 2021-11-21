Греция: Суперлига 2021-2022
14
Муньис
Хуан
13
Лукас
Тэйлор
15
Креспо
Хосе
27
Куртич
Ясмин
22
Шваб
Штефан
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Атромитос
ПАОК
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
39 матчей
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.8%
41%
46.2%
5 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струнгис Стефанос
|2
|0.2
|Клонаридис Виктор
|1
|0.1
|Спиридонович Срджан
|1
|0.1
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.1
|Муньис Хуан
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|4 (2)
|0.4
|Живкович Андрия
|2
|0.2
|Акпом Чуба
|2
|0.2
|Дуглас Гомес
|2 (1)
|0.2
|Свидерски Кароль
|2
|0.2
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.1
|Виейринья
|1 (1)
|0.1
|Бисесвар Диего
|1
|0.1
|Мург Томас
|1
|0.1
|Митрицэ Александру
|1
|0.1
|Сидклей Феррейра
|1
|0.1
|Михаилидис Яннис
|1
|0.1
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Бединелли
|2
|1
|Саломон Патрик
|3
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Денич Джордже
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Михаилидис Яннис
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Эсити Андерсон
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
56%
2
29%
76-90
Забито
6
19
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
17%
3
16%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
3
50%
4
21%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
18%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
7
41%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2
АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|ПАОК
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|3.
|АЕК
|1:2
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|4.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|ПАС Янина
|10
|4
|4
|2
|14 - 6
|16
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|8.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Ионикос
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|11.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|6
|14.
|Атромитос
|0:0
|10
|0
|4
|6
|5 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:2
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Олимпиакос
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|0:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|Атромитос
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|5
|5
|0
|0
|10 - 4
|15
|2.
|ПАОК
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|6.
|АЕК
|1:2
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|7.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1