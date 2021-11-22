Испания: Ла Лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Кампо де Вальекас
1:0
16' ГолГвардиола Серхи
2:0
20' ГолГарсия Альваро
28' Желтая карточкаЛи Кан Ин
48' Желтая карточкаВалентин Оскар
57' Желтая карточкаГвардиола Серхи
57' Желтая карточкаОливан Бриан
3:0
63' ПенальтиТрехо Оскар
66' Желтая карточкаТрехо Оскар
3:1
89' ГолПратс Абдон
20
Балью
Иван
15
Маффео
Пабло
19
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Касми ЯсинНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Гарсия ПереВратарь
- Вратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
20'
2:0
28'
48'
55'
57'
57'
63'
3:0
66'
89'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Райо Вальекано
Мальорка
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.36
|Фалькао Радамель
|5
|0.36
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.21
|Нтекья Ранди
|3
|0.21
|Гвардиола Серхи
|2
|0.14
|Комесанья Санти
|1
|0.07
|Сисс Пате
|1
|0.07
|Паласон Иси
|1
|0.07
|Эрнандес Марио
|1
|0.07
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.14
|Фернандо Ниньо
|2
|0.14
|Баба Иддрису
|2
|0.14
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.07
|Маффео Пабло
|1
|0.07
|Анхель Луис
|1
|0.07
|Ли Кан Ин
|1
|0.07
|Пратс Абдон
|1
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.07
|Санчес Антонио
|1
|0.07
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|6
|0
|Трехо Оскар
|5
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Савельич Эстебан
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Валентин Оскар
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|5
|0
|Седлар Александр
|3
|1
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Коста Хауме
|1
|1
|Гарсия Луис
|1
|1
|Рейна Маноло
|2
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Руссо Франко
|2
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
2
40%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
2
40%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
6
38%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
23
13
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
17%
1
8%
1-15
5
22%
5
38%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
6
26%
3
23%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
2
9%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
3
21%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:1 Мальорка
Исход игры
Райо Вальекано
84.5% (120)
Ничья
10.6% (15)
Мальорка
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (69)
Меньше
49.64% (68)
Обе команды забьют
Да
56.93% (78)
Нет
43.07% (59)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
43% (61)
1:0 Райо Вальекано
26.1% (37)
2:0 Райо Вальекано
12% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Мальорка
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!