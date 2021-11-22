Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Первый тайм: 40'
Стадион: Заглебье Любин
0:1
14' ГолБранко Рафаэл
24' Желтая карточкаАнгельски Кароль
0:2
27' ГолАнгельски Кароль
39' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
74
Крук
Камиль
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
14'
0:1
24'
27'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.21
|Даниэл Эрик
|2
|0.14
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.14
|Заиц Томаш
|2
|0.14
|Пореба Лукаш
|1
|0.07
|Башкиров Евгений
|1
|0.07
|Живец Саша
|1
|0.07
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.07
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|6 (3)
|0.4
|Мауридес Жуниор
|3
|0.2
|Леандро
|2
|0.13
|Машаду Луиш
|2
|0.13
|Радецки Матеуш
|1
|0.07
|Рондон Марио
|1
|0.07
|Богуш Артур
|1
|0.07
|Бранко Рафаэл
|1
|0.07
|Абрамович Давид
|1
|0.07
|Dominik Sokol
|1
|0.07
|Tiago Matos
|1
|0.07
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Пореба Лукаш
|4
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Пантич Александар
|1
|1
|Балич Саша
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Зубровски Якуб
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Jakubik
|5
|0
|Michal Kaput
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Машаду Луиш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Meik Karwot
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
15%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
5
28%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
3
21%
6
33%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
19%
3
23%
1-15
4
19%
4
31%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|5
|2
|24 - 11
|29
|4.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|2:0
|15
|6
|7
|2
|20 - 13
|25
|6.
|Шлёнск
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Сталь Мелец
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|8.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|9.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Пяст
|15
|5
|3
|7
|21 - 21
|18
|11.
|Гурник Забже
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|12.
|Висла Краков
|15
|5
|2
|8
|16 - 26
|17
|13.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|14.
|Заглембе Любин
|0:2
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|14
|2
|6
|6
|18 - 23
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|1
|6
|8
|12 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|2:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|0:2
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|12.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Радомьяк Радом
|2:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Заглембе Любин
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2