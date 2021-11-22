Греция: Суперлига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Пантессалико
1:0
35' ГолАрабули Бачана
39' Желтая карточкаШарлия Звонимир
1:1
56' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
85' Желтая карточкаПровидакис Константинос
1:2
86' ПенальтиМакеда Федерико
1:3
87' ГолМаурисио Жозе
90' Желтая карточкаМанусос Йоргос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
Ход матча
35'
1:0
39'
56'
86'
1:2
87'
1:3
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Ламия
Панатинаикос
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|2
|0.2
|Тайрон Густаво
|1
|0.1
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.1
|Караманос Тасос
|1
|0.1
|Големич Владимир
|1
|0.1
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.1
|Cristopher Nunez
|1
|0.1
|Романич Лазар
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|8
|0.8
|Маурисио Жозе
|3
|0.3
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.1
|Александропулос Сотириос
|1
|0.1
|Македа Федерико
|1 (1)
|0.1
|Паласиос Себастьян
|1 (1)
|0.1
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.1
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.1
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.1
|Перес Рубен
|0
|0
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Бехарано Данни
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
|Провидакис Константинос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
60%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
67%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
3
17%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
4
40%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0
Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|18 - 7
|26
|2.
|АЕК
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|3.
|ПАОК
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|ПАС Янина
|10
|4
|4
|2
|14 - 6
|16
|6.
|ОФИ
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Панатинаикос
|10
|4
|2
|4
|18 - 10
|14
|8.
|Волос
|10
|4
|2
|4
|18 - 20
|14
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Ионикос
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Атромитос
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|6.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|7.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1