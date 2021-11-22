  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Верес
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Металлист-1925
0' 8'
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
32
Петько
Сергей
11
Дахновский
Виталий
21
Панасенко
Сергей
17
Пасич
Геннадий
9
Шестаков
Михаил
1
Сидоренко
Денис
23
Шершень
Михаил
6
Кверквелия
Соломон
21
Ченбай
Сергей
13
Западня
Артур
28
Габелок
Артём
17
Протасов
Евгений
27
Кравченко
Дмитрий
32
Голодюк
Олег
88
Крыськив
Дмитрий
33
Марлисон
Верес
Металлист-1925

История личных встреч

Верес
Металлист-1925

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
4:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Михаил 3 0.2
Пасич Геннадий 2 0.13
Гегедош Роберт 1 0.07
Немчанинов Дмитрий 1 0.07
Пасич Евгений 1 0.07
Сергийчук Михаил 1 0.07
Солдат Игорь 1 0.07
Кучеров Валерий 1 0.07
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.07
Панасенко Сергей 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 4 0.27
Батюшин Юрий 3 0.2
Крыськив Дмитрий 2 0.13
Ременюк Андрей 1 0.07
Голодюк Олег 1 0.07
Западня Артур 1 0.07
Кравченко Дмитрий 1 0.07
Illia Zubkov 1 0.07
Габелок Артём 1 (1) 0.07
Фабиньо Энрике 0 0
Протасов Евгений 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучеров Валерий 4 1
Пасич Геннадий 4 0
Сергийчук Михаил 2 1
Полулях Никита 3 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Дахновский Виталий 1 1
Панасенко Сергей 2 0
Гечев Михаил 2 0
Когут Богдан 1 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Мирошник Роман 1 0
Солдат Игорь 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 5 0
Шершень Михаил 3 1
Ременюк Андрей 4 0
Голодюк Олег 3 0
Западня Артур 3 0
Ченбай Сергей 3 0
Габелок Артём 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Протасов Евгений 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Марлисон 1 0
Коваленко Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
11
8 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
4
50%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
8%
3
19%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
5
36%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3
Металлист-1925
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0
Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Ворскла Заявка 15 9 4 2 28 - 12 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Десна Заявка 15 6 3 6 17 - 22 21
8. Верес 0:0 Заявка 15 5 5 5 12 - 15 20
9. Металлист-1925 0:0 Заявка 15 6 2 7 16 - 22 20
10. Колос Ковалёвка Заявка 14 4 2 8 9 - 21 14
11. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12. Львов Заявка 15 3 4 8 11 - 23 13
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 14 1 6 7 10 - 22 9
16. Мариуполь Заявка 15 2 1 12 18 - 37 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
4. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес 0:0 Заявка 7 3 4 0 5 - 1 13
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 0:0 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Минай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Металлист-1925 0:0 Заявка 8 2 2 4 4 - 9 8
8. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9. Верес 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
10. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
11. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 3 - 10 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 138
Верес 48.6% (67)
X 39.9% (55)
Металлист-1925 11.6% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Металлист-1925
2.38
3.15
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:0 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Верес 0:0 Металлист-1925

Исход игры
Верес
48.9% (67)
Ничья
40.1% (55)
Металлист-1925
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.87% (36)
Меньше
73.13% (98)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (44)
1:0 Верес
29.2% (40)
2:1 Верес
15.3% (21)
1:2 Металлист-1925
7.3% (10)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:0 Верес
2.9% (4)
0:1 Металлист-1925
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 