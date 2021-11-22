Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
47
Когут
Богдан
32
Голодюк
Олег
33
Марлисон
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Illia Zubkov
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
История личных встреч
Верес
Металлист-1925
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Михаил
|3
|0.2
|Пасич Геннадий
|2
|0.13
|Гегедош Роберт
|1
|0.07
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.07
|Пасич Евгений
|1
|0.07
|Сергийчук Михаил
|1
|0.07
|Солдат Игорь
|1
|0.07
|Кучеров Валерий
|1
|0.07
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|Панасенко Сергей
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|4
|0.27
|Батюшин Юрий
|3
|0.2
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.13
|Ременюк Андрей
|1
|0.07
|Голодюк Олег
|1
|0.07
|Западня Артур
|1
|0.07
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.07
|Illia Zubkov
|1
|0.07
|Габелок Артём
|1 (1)
|0.07
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|4
|1
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Мирошник Роман
|1
|0
|Солдат Игорь
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Шершень Михаил
|3
|1
|Ременюк Андрей
|4
|0
|Голодюк Олег
|3
|0
|Западня Артур
|3
|0
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Протасов Евгений
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
11
8 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
4
50%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
38%
3
21%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
8%
3
19%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
5
36%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3
Металлист-1925
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0
Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 12
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|7.
|Десна
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 22
|21
|8.
|Верес
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 15
|20
|9.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 22
|20
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 21
|14
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 22
|9
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|18 - 37
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|5 - 1
|13
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Верес
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|11.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Верес 0:0 Металлист-1925
Исход игры
Верес
48.9% (67)
Ничья
40.1% (55)
Металлист-1925
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.87% (36)
Меньше
73.13% (98)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (44)
1:0 Верес
29.2% (40)
2:1 Верес
15.3% (21)
1:2 Металлист-1925
7.3% (10)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:0 Верес
2.9% (4)
0:1 Металлист-1925
2.2% (3)
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