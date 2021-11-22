Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Ли Кан Ин не смог попасть в створ ударом издали

44' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Фернандо Ниньо из команды Мальорка делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

36' Удар от ворот произведет Мальорка

36' Паласон Иси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Мальорка выполняет удар от ворот.

32' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Маффео Пабло не смог попасть в створ ударом издали

30' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Мальорка

28' Ли Кан Ин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

27' Ли Кан Ин пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

26' Мальорка выполняет удар от ворот.

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Г О О О О Л - Гарсия Альваро III забивает с левой ноги!

20' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

18' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Г О О О О Л - Гвардиола Серхи забивает с левой ноги!

16' Комесанья Санти разрезает оборону соперника отличным пасом

15' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Антонио Санчес из команды Мальорка отправил кросс в штрафную...

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Мальорка

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть