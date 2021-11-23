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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:0
Первый тайм: 30'
Похан Стилерс
0'
1:0
1' Гол
Аль-Давсари Нассер
20' Желтая карточка
Грант Александр
26' Желтая карточка
Марега Мусса
30'
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Хёнсу
Чан
32
Muteb
Al
Mufarrij
16
Аль-Давсари
Нассер
7
Аль-Фаридж
Сальман
28
Канно
Мохамед
17
Марега
Мусса
15
Перейра
Матеус
29
Аль-Доссари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
21
Ли
Чжун
32
Seung-Wook
Park
13
Wan-Kyu
Kwon
2
Грант
Александр
10
Кан
Сан-У
17
Син
Кван-Хун
57
Ли
Су-Бин
8
Квесич
Марио
6
Син
Чжин-Хо
77
Лим
Сан-Хюб
82
Паласиос
Мануэль
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1
Похан Стилерс
4-2-3-1

Ход матча

1'
Аль-Давсари Нассер
1:0
20'
 
Грант Александр
26'
Марега Мусса
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Бафетимби 6 0.6
Аль-Доссари Салем 3 0.3
Вьетто Лусиано 2 0.2
Бахебри Хаттан 2 0.2
Марега Мусса 1 0.1
Каррильо Андре 1 0.1
Аль-Шахрани Яссер 1 0.1
Абдулайи Али 1 0.1
Аль-Давсари Нассер 1 0.1
Перейра Матеус 0 0
Канно Мохамед 0 0
Похан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лим Сан-Хюб 4 (1) 0.4
Ли Сын-Мо 3 0.3
Тащи Борис 3 (1) 0.3
Кан Сан-У 2 (1) 0.2
Грант Александр 1 0.1
Ki-Pyo Kwon 1 0.1
Син Чжин-Хо 0 0
Квесич Марио 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марега Мусса 2 0
Абдулайи Али 2 0
Канно Мохамед 2 0
Аль-Маюф Абдулла 1 0
Хёнсу Чан 1 0
Бахебри Хаттан 1 0
Аль-Давсари Нассер 1 0
Похан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 2 1
Young-Jun Go 3 0
Wan-Kyu Kwon 2 0
Грант Александр 2 0
Син Чжин-Хо 2 0
Ли Су-Бин 2 0
Лим Сан-Хюб 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Чжон Мин-Гван 1 0
Кан Сан-У 1 0
Ли Сын-Мо 1 0
Ki-Pyo Kwon 1 0
Seung-Wook Park 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
3
60%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Персеполис - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 0:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 1:1 Аль-Шабаб Дубай - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:2 АГМК - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1
Похан Стилерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Похан Стилерс - Кванджу 1:2 Похан Стилерс - Канвон 4:0 Сеонам - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Инчхон Юнайтед 0:1
Ульсан Хёндэ - Похан Стилерс 1:1 Похан Стилерс - Нагоя Грампус 3:0 Кванджу - Похан Стилерс 2:3 Канвон - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:4 Похан Стилерс - Ульсан Хёндэ 1:2 Серезо Осака - Похан Стилерс 0:1 Похан Стилерс - Тэгу 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Похан Стилерс - Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 2:0 Сеул - Похан Стилерс 2:2 Похан Стилерс - Сувон Сити 3:1 Чоннам Дрэгонс - Похан Стилерс 1:0 Сеонам - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Сеонам 1:0
1/8 финала
5 Аль-Шарджа
6 Al Wahda3
1 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Тракторсази
0 Istiqlol2
1 Персеполис
0 Эстеглал
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
5 Чонбук Хендай Моторс
3 Бангкок Гласс
3 Ульсан Хёндэ
2 Кавасаки Фронтале
0 Серезо Осака
1 Похан Стилерс
4 Нагоя Грампус
2 Тэгу
1/4 финала
1 Al Wahda3
5 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Персеполис
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2 Чонбук Хендай Моторс
3 Ульсан Хёндэ
3 Похан Стилерс
0 Нагоя Грампус
1/2 финала
1 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
5 Ульсан Хёндэ
6 Похан Стилерс
Финал
0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Похан Стилерс
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Похан Стилерс
1.54
6.50
7.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Похан Стилерс онлайн


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