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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сан-Паулу
0:0
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
0'
14' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
29' Желтая карточка
Кальери Хонатан
29' Желтая карточка
Дос Сантос Адербар
1
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
22
Миранда
Жоао
6
Рейналдо
Мануэл
21
Габриэл
Барбоза
25
Rodrigo
Nestor
26
Igor
Gomes
47
Marcus
Alencar
77
Ригони
Эмилиано
30
Кальери
Хонатан
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
2
Nicolas
Hernandez2
5
Марсиньо
Силва
26
Erick2
18
Лео
Ситтадини
16
Abner2
11
Nikao
80
David
Terans
79
Renato
Kayzer
Сан-Паулу
4-4-2
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
К
2:2
К
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
2:2
БСА
3:0
БСА
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
КС
0:0
СA
3:1
КС
0:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ригони Эмилиано 4 0.12
Кальери Хонатан 3 (1) 0.09
Pablo I 3 (1) 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.06
Лусиано Невес 2 0.06
Martin Nicolas Benitez 2 0.06
Igor Gomes 2 0.06
Eder1 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Арболеда Роберт 1 0.03
Витор Буэно 1 0.03
Rodrigo Nestor 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 6 0.18
Renato Kayzer 6 0.18
Nikao 3 (1) 0.09
Nascimento Leite Matheus3 3 0.09
Роша Педро 3 0.09
Bissoli 3 (1) 0.09
Марсиньо Силва 2 0.06
Витиньо Витор V 2 0.06
Jadson I 2 0.06
Christian Cardoso 2 0.06
Khellven 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Thiago Heleno 1 0.03
Фернандо Матос 1 0.03
Carlos Eduardo III 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.03
Abner2 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Erick2 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейналдо Мануэл 8 0
Миранда Жоао 6 0
Welington 6 0
Leo XV 6 0
Igor Vinicius 6 0
Martin Nicolas Benitez 4 1
Lizeiro 5 0
Ригони Эмилиано 3 1
Rodrigo Nestor 3 1
Bruno VI 4 0
Igor Gomes 4 0
Эрнанес Лима 2 1
Кальери Хонатан 2 1
Лусиано Невес 3 0
Antonio Galeano 3 0
Eder1 3 0
Арболеда Роберт 2 0
Невес Габриэль 2 0
Luan5 2 0
Marcus Alencar 2 0
Tiago Luis Volpi 1 0
Витор Буэно 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Рохас Хоао II 1 0
Shaylon 1 0
Lucas Perri 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 6 1
Ivaldo 7 0
Nikao 6 0
Richard Almeida de Oliveira2 4 1
Christian Cardoso 5 0
Nascimento Leite Matheus3 5 0
David Terans 4 0
Renato Kayzer 4 0
Erick2 4 0
Лео Ситтадини 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Abner2 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Марсиньо Силва 1 1
Дос Сантос Адербар 2 0
Carlos Eduardo III 2 0
Nicolas Vichiatto 2 0
Bissoli 2 0
Фернандо Матос 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Lucas Fasson 1 0
Bento Krepski 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
5
28%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
3
21%
5
24%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
5
36%
7
33%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
3
23%
2
9%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
15%
9
39%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
1
8%
8
35%
61-75
3
23%
2
9%
76-90

Пропущено

19
20
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
2
10%
1-15
5
26%
4
20%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
21%
6
30%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Забито

26
41
15 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 11
14 Не забивали 11
7
27%
2
5%
1-15
3
12%
2
5%
16-30
5
19%
14
34%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
1
4%
10
24%
61-75
5
19%
7
17%
76-90

Пропущено

33
41
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 26
3
9%
7
17%
1-15
8
24%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
5
15%
9
22%
46-60
8
24%
8
20%
61-75
6
18%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 34 23 6 5 55 - 24 75
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 34 14 11 9 37 - 32 53
5. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
6. Форталеза 34 15 7 12 41 - 41 52
7. Флуминенсе 1:0 35 14 9 12 34 - 34 51
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 35 12 11 12 42 - 38 47
9. Сеара 34 10 16 8 36 - 34 46
10. Америка Минейро 34 11 12 11 35 - 36 45
11. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
12. Сантос 34 10 12 12 30 - 38 42
13. Сан-Паулу 0:0 34 9 15 10 26 - 33 42
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 34 12 6 16 39 - 43 42
15. Атлетико Гойяненсе 34 9 14 11 26 - 34 41
16. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
17. Байя 33 9 10 14 33 - 43 37
18. Гремио 34 10 6 18 35 - 44 36
19. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 15 1 1 36 - 9 46
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Флуминенсе 1:0 18 10 5 3 21 - 14 35
4. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
5. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
6. Коринтианс 17 9 4 4 24 - 17 31
7. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 17 8 5 4 27 - 19 29
9. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 0:0 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
15. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
16. Сан-Паулу 0:0 17 5 9 3 13 - 14 24
17. Байя 16 6 5 5 20 - 18 23
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 10 3 13 - 13 22
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
9. Сан-Паулу 0:0 17 4 6 7 13 - 19 18
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 18 4 6 8 15 - 19 18
11. Америка Минейро 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 17 5 2 10 17 - 22 17
13. Флуминенсе 1:0 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Сантос 17 2 7 8 12 - 25 13
16. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 17 4 0 13 13 - 26 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
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Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.92
3.60
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