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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
2:0
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
45' Гол
Кулурис Эфтимос
56' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
67' Желтая карточка
Варела Фернанду
2:0
68' Пенальти
Кулурис Эфтимос
75' Желтая карточка
Денич Джордже
90' Желтая карточка
Клонаридис Виктор
90'+8
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
29
Струнгис
Стефанос
44
Пападопулос
Кирьякос
3
Галвао
Лукас
33
Кастельяно
Дани
6
Нацос
Спиридон
21
Саломон
Патрик
8
Харисис
Харилаос
20
Кулурис
Эфтимос
14
Муньис
Хуан
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
2
Алвес
Родриго
27
Куртич
Ясмин
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
7
Эль-Каддури
Омар
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
Атромитос
5-3-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
ПАОК

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

39 матчей

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.8%
41%
46.2%
5 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струнгис Стефанос 2 0.2
Кулурис Эфтимос 2 (1) 0.2
Клонаридис Виктор 1 0.1
Спиридонович Срджан 1 0.1
Василантонопулос Ставрос 1 0.1
Муньис Хуан 0 0
Денич Джордже 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 4 (2) 0.4
Живкович Андрия 2 0.2
Акпом Чуба 2 0.2
Дуглас Гомес 2 (1) 0.2
Свидерски Кароль 2 0.2
Шваб Штефан 1 (1) 0.1
Виейринья 1 (1) 0.1
Бисесвар Диего 1 0.1
Мург Томас 1 0.1
Митрицэ Александру 1 0.1
Сидклей Феррейра 1 0.1
Михаилидис Яннис 1 0.1
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 2 1
Саломон Патрик 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Кастельяно Дани 2 0
Денич Джордже 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Галвао Лукас 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 3 0
Михаилидис Яннис 3 0
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Эсити Андерсон 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Михай Энеа 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Забито

8
19
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
13%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
4
50%
4
21%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
7
41%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2
АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 18 - 7 26
2. АЕК 10 6 2 2 22 - 13 20
3. ПАОК 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ПАС Янина 10 4 4 2 14 - 6 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
8. Панатинаикос 9 3 2 4 15 - 9 11
9. Астерас 10 2 4 4 6 - 9 10
10. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
11. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Атромитос 10 1 3 6 7 - 18 6
14. Аполлон Смирнис 10 1 3 6 6 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
9. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
6. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
7. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атромитос 2:0 ПАОК онлайн


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