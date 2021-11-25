Бразилия: Серия A 2021
0:0
Перерыв
14' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
29' Желтая карточкаКальери Хонатан
29' Желтая карточкаДос Сантос Адербар
22
Миранда
Жоао
26
Igor
Gomes
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
80
David
Terans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Витор БуэноНападающий
-
3 Bruno VI
-
16 Leo XV
-
14 Lizeiro
-
9 Pablo I
-
-
18 Lucas Perri
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
80 David TeransПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
-
-
-
37 Lucas Fasson
-
17 Bissoli
-
15 Jaderson
-
13 Khellven
-
Главный тренер: Alberto Valentim
Ход матча
14'
29'
История личных встреч
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
29 матчей
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ригони Эмилиано
|4
|0.12
|Кальери Хонатан
|3 (1)
|0.09
|Pablo I
|3 (1)
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.06
|Лусиано Невес
|2
|0.06
|Martin Nicolas Benitez
|2
|0.06
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Eder1
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|Витор Буэно
|1
|0.03
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|6
|0.18
|Renato Kayzer
|6
|0.18
|Nikao
|3 (1)
|0.09
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.09
|Роша Педро
|3
|0.09
|Bissoli
|3 (1)
|0.09
|Марсиньо Силва
|2
|0.06
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Jadson I
|2
|0.06
|Christian Cardoso
|2
|0.06
|Khellven
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|Фернандо Матос
|1
|0.03
|Carlos Eduardo III
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.03
|Abner2
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Erick2
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейналдо Мануэл
|8
|0
|Миранда Жоао
|6
|0
|Welington
|6
|0
|Leo XV
|6
|0
|Igor Vinicius
|6
|0
|Martin Nicolas Benitez
|4
|1
|Lizeiro
|5
|0
|Ригони Эмилиано
|3
|1
|Rodrigo Nestor
|3
|1
|Bruno VI
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Эрнанес Лима
|2
|1
|Кальери Хонатан
|2
|1
|Лусиано Невес
|3
|0
|Antonio Galeano
|3
|0
|Eder1
|3
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Marcus Alencar
|2
|0
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|Витор Буэно
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Рохас Хоао II
|1
|0
|Shaylon
|1
|0
|Lucas Perri
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|6
|1
|Ivaldo
|7
|0
|Nikao
|6
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|Christian Cardoso
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|David Terans
|4
|0
|Renato Kayzer
|4
|0
|Erick2
|4
|0
|Лео Ситтадини
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Abner2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Марсиньо Силва
|1
|1
|Дос Сантос Адербар
|2
|0
|Carlos Eduardo III
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Bissoli
|2
|0
|Фернандо Матос
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Lucas Fasson
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
18
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
5
28%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
15%
5
28%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
3
21%
5
24%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
5
36%
7
33%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
3
23%
2
9%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
15%
9
39%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
1
8%
8
35%
61-75
3
23%
2
9%
76-90
Пропущено
19
20
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
2
10%
1-15
5
26%
4
20%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
21%
6
30%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
4
20%
76-90
Забито
26
41
15 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 11
14 Не забивали 11
7
27%
2
5%
1-15
3
12%
2
5%
16-30
5
19%
14
34%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
1
4%
10
24%
61-75
5
19%
7
17%
76-90
Пропущено
33
41
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 26
3
9%
7
17%
1-15
8
24%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
5
15%
9
22%
46-60
8
24%
8
20%
61-75
6
18%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|34
|23
|6
|5
|55 - 24
|75
|2.
|Фламенго
|34
|20
|7
|7
|66 - 31
|67
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|18
|5
|12
|54 - 42
|59
|4.
|Коринтианс
|34
|14
|11
|9
|37 - 32
|53
|5.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|6.
|Форталеза
|34
|15
|7
|12
|41 - 41
|52
|7.
|Флуминенсе
|1:0
|35
|14
|9
|12
|34 - 34
|51
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|35
|12
|11
|12
|42 - 38
|47
|9.
|Сеара
|34
|10
|16
|8
|36 - 34
|46
|10.
|Америка Минейро
|34
|11
|12
|11
|35 - 36
|45
|11.
|Куяба
|34
|9
|16
|9
|31 - 32
|43
|12.
|Сантос
|34
|10
|12
|12
|30 - 38
|42
|13.
|Сан-Паулу
|0:0
|34
|9
|15
|10
|26 - 33
|42
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|34
|12
|6
|16
|39 - 43
|42
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|9
|14
|11
|26 - 34
|41
|16.
|Жувентуде
|34
|9
|13
|12
|33 - 40
|40
|17.
|Байя
|33
|9
|10
|14
|33 - 43
|37
|18.
|Гремио
|34
|10
|6
|18
|35 - 44
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|34
|8
|9
|17
|21 - 33
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|15
|1
|1
|36 - 9
|46
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Флуминенсе
|1:0
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|5.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|6.
|Коринтианс
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|7.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|9.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|15.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|16.
|Сан-Паулу
|0:0
|17
|5
|9
|3
|13 - 14
|24
|17.
|Байя
|16
|6
|5
|5
|20 - 18
|23
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|10
|3
|13 - 13
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|17
|5
|7
|5
|13 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|9.
|Сан-Паулу
|0:0
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|11.
|Америка Минейро
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|5
|2
|10
|17 - 22
|17
|13.
|Флуминенсе
|1:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Сантос
|17
|2
|7
|8
|12 - 25
|13
|16.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|17
|4
|0
|13
|13 - 26
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9