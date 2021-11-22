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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
1:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Панатинаикос
0'
1:0
35' Гол
Арабули Бачана
39' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
1:1
56' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
81'
1
Гаравелис
Атанасиос
88
Kyriakos
Mazoulouxis
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
2
Провидакис
Константинос
33
Гентсоглу
Савас
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
12
Мартинес
Анхель
II
8
Арабули
Бачана
9
Манусос
Йоргос
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
19
Вильяфаньес
Лукас
16
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Хадзийованнис
Анастасиос
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
10
Карлитос
Карлос
Ламия
3-5-2
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Панатинаикос

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
0:0
С
0:2
ТМС
0:1
С
2:0
С
1:1
К
1:0
С
1:0
К
1:0
С
3:1
С
2:0
К
1:0
К
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 2 0.2
Тайрон Густаво 1 0.1
Манусос Йоргос 1 (1) 0.1
Караманос Тасос 1 0.1
Големич Владимир 1 0.1
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.1
Cristopher Nunez 1 0.1
Романич Лазар 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 0.8
Маурисио Жозе 2 0.2
Иоаннидис Фотис 1 0.1
Александропулос Сотириос 1 0.1
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.1
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.1
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.1
Mateus Vital 1 (1) 0.1
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 3 0
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Романич Лазар 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
67%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

13
9
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
15%
4
44%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0
Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 18 - 7 26
2. АЕК 10 6 2 2 22 - 13 20
3. ПАОК 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ПАС Янина 10 4 4 2 14 - 6 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
8. Панатинаикос 1:1 10 3 3 4 16 - 10 12
9. Ламия 1:1 10 2 4 4 10 - 12 10
10. Астерас 10 2 4 4 6 - 9 10
11. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Атромитос 10 1 3 6 7 - 18 6
14. Аполлон Смирнис 10 1 3 6 6 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 1:1 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
9. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Ламия 1:1 5 0 3 2 6 - 8 3
14. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
5. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
6. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
7. Ламия 1:1 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Панатинаикос 1:1 5 0 2 3 2 - 5 2
13. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Панатинаикос
7.00
3.50
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 1:1 Панатинаикос онлайн


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