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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
1:0
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
12' Желтая карточка
Кун Патрик
19' Желтая карточка
Тудор Фран
27' Желтая карточка
Сиплак Михал
1:0
69' Гол
Какабадзе Отар
74' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
90' Желтая карточка
Пищек Филип
90'+7
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
33
Пестка
Камил
22
Лосаж
Флорьян
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
9
Альварес
Маркос
1
Ковачевич
Владан
66
Папаниколау
Яннис
6
Нивулис
Анджей
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
70
Стургеон
Фабиу
9
Мусёлик
Себастьян
Краковия
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Краковия
Ракув

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
К
0:0
Э
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.47
Ханка Серджу 2 0.13
Какабадзе Отар 2 0.13
Родин Матай 2 0.13
Альварес Маркос 1 0.07
Рыпэ Корнел 1 0.07
Мишор Якуб 1 0.07
Хебо Матиас 1 0.07
Пищек Филип 1 0.07
Ракочи Михал 1 0.07
Лосаж Флорьян 0 0
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 7 (3) 0.5
Гутковский Владислав 4 0.29
Цебуля Марчин 3 (1) 0.21
Мусёлик Себастьян 2 0.14
Вдовяк Матеуш 2 0.14
Тудор Фран 1 0.07
Нивулис Анджей 1 0.07
Рундич Милан 1 0.07
Петрашек Томаш 1 0.07
Длугош Виктор 1 0.07
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 5 0
Ван Амерсфоорт Пелле 4 0
Сиплак Михал 3 0
Родин Матай 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Югас Якуб 2 0
Ханка Серджу 2 0
Лусюш Сильвестер 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Пищек Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 3 1
Петрашек Томаш 4 0
Тудор Фран 4 0
Нивулис Анджей 3 0
Стургеон Фабиу 1 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
5
36%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Забито

19
23
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
6
32%
6
26%
61-75
6
32%
5
22%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2
Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 15 8 5 2 24 - 11 29
4. Ракув 14 7 5 2 24 - 17 26
5. Радомьяк Радом 15 6 7 2 20 - 13 25
6. Шлёнск 15 5 6 4 26 - 22 21
7. Сталь Мелец 15 5 6 4 21 - 22 21
8. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Краковия 15 5 5 5 21 - 22 20
11. Пяст 15 5 3 7 21 - 21 18
12. Гурник Забже 14 5 3 6 17 - 19 18
13. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
14. Заглембе Любин 14 5 2 7 15 - 22 17
15. Брук-Бет Термалица 14 2 6 6 18 - 23 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 15 1 6 8 12 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 7 6 1 0 18 - 5 19
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
9. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
10. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
11. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
13. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
14. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
3. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Радомьяк Радом 8 2 4 2 9 - 8 10
7. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
10. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
16. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Альварес Маркос уходит с поля. Пищек Филип выходит вместо него
  • Желтая карточка
    27'
    Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Тудор Фран получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Кун Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Краковия 1:0 Ракув онлайн


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