Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
12' Желтая карточкаКун Патрик
19' Желтая карточкаТудор Фран
27' Желтая карточкаСиплак Михал
1:0
69' ГолКакабадзе Отар
74' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
90' Желтая карточкаПищек Филип
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
Ход матча
12'
19'
27'
69'
1:0
90'
История личных встреч
Краковия
Ракув
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.47
|Ханка Серджу
|2
|0.13
|Какабадзе Отар
|2
|0.13
|Родин Матай
|2
|0.13
|Альварес Маркос
|1
|0.07
|Рыпэ Корнел
|1
|0.07
|Мишор Якуб
|1
|0.07
|Хебо Матиас
|1
|0.07
|Пищек Филип
|1
|0.07
|Ракочи Михал
|1
|0.07
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|7 (3)
|0.5
|Гутковский Владислав
|4
|0.29
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.21
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.14
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.14
|Тудор Фран
|1
|0.07
|Нивулис Анджей
|1
|0.07
|Рундич Милан
|1
|0.07
|Петрашек Томаш
|1
|0.07
|Длугош Виктор
|1
|0.07
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Петрашек Томаш
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
5
36%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Забито
19
23
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
6
32%
6
26%
61-75
6
32%
5
22%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
7
29%
29%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2
Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|5
|2
|24 - 11
|29
|4.
|Ракув
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|20 - 13
|25
|6.
|Шлёнск
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Сталь Мелец
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|8.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|9.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Краковия
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|11.
|Пяст
|15
|5
|3
|7
|21 - 21
|18
|12.
|Гурник Забже
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|13.
|Висла Краков
|15
|5
|2
|8
|16 - 26
|17
|14.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|14
|2
|6
|6
|18 - 23
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|1
|6
|8
|12 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|11.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|13.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|14.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2