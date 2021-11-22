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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
3:1
Конец матча

Стадион:
Мальорка
0'
1:0
16' Гол
Гвардиола Серхи
2:0
20' Гол
Гарсия Альваро
28' Желтая карточка
Ли Кан Ин
48' Желтая карточка
Валентин Оскар
57' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
57' Желтая карточка
Оливан Бриан
3:0
63' Пенальти
Трехо Оскар
66' Желтая карточка
Трехо Оскар
3:1
89' Гол
Пратс Абдон
90'+4
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
3
Оливан
Бриан
10
Санчес
Антонио
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
19
Ли
Кан
Ин
26
Фернандо
Ниньо
14
Родригес
Даниэль
Райо Вальекано
4-2-3-1
Мальорка
4-3-3

Ход матча

16'
Гвардиола Серхи
(Комесанья Санти)
1:0
20'
Гарсия Альваро
(Трехо Оскар)
2:0
28'
 
Ли Кан Ин
48'
Валентин Оскар
 
55'
 
Анхель Луис
Фернандо Ниньо
55'
 
Мбула Хорди
Ли Кан Ин
57'
Гвардиола Серхи
 
57'
 
Оливан Бриан
63'
Трехо Оскар
3:0
66'
Трехо Оскар
 
68'
Лопес Унаи
Трехо Оскар
 
68'
Бебе Тьягу
Гвардиола Серхи
 
70'
 
Руис Иньиго
Санчес Антонио
70'
 
Дьедью Амат
Фебас Алейкс
73'
Посо Хосе
Комесанья Санти
 
85'
Кевин Родригес
Гарсия Альваро
 
85'
 
Паласон Иси
Родригес Даниэль
85'
 
Пратс Абдон
Мартин Андрес
89'
3:1
Пратс Абдон
(Анхель Луис)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Райо Вальекано
Мальорка

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.36
Фалькао Радамель 5 0.36
Трехо Оскар 3 (3) 0.21
Нтекья Ранди 3 0.21
Гвардиола Серхи 2 0.14
Комесанья Санти 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Паласон Иси 1 0.07
Эрнандес Марио 1 0.07
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.14
Фернандо Ниньо 2 0.14
Баба Иддрису 2 0.14
Сальва Севилья 1 (1) 0.07
Маффео Пабло 1 0.07
Анхель Луис 1 0.07
Ли Кан Ин 1 0.07
Пратс Абдон 1 0.07
Оливан Бриан 1 0.07
Санчес Антонио 1 0.07
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 6 0
Трехо Оскар 5 0
Комесанья Санти 4 0
Гарсия Альваро III 3 0
Сисс Пате 3 0
Савельич Эстебан 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Паласон Иси 2 0
Валентин Оскар 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Катена Алехандро 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 5 0
Седлар Александр 3 1
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Родригес Даниэль 3 0
Коста Хауме 1 1
Гарсия Луис 1 1
Рейна Маноло 2 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Руссо Франко 2 0
Пратс Абдон 1 0
Руис Иньиго 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Мбула Хорди 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
2
40%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
2
40%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
6
38%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

23
13
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
17%
1
8%
1-15
5
22%
5
38%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
2
9%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
3
21%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 14 7 2 5 22 - 15 23
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 14 4 6 4 21 - 20 18
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
17. Гранада Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Райо Вальекано 84.5% (120)
X 10.6% (15)
Мальорка 4.9% (7)
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Где смотреть матч Райо Вальекано 3:1 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:1 Мальорка

Исход игры
Райо Вальекано
84.5% (120)
Ничья
10.6% (15)
Мальорка
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (69)
Меньше
49.64% (68)
Обе команды забьют
Да
56.93% (78)
Нет
43.07% (59)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
43% (61)
1:0 Райо Вальекано
26.1% (37)
2:0 Райо Вальекано
12% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Мальорка
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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