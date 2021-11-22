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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
0:2
Первый тайм: 40'

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
0:1
14' Гол
Бранко Рафаэл
24' Желтая карточка
Ангельски Кароль
0:2
27' Гол
Ангельски Кароль
39' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
40'
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
74
Крук
Камиль
2
Пантич
Александар
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
14
Зубровски
Якуб
13
Karol
Podlinski
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
9
Даниэл
Эрик
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
Заглембе Любин
4-2-3-1
Радомьяк Радом
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.21
Даниэл Эрик 2 0.14
Стажиньски Филип 2 (1) 0.14
Заиц Томаш 2 0.14
Пореба Лукаш 1 0.07
Башкиров Евгений 1 0.07
Живец Саша 1 0.07
Бартолевски Матеуш 1 0.07
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 6 (3) 0.4
Мауридес Жуниор 3 0.2
Леандро 2 0.13
Машаду Луиш 2 0.13
Радецки Матеуш 1 0.07
Рондон Марио 1 0.07
Богуш Артур 1 0.07
Бранко Рафаэл 1 0.07
Абрамович Давид 1 0.07
Dominik Sokol 1 0.07
Tiago Matos 1 0.07
Meik Karwot 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолевски Матеуш 4 0
Пореба Лукаш 4 0
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Пантич Александар 1 1
Балич Саша 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Заиц Томаш 2 0
Крук Камиль 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Вуйцицки Якуб 1 0
Стажиньски Филип 1 0
Хладун Доминик 1 0
Зубровски Якуб 1 0
Шиш Патрик 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Jakubik 5 0
Michal Kaput 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Машаду Луиш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Meik Karwot 2 0
Леандро 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Рондон Марио 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Богуш Артур 1 0
Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
15%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
5
28%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
3
21%
6
33%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
19%
3
23%
1-15
4
19%
4
31%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 15 8 5 2 24 - 11 29
4. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
5. Радомьяк Радом 2:0 15 6 7 2 20 - 13 25
6. Шлёнск 15 5 6 4 26 - 22 21
7. Сталь Мелец 15 5 6 4 21 - 22 21
8. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Пяст 15 5 3 7 21 - 21 18
11. Гурник Забже 14 5 3 6 17 - 19 18
12. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
13. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
14. Заглембе Любин 0:2 14 5 2 7 15 - 22 17
15. Брук-Бет Термалица 14 2 6 6 18 - 23 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 15 1 6 8 12 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 7 6 1 0 18 - 5 19
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 2:0 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
9. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
10. Заглембе Любин 0:2 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
12. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
15. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
3. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Радомьяк Радом 2:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
10. Заглембе Любин 0:2 7 2 1 4 6 - 13 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
16. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Радомьяк Радом
2.70
6.80
2.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:2 Радомьяк Радом онлайн


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