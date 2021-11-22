Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
0:1
14' ГолБранко Рафаэл
24' Желтая карточкаАнгельски Кароль
0:2
27' ГолАнгельски Кароль
39' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
47' Желтая карточкаБранко Рафаэл
0:2
48' Не забитый пенальтиСтажиньски Филип
64' Вторая желтая карточкаАнгельски Кароль
64' Желтая карточкаХладун Доминик
64' Желтая карточкаМашаду Луиш
64' Красная карточкаБалич Саша
72' Желтая карточкаДаниэл Эрик
84' Желтая карточкаСтажиньски Филип
74
Крук
Камиль
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
14'
0:1
24'
27'
47'
48'
0:2
64'
64'
64'
64'
72'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.21
|Даниэл Эрик
|2
|0.14
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.14
|Заиц Томаш
|2
|0.14
|Пореба Лукаш
|1
|0.07
|Башкиров Евгений
|1
|0.07
|Живец Саша
|1
|0.07
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.07
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|6 (3)
|0.4
|Мауридес Жуниор
|3
|0.2
|Леандро
|2
|0.13
|Машаду Луиш
|2
|0.13
|Радецки Матеуш
|1
|0.07
|Рондон Марио
|1
|0.07
|Богуш Артур
|1
|0.07
|Бранко Рафаэл
|1
|0.07
|Абрамович Давид
|1
|0.07
|Dominik Sokol
|1
|0.07
|Tiago Matos
|1
|0.07
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Пореба Лукаш
|4
|0
|Балич Саша
|2
|1
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Пантич Александар
|1
|1
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Зубровски Якуб
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Jakubik
|5
|0
|Michal Kaput
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Машаду Луиш
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Ангельски Кароль
|1
|1
|Meik Karwot
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
15%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
6
30%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90
Пропущено
23
13
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
22%
3
23%
1-15
5
22%
4
31%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|5
|2
|24 - 11
|29
|4.
|Ракув
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|20 - 13
|25
|6.
|Шлёнск
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Сталь Мелец
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|8.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|9.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Краковия
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|11.
|Пяст
|15
|5
|3
|7
|21 - 21
|18
|12.
|Гурник Забже
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|13.
|Висла Краков
|15
|5
|2
|8
|16 - 26
|17
|14.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|14
|2
|6
|6
|18 - 23
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|1
|6
|8
|12 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|11.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|13.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|14.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2