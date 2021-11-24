Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Авангард (Ужгород)
25' Желтая карточкаЗадоя Евгений
32' Желтая карточкаХахлев Алексей
36' Желтая карточкаКостишин Денис
48' Желтая карточкаПавловец Александр
1:0
50' ПенальтиКныш Данило
55' Желтая карточкаКныш Данило
55' Желтая карточкаПетров Кирилл
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
89
Синегуб
Олег
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матич МиславЗащитник
- Защитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Yaroslav Vyshnyak
Ход матча
25'
32'
36'
50'
1:0
55'
55'
История личных встреч
Минай
Колос Ковалёвка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.13
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.13
|Горин Олег
|2
|0.13
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.13
|Селезнёв Евгений
|1
|0.07
|Билоног Дмитрий
|1
|0.07
|Кныш Данило
|1 (1)
|0.07
|Хахлев Алексей
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.13
|Сичинава Ника
|1
|0.07
|Черноморец Александр
|1
|0.07
|Ильин Олег
|1
|0.07
|Ренан Соарес
|1
|0.07
|Чурко Вячеслав
|1
|0.07
|Новак Евгений
|1
|0.07
|Костишин Денис
|1
|0.07
|Богданов Андрей
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|5
|1
|Ахмедзаде Рустам
|4
|1
|Кныш Данило
|5
|0
|Месхи Михаил
|3
|1
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|Матич Мислав
|4
|0
|Хахлев Алексей
|3
|0
|Петрусенко Aлександр
|3
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кариока Силва
|3
|1
|Ром Матия
|3
|1
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Петров Кирилл
|4
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Павловец Александр
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Костишин Денис
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Задоя Евгений
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Новак Евгений
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
5
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
5
45%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
4
44%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
7
33%
16-30
4
19%
6
29%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
3
14%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2
Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0
Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 12
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|7.
|Верес
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|8.
|Десна
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 22
|21
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 24
|19
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|9 - 22
|14
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|13.
|Минай
|1:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 22
|12
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|15.
|Ингулец
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|18 - 37
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Минай
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|12.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|9.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 11
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|1:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Минай 1:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Минай
23.5% (32)
Ничья
47.1% (64)
Колос Ковалёвка
29.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
20.3% (27)
Меньше
79.7% (106)
Обе команды забьют
Да
61.65% (82)
Нет
38.35% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (55)
0:1 Колос Ковалёвка
16.2% (22)
1:0 Минай
12.5% (17)
2:1 Минай
10.3% (14)
1:2 Колос Ковалёвка
9.6% (13)
0:0 Ничья
5.9% (8)
0:2 Колос Ковалёвка
2.2% (3)
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