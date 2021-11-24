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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
1:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
25' Желтая карточка
Задоя Евгений
32' Желтая карточка
Хахлев Алексей
36' Желтая карточка
Костишин Денис
48' Желтая карточка
Павловец Александр
1:0
50' Пенальти
Кныш Данило
55' Желтая карточка
Кныш Данило
55' Желтая карточка
Петров Кирилл
74'
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
19
Семенко
Андрей
89
Синегуб
Олег
6
Петрусенко
Aлександр
8
Хахлев
Алексей
10
Ахмедзаде
Рустам
7
Кулиев
Эльдар
52
Коваленко
Богдан
11
Селезнёв
Евгений
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
22
Павловец
Александр
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
18
Костишин
Денис
99
Задоя
Евгений
20
Чурко
Вячеслав
7
Лысенко
Владимир
Минай
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Минай
Колос Ковалёвка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.13
Ахмедзаде Рустам 2 0.13
Горин Олег 2 0.13
Байдал Антон 2 (1) 0.13
Селезнёв Евгений 1 0.07
Билоног Дмитрий 1 0.07
Кныш Данило 1 (1) 0.07
Хахлев Алексей 0 0
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.13
Сичинава Ника 1 0.07
Черноморец Александр 1 0.07
Ильин Олег 1 0.07
Ренан Соарес 1 0.07
Чурко Вячеслав 1 0.07
Новак Евгений 1 0.07
Костишин Денис 1 0.07
Богданов Андрей 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 5 1
Ахмедзаде Рустам 4 1
Кныш Данило 5 0
Месхи Михаил 3 1
Селезнёв Евгений 4 0
Матич Мислав 4 0
Хахлев Алексей 3 0
Петрусенко Aлександр 3 0
Гончар Игорь 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Синегуб Олег 1 0
Кучер Даниил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кариока Силва 3 1
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 4 0
Богданов Андрей 4 0
Петров Кирилл 4 0
Сичинава Ника 3 0
Золотов Николай 3 0
Павловец Александр 3 0
Черноморец Александр 3 0
Костишин Денис 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Задоя Евгений 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Новак Евгений 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
5
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
5
45%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
4
44%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
7
33%
16-30
4
19%
6
29%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
3
14%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2
Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0
Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Ворскла Заявка 15 9 4 2 28 - 12 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
8. Десна Заявка 15 6 3 6 17 - 22 21
9. Металлист-1925 Заявка 15 6 1 8 16 - 24 19
10. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 15 4 2 9 9 - 22 14
11. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12. Львов Заявка 15 3 4 8 11 - 23 13
13. Минай 1:0 Заявка 15 2 6 7 11 - 22 12
14. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
15. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 15 2 1 12 18 - 37 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
4. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Минай 1:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
10. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
11. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
12. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
9. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 7 2 1 4 3 - 11 7
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай 1:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Костишин Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Хахлев Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Задоя Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Минай 23.5% (32)
X 47.1% (64)
Колос Ковалёвка 29.4% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Колос Ковалёвка
3.14
3.90
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Минай 1:0 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Минай 1:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Минай
23.5% (32)
Ничья
47.1% (64)
Колос Ковалёвка
29.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
20.3% (27)
Меньше
79.7% (106)
Обе команды забьют
Да
61.65% (82)
Нет
38.35% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (55)
0:1 Колос Ковалёвка
16.2% (22)
1:0 Минай
12.5% (17)
2:1 Минай
10.3% (14)
1:2 Колос Ковалёвка
9.6% (13)
0:0 Ничья
5.9% (8)
0:2 Колос Ковалёвка
2.2% (3)
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