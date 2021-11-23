Лига чемпионов АФК 2021
1:0
Первый тайм: 30'
1:0
1' ГолАль-Давсари Нассер
20' Желтая карточкаГрант Александр
26' Желтая карточкаМарега Мусса
20
Хёнсу
Чан
17
Марега
Мусса
21
Ли
Чжун
13
Wan-Kyu
Kwon
10
Кан
Сан-У
17
Син
Кван-Хун
57
Ли
Су-Бин
77
Лим
Сан-Хюб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Хёнсу ЧанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марега МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Жардим Леонарду
- Основной состав
-
21 Ли ЧжунВратарь
- Защитник
-
13 Wan-Kyu KwonЗащитник
- Защитник
-
10 Кан Сан-УЗащитник
-
17 Син Кван-ХунПолузащитник
-
57 Ли Су-БинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лим Сан-ХюбПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Ким Чжин-ХёнВратарь
- Защитник
-
25 Ким Сон-ЧжуЗащитник
-
37 Ким Хо-НамПолузащитник
-
14 О Бом-СокПолузащитник
-
79 Young-Jun Go
-
-
20 Ho-Jae Lee
-
-
-
Главный тренер: Ki-Dong Kim
Ход матча
1'
20'
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Бафетимби
|6
|0.6
|Аль-Доссари Салем
|3
|0.3
|Вьетто Лусиано
|2
|0.2
|Бахебри Хаттан
|2
|0.2
|Марега Мусса
|1
|0.1
|Каррильо Андре
|1
|0.1
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.1
|Абдулайи Али
|1
|0.1
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0.1
|Перейра Матеус
|0
|0
|Канно Мохамед
|0
|0
Похан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лим Сан-Хюб
|4 (1)
|0.4
|Ли Сын-Мо
|3
|0.3
|Тащи Борис
|3 (1)
|0.3
|Кан Сан-У
|2 (1)
|0.2
|Грант Александр
|1
|0.1
|Ki-Pyo Kwon
|1
|0.1
|Син Чжин-Хо
|0
|0
|Квесич Марио
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марега Мусса
|2
|0
|Абдулайи Али
|2
|0
|Канно Мохамед
|2
|0
|Аль-Маюф Абдулла
|1
|0
|Хёнсу Чан
|1
|0
|Бахебри Хаттан
|1
|0
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0
Похан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|2
|1
|Young-Jun Go
|3
|0
|Wan-Kyu Kwon
|2
|0
|Грант Александр
|2
|0
|Син Чжин-Хо
|2
|0
|Ли Су-Бин
|2
|0
|Лим Сан-Хюб
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Чжон Мин-Гван
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Ли Сын-Мо
|1
|0
|Ki-Pyo Kwon
|1
|0
|Seung-Wook Park
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
3
60%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Персеполис - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 0:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 1:1 Аль-Шабаб Дубай - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:2 АГМК - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1
Похан Стилерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Похан Стилерс - Кванджу 1:2 Похан Стилерс - Канвон 4:0 Сеонам - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Инчхон Юнайтед 0:1
Ульсан Хёндэ - Похан Стилерс 1:1 Похан Стилерс - Нагоя Грампус 3:0 Кванджу - Похан Стилерс 2:3 Канвон - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:4 Похан Стилерс - Ульсан Хёндэ 1:2 Серезо Осака - Похан Стилерс 0:1 Похан Стилерс - Тэгу 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Похан Стилерс - Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 2:0 Сеул - Похан Стилерс 2:2 Похан Стилерс - Сувон Сити 3:1 Чоннам Дрэгонс - Похан Стилерс 1:0 Сеонам - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Сеонам 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Похан Стилерс
- 1:0 АЛЬ-ПОХ